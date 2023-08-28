Дилеммы внешней политики Казахстана: Астана пытается снизить риски, - Дина Малышева

20:13 29.08.2023

Принцип многовекторности, заложенный в основу казахстанской внешнеполитической стратегии, стал своего рода визитной карточкой республики. Между тем тренды казахстанской многовекторности зачастую определяются интересами правящей элиты. Подробнее об основных вызовах, стоящих перед внешней политикой Казахстана, читайте в статье доктора политических наук Дины Малышевой.



Отношения Казахстана и России в новых реалиях



Россия и Казахстан традиционно воспринимают друг друга как приоритетных партнеров и важных стратегических союзников. Оба государства играют значимую роль в деятельности евразийских международных организаций.



Однако в последние годы, по мере нарастания санкционного давления на Россию, российско-казахстанское взаимодействие начало подвергаться испытаниям, поскольку в Астане опасались попадания под санкционный каток.



При этом казахстанские компании сохранили свое участие в проектах, на которые не распространялись западные санкции. Так, в июне 2023 года компания "Казмунайгаз" и компания Rosneft Deutschland подписали договор о поставках казахстанской нефти в ФРГ по российскому нефтепроводу "Дружба", который выведен из-под санкций ЕС. С казахстанских месторождений Тенгиза и Кашагана качается нефть в Европу через территорию России по освобожденному от санкций трубопроводу КТК.



В целом Россия весьма толерантно относится к современной повестке Казахстана, следуя своей традиционной тактике невмешательства во внутренние дела соседей.



Подобный подход обусловлен опасениями, что США и их европейские союзники примутся манипулировать в Казахстане националистическими элементами - по сценарию, апробированному в Прибалтике и на Украине.



Реалии таковы, что, помимо поддержания союзнических отношений с Россией, Казахстан давно занимается налаживанием стратегического партнерства с Китаем и Турцией, что может свидетельствовать о намерении республики уравновесить восточным направлением российский вектор своей внешней политики.



Казахстанский "поворот на Восток"



Выгодное географическое положение Казахстана одинаково привлекательно как для Китая, так и для Турции. Для Китая особый интерес представляет возможность выхода в Европу через территорию Казахстана - поэтому ему отведена ключевая роль в китайском геополитическом проекте "Пояс и путь". Значим для Китая также и энергетический фактор, если учесть, что примерно пятую часть импортируемого газа КНР получает из Казахстана.



Камнем преткновения остается "синьцзянский вопрос" - сохраняющиеся в Казахстане подозрения относительно проведения Пекином репрессий против живущих в СУАР мусульман - уйгуров и этнических казахов. Есть в республике и те, кто считает Китай повинным в загрязнении окружающей среды. Пока, впрочем, критические выступления никак не сказались на сотрудничестве двух стран.



Помимо Китая, Казахстан может быть заинтересован в реализации проектов с Турцией. Страны сотрудничают в военно-технической области, сферах здравоохранения, фармацевтики, высшего образования. Для Турции, претендующей на лидерство в тюркском мире, Казахстан интересен как перспективный проводник турецкого влияния.



Западный вектор внешней политики Казахстана



Для Запада Казахстан, граничащий и с Россией, и с Китаем, важен, с одной стороны, как возможная замена России в плане поставок энергетических ресурсов, с другой - как звено в цепи стран, которые можно использовать для сведения счетов со своими конкурентами.



В настоящее время, помимо энергетического сектора, где мощно присутствуют американские компании (они контролируют до 30 % всей нефтедобычи Казахстана. - Прим. Ia-centr.ru), США развивают активное сотрудничество с Казахстаном в военной сфере.



Американские официальные лица, посещавшие Казахстан с 2022 года, подчеркивают, что санкции, введенные США против России, направлены на "сокращение ее негативного влияния на союзников и партнеров США, в числе которых находится и Казахстан".



Схожей тактики в отношении Казахстана придерживается и ЕС, являющийся одним из ведущих торгово-экономических партнеров республики. В рамках принятого ЕС 23 июня 2023 года 11-го пакета антироссийских санкций было сообщено о создании поэтапного механизма ограничений против третьих стран, которые помогают России обходить рестрикции, среди которых может быть и Казахстан. Но это чревато нежелательными последствиями не только для Казахстана, но и для ЕС.



В целом, реально оценивая свой потенциал, Казахстан пытается в настоящее время занять политическую нишу, которая обезопасила бы его от угроз и вызовов, порождаемых резко обострившейся ситуацией на постсоветском пространстве и разгорающимся противостоянием в масштабах глобального мира.



В рамках выбранного курса и происходит время от времени понижение в сфере внешней политики республики уровня взаимодействия с одними партнерами в пользу расширения сотрудничества с другими.



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Казахстан: внешнеполитические дилеммы

Дина Малышева, Заведующая сектором Национального исследовательского института мировой экономики и международных отношений им. Е.М.Примакова РАН, доктор политических наук

https://interaffairs.ru/jauthor/material/2864