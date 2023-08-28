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|Талибы запретили женщинам посещать популярный национальный парк
20:10 29.08.2023
Контролирующее власть в Афганистане радикальное движение "Талибан"* запретило женщинам посещать один из самых популярных национальных парков Афганистана - Банде-Амир в центральной провинции Бамиан.
Запрет был объявлен после того, как министерство порока и добродетели объявило, что женщины, посещающие парк, неправильно носили хиджаб - мусульманский головной убор.
"Посещение достопримечательностей не является обязательным для женщин", - заявил глава ведомства Мохаммад-Халид Ханафи. Он поручил силам безопасности радикального движения препятствовать входу женщин в парк Банде-Амир.
Международная правозащитная организация Human Rights Watch (HRW) уже раскритиковала новый запрет.
"Я слышала, как многие афганские женщины говорили о том, что следующий [запрет] ''Талибана'' не позволит им дышать. Это звучит как преувеличение, пока вы не увидите, что талибы предпринимают попытки помешать женщинам находиться на свежем воздухе и наслаждаться природой", - заявила представитель HRW Хизер Барр.
В национальном парке Банде-Амир, который был создан в 2009 году, на высоте три тысячи метров находятся бирюзовые озера. Ежегодно этот парк посещают десятки тысяч афганцев. Даже с 2001 по 2021 год, в период войны между иностранными войсками и талибами, это было одно из самых безопасных мест в стране.
В 2013 году парк стал символом перемен в отношении к женщинам в афганском обществе после того, как впервые в стране на работу были приняты четыре женщины-рейнджера.
С тех пор как в 2021 году "Талибан" повторно захватил власть в Афганистане, радикальное движение закрыло большинство средних школ для девочек, запретило женщинам поступать в университеты и лишило сотрудниц афганских гуманитарных организаций возможности работать. Доступ для женщин во многие общественные места, включая бани, спортивные залы и парки, тоже был закрыт.
*Движение "Талибан" признано террористическим и запрещено в РФ и многих других странах (указываем по требованию российского законодательства).