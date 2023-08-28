Талибы запретили женщинам посещать популярный национальный парк

20:10 29.08.2023

Контролирующее власть в Афганистане радикальное движение "Талибан"* запретило женщинам посещать один из самых популярных национальных парков Афганистана - Банде-Амир в центральной провинции Бамиан.



