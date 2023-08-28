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Россия - Африка: "Вагнер", Моцарт, Бетховен…
18:22 29.08.2023

ДМИТРИЙ СЕДОВ

Возможное свертывание структур группы "Вагнер" в Сахеле повлечет ослабление российских позиций в Африке

Гибель руководителей ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина и Дмитрия Уткина породила на международной арене и в СМИ немало спекуляций о судьбе зарубежных структур этой компании, игравшей существенную роль на Африканском континенте, а также в Сирии. Оценки деятельности этой ЧВК сопровождаются так или иначе обосновываемыми предположениями о том, что ей придется свернуть свою зарубежную деятельность.

Как известно, "Вагнер" начал свою деятельность в ходе сирийской гражданской войны в 2013 году и добился немалых успехов в борьбе с исламскими террористами. С тех пор ареал его деятельности стал расширяться, и к 2023 г., помимо Сирии и Украины, его структуры работали в ЦАР, Ливии, Судане, Мали, а также в Гвинее, Гвинее-Бисау, Мадагаскаре, Зимбабве и Анголе. Несмотря на то, что "Вагнер" является вооруженной структурой, основной принцип его деятельности звучит как "армия для решения проблем без применения силы". Он в основном занимается военной подготовкой местных сил, личной охраной лидеров и охраной энергетических объектов. В обмен на эти услуги дочерние компании "Вагнера" получают определенные привилегии и лицензии на использование полезных ископаемых и природных ресурсов, а также на поставки оружия, технологий и военных услуг в эти страны. В Африке, куда "Вагнер" вступил в 2018 году, наибольшую известность ЧВК получила благодаря деятельности в Центрально-Африканской Республике (ЦАР). Российские наемники, которых в ЦАР насчитывается около 2 000 человек, обучают армию и обеспечивают безопасность президента Фостен-Арканжа Туадера.

Считается, что "Вагнер" также обеспечивает безопасность золотых и алмазных рудников в стране.

В Ливии 2 000 бойцов "Вагнера" действуют на авиабазе "Эль-Джуфра" в центральной части страны, а также на авиабазе "Аль-Кардабия" в Сирте и в порту.

Стороны конфликта в Ливии 23 октября 2020 подписали в Женеве под эгидой ООН соглашение, договорившись о выводе иностранных сил, особенно наемников "Вагнера", из страны в течение 3 месяцев.

Однако отмечается, что незаконные вооруженные формирования с востока Ливии, лояльные отставному генералу Халифе Хафтару, все еще не вывели наемников из Сирта и Эль-Джуфры.

По неподтвержденным данным, "Вагнер" через свои возможности в деловых и правительственных кругах Ливии готовил почву для создания военно-морской базы и двух авиабаз для российской армии.

В Судане "Вагнер" начал свою деятельность по разведке золота в 2017 году под видом компаний Meroe Gold и M Invest.

Компания "Вагнер", как известно, работает во многих суданских городах - от Порт-Судана до Хартума и Дарфура.

США обвиняют эту ЧВК в том, что она наладила поставку оружия и перевозку личного состава через аэропорты и границы из Судана в Центральную Африку. Именно это и могло стать одной из причин, по которым США 15 июля 2020 года включили компанию M Invest в санкционный список.

В Мозамбике "Вагнер" проявился в 2019 году для борьбы с "Ансар аль-Сунна" - ответвлением террористической организации ДЕАШ, организовывавшей нападения на провинцию Кабу-Делгаду, где расположены богатые залежи природного газа и ценных ископаемых.

После военного переворота в Нигере в июле 2023 г. новые власти надеялись привлечь "Вагнер" к укреплению своих позиций. Ответом на угрозу военной интервенции стали некоторые ограничительные меры и комендантский час. А главное – временное правительство Нигера потребовало от Франции вывести из страны 1,5 тыс. французских солдат в течение 30 дней, денонсировав соглашения с Парижем. Еще раньше Нигер объявил о прекращении поставок урана во Францию. Запрет на поставки урана во Францию серьезно беспокоит как Париж, так и Брюссель. На Нигер приходится от 35 до 40% требуемого французской атомной промышленности урана, который поставляется через действующую в этой африканской стране французскую компанию Areva. Получаемый же на АЭС объем электроэнергии Франция частично продает соседям, в первую очередь Германии. Снижение объема поставок электричества в наступающем осенне-зимнем периоде существенно скажется на состоянии этой страны. Кроме того, события в Нигере серьезно отразятся на способности Брюсселя вводить новые санкции против Москвы.

Несложно предположить, что бывшие хозяева Западной Африки захотят "восстановить конституционный порядок и свергнуть мятежников" в Нигере, как они это делали в других странах в недалеком прошлом. Профранцузское Экономическое сообщество стран Западной Африки (ЭКОВАС) уже разработало план военного вмешательства в Нигер с целью "восстановления конституционного строя" и возвращения власти президенту Мохамеду Базуму. Правда, испытавшие на себе беспощадную "демократизацию по-французски", соседние с Нигером Буркина-Фасо и Мали воспротивились этому плану, признав военную интервенцию в Нигер объявлением им войны и начав соответствующие приготовления.

6 августа "Национальный совет защиты родины" обратился за помощью к ЧВК "Вагнер", поскольку "приближается крайний срок возможной военной интервенции со стороны западноафриканского регионального блока".

Польза от деятельности ВЧК "Вагнер" для международных позиций РФ становится очевидной. Например, содействие переходному военному режиму в Нигере – это не только оказание помощи национально-освободительному движению континента, но и создание лучших условий для торговли российским ураном на международном рынке.

Кроме того, работа ЧВК в другой африканской стране – Судане – также помогла бы улучшению военно-стратегических позиций России на Черном континенте. Как можно предположить, Судан в новой африканской стратегии РФ будет играть важную роль. Особое внимание можно обратить на планы размещения на берегу Красного моря базы Военно-морского флота России. Переговоры о создании подобного объекта между представителями двух стран, начавшиеся в 2017 году, до сих пор не завершены практическим результатом. По соглашению, заключенному в 2020 году, Россия получила разрешение на строительство военно-морской базы в городе Порт-Судан. Однако в мае 2023 года посол Судана в Москве заявлял, что "сроки сдвинутся из-за того, что политическое урегулирование в Судане должно возобновиться для завершения демократического процесса транзита власти". При этом известно, что администрация Бурхана утратила контроль над повстанческими районами, а базирующиеся в Дарфуре "Силы быстрого реагирования" атаковали столицу Хартум. "Вагнер" поддерживает командира "Сил быстрого реагирования" Хамдана Дагало, старающегося оказывать на правительство в Хартуме постоянное давление. При всей сложности положения в Судане ЧВК "Вагнер" остается влиятельным игроком в этой стране.

В целом же, по мнению экспертов, возможное свертывание структур ЧВК "Вагнер" в регионе Сахеля повлечет ослабление российских позиций в Африке, за которые разворачивается новый раунд международной борьбы.

Источник - Фонд стратегической культуры
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1693322520


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