"Дипломатия памяти": как Россия завоевывает Глобальный Юг и обыгрывает Запад, - Хосе Кабальеро

20:18 29.08.2023 Asia Times

Гонконг



"Дипломатия памяти": как Россия завоевывает Глобальный Юг и обыгрывает Запад



Москва усиливает влияние в странах Африки, сообщает Asia Times. Их лояльность к России объясняется просто: она никогда не была колонизатором и не участвовала в работорговле, чего нельзя сказать о Западе, отмечает автор статьи.



Москва ссылается на свою антиколониальную историю в Африке и на Глобальном Юге.



С начала конфликта на Украине российские чиновники совершили множество дипломатических визитов в страны Африки и Латинской Америки, направленные на усиление глобального влияния России. В 2023 году пунктами назначения стали Ангола, Бурунди, Эритрея, Эсватини, Кения, Мали, Мавритания, Мозамбик, Южная Африка и Судан. В том же году министр иностранных дел России Сергей Лавров проехал по ряду стран Латинской Америки: Бразилия, Венесуэла, Никарагуа и Куба. Цель состояла в том, чтобы углубить связи и увеличить поддержку России на Украине.



По мере развития событий на Украине некоторые наблюдатели отмечают, что Россия пытается заручиться поддержкой со стороны влиятельных кругов. Ее заявления о борьбе против власти Запада и неоколониализма, похоже, привлекли ряд сторонников, в отличие от попыток Украины завоевать союзников в тех же регионах утверждениями о том, что она борется с империей. Некоторые утверждают, что мы становимся свидетелями "глобального возвращения России" благодаря ее экономическому и политическому влиянию, а также практике распространения нарративов с помощью цифрового информирования. В 2010-х годах расширение влияния России в Африке было результатом экономического оппортунизма, а по ходу конфликта на Украине оно приобретает более стратегический характер.



Есть свидетельства того, что в некоторых африканских странах влияние России продолжает усиливаться. Южная Африка, например, отдаляется от Запада в сторону Китая и России. Но отчасти это может быть связано с тем, что вызов нынешнему либеральному порядку пойдет на пользу Глобальному Югу, даровав ему больше возможностей для ведения переговоров на международной арене и достижения ряда политических целей. Намеки на это прозвучали на недавней встрече высокопоставленных представителей России, Китая, Бразилии, Индии и Южной Африки в рамках саммита БРИКС. По данной причине лидеры этих развивающихся экономик не решаются осудить Россию за действия на Украине.



На саммите президент Бразилии Лула да Силва заявил, что нынешний конфликт "продемонстрировал ограниченность Совета Безопасности ООН" и выявил экономическую мощь союзников по БРИКС как символ ее глобальной значимости. Недавнее решение об интеграции в блок шести новых стран-членов (включая Аргентину, Иран и ОАЭ) повысит эту значимость и позволит ему влиять на нынешний миропорядок.



Стратегическая ценность ностальгии



Понять привлекательность России для Глобального Юга и нежелание входящих в него стран поддерживать Украину помогут два взаимосвязанных фактора. Во-первых, Россия позиционирует себя как антиколониальная действующая сила, особенно в Африке. Такая стратегия основана на "дипломатии памяти", направленной на усиление влияния за рубежом путем использования преимуществ общих позитивных воспоминаний. Дипломатия памяти, например, напоминает о вкладе Москвы в победу над фашизмом в ходе Второй мировой войны. Кроме того, она подчеркивает, что Россия никогда не колонизировала африканские страны и не участвовала в работорговле. Напротив, будучи сердцем СССР, Россия поддерживала различные антиколониальные движения в регионе во время холодной войны - например, в Анголе и Мозамбике.



Еще одним фактором, помогающим понять привлекательность России для Глобального Юга, является наследие солидарности Москвы с различными странами в прошлом. В 1927 году Коммунистический интернационал - международная организация, поддерживающая мировой коммунизм, - во главе с Советским Союзом спонсировала Антиимпериалистическую лигу в стремлении ликвидировать проявления глобального колониализма. В ней приняли участие ведущие антиколониальные активисты со всего мира и такие выдающиеся люди, как Альберт Эйнштейн и Махатма Ганди. В конечном счете Лига стала источником вдохновения для многих лидеров борьбы Глобального Юга за деколонизацию. В этом смысле она оставила долгосрочное наследие в странах, где поддержка Москвы оказала влияние на борьбу с колонизаторами.



Это становится очевидным на примере Южной Африки. Ее позиция по отношению к конфликту на Украине частично определяется чувством ностальгии, связанным с оказанной Москвой поддержкой в борьбе с апартеидом, а также недоверием к политике Запада. Критика в адрес последнего на Глобальном Юге со стороны таких лидеров, как президент Бразилии Лула, направлена на поддержку демократии у себя дома и готовностью нарушать демократические принципы в других местах в случае отсутствия выгоды при продвижении своих интересов.



Бросая вызов ностальгии



Украина отреагировала на дипломатические действия России увеличением количества посольств в Африке и выделением приоритетного внешнеполитического места Глобальному Югу. Но этот "боевой" фронт может оказаться куда сложнее, чем кажется. Россия продолжает продвигать нарративы, используя опыт применения цифровых каналов, усиливающих ее геополитическое влияние. Кроме того, Глобальный Юг видит Россию противовесом Западу, особенно США.



Также немаловажен вопрос: что Киев может предложить Глобальному Югу? Например, заручиться дополнительной поддержкой стран БРИКС, укрепив существующие экономические связи и указав на общие проблемы, возникшие по вине Москвы. Хорошим началом могло бы стать строительство новых зерновых хабов для хранения пшеницы и кукурузы. Это особенно актуально в связи с решением России отозвать данное украинским зерновозам разрешение покидать черноморские порты. Возможна нехватка продовольствия по всей Африке. Правительство Кении, например, осудило решение России, назвав его ударом в спину африканским странам. Украина также могла бы воспользоваться сходством между собственной национальной борьбой и антиколониальным опытом Глобального Юга. Она могла бы начать создавать с ним общие "воспоминания" (статус жертвы) вместо концентрации сил против России.



Все более очевидным становится тот факт, что любой стране, которая попытается оспорить российский имидж антиимпериалистического игрока, битва предстоит не из легких. Особенно, если эти страны не могут эффективно апеллировать к общей позитивной памяти.



Хосе Кабальеро (Jose Caballero) - старший экономист Центра по изучению мировой конкурентоспособности Международного института развития менеджмента (IMD, Лозанна, Швейцария). Источник - ИноСМИ

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