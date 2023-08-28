Сторонники Игоря Стрелкова после суда идут на съезд

20:39 29.08.2023 28.08.2023



"Рассерженные патриоты" не отменяют планов по организации движения

Дарья Гармоненко

Корреспондент отдела политики "Независимой газеты"



Апелляцию на решение об аресте Игоря Стрелкова рассмотрит Мосгорсуд.

В Москве 29 августа запланирован съезд Российского движения в поддержку Игоря Стрелкова (РДС). По информации "НГ", мероприятие предполагается провести в очном формате, однако место и состав участников пока не раскрываются по соображениям безопасности. В тот же день Мосгорсуд рассмотрит жалобу защиты на арест лидера Клуба рассерженных патриотов по уголовному делу о публичных призывах к экстремистской деятельности, совершенных с использованием СМИ или интернета (ч. 2 ст. 280 УК РФ). Организаторы съезда уверяют, что тот собирается с открытой повесткой, то есть могут быть приняты всякие решения.

Организатор и координатор РДС Олег Нельзин сообщил "НГ", что съезд действительно пройдет в Москве, на него заявилось до сотни участников из более чем 40 регионов, но часть из них все-таки будет выступать онлайн. При этом никаких сложностей с подготовкой к съезду не возникало – ни с властями, ни с арендодателями. "Мы действуем в рамках закона. Даже от митинга у суда отказались, когда нам пришло уведомление", – напомнил он. По поводу нового суда, как предположил Нельзин, РДС выступит с официальным заявлением, но, видимо, уже по завершении съезда.



На данном мероприятии вообще планируется разрешить в основном технические моменты: первичная формализация движения и возможное решение о его регистрации, устав и структура РДС, состав руководящих органов. Возможно, обсудят там и дальнейшее преобразование в партию либо выбор каких-то из действующих в качестве союзников РДС. Нельзин дал понять, что пока речь идет о парламентских партиях, за исключением, естественно, "Единой России" и "Новых людей": "Если ЕР предложит сотрудничество, то мы рассмотрим. Но пока партия власти и нам неинтересна, и мы ей тоже неинтересны, хотя скоро все может измениться".



В общем, по словам координатора РДС, с партиями пока ведутся консультации – с теми, которые идут на контакт. Потому что РДС готово взаимодействовать "со всеми здоровыми патриотическими силами, кто выступает за победу в СВО". "Но задача номер один – это освобождение Стрелкова", – заявил "НГ" Нельзин. Спонсорами съезда РДС, по его словам, выступили обычные граждане из разных регионов, потому что само РДС – это результат самоорганизации снизу, которая происходит либо в формате участия в движении, либо в форме пожертвований.



Как сообщил "НГ" один из организаторов РДС Георгий Федоров, даже если дату рассмотрения жалобы на арест Стрелкова и перенесут, то съезд пройдет, как и запланировано, 29 августа. И вне зависимости от того, чем завершится судебное слушание. "Место проведения не раскрывается по соображениям безопасности", – подчеркнул Федоров. Кстати, в его Telegram-канале 28 августа появилась такая новость: "Тем временем ко мне сегодня с утра приходила полиция. Меня дома уже не было. Дочь не открыла дверь". В Telegram-канале самого РДС уточнили, что Федоров был одним из тех, кто подписывал уведомление о проведении митинга у здания суда, в котором было отказано.



Федоров пояснил "НГ", что для создания РДС никаких онлайн-собраний не предусмотрено, съезд пройдет в очном формате. При этом он допустил возможность, что движение впоследствии может быть зарегистрировано: "Все участники приедут в Москву. Для организации мероприятия создано несколько чатов. Что касается решения о регистрации движения, то оно будет приниматься непосредственно на съезде".



Видимо, поэтому-то и будет присутствовать столько участников, сколько требуется для регистрации всероссийского движения, то есть как минимум от половины субъектов РФ. "Будет не массовое, а рабочее мероприятие, никакие гости на съезд не приглашены", – сказал Федоров. По его словам, "с какими силами взаимодействовать и как выстраивать рабочие отношения с потенциальными союзниками, будут решать участники съезда".



Кстати, в том же Telegram-канале Федорова, который сам состоит в "Справедливой России – За правду", есть информации о ряде кандидатов, участвующих в выборах от КПРФ. Возможно, в этом и следует разглядеть своего рода намек на круг будущих союзников. Но пока, по его словам, определенность есть только по тому, что РДС будет: "Дискуссия по поводу нового движения завершена". На вопрос, какое место в политическом спектре может занять новое движение и может ли оно быть в дальнейшем преобразовано в партию, Федоров ответил лаконично: "О планах преобразования в партию мне ничего не известно. На мой личный взгляд, это не имеет смысла. Что касается политических принципов, то это будет решаться также во время съезда. Но и левые, и национал-патриоты, и центристы, которые стоят на патриотических позициях, будут представлены в этом движении".



Тем временем насчет состояния здоровья Стрелкова в очередной раз сообщила в соцсетях его супруга Мирослава Регинская, которая, по некоторым сведениям (см. "НГ" от 14.08.23), может стать лидером РДС. "По информации, полученной от адвоката Королевой, которая была у мужа, Игорь Иванович чувствует себя лучше, к нему пустили врача и сейчас он находится под его наблюдением. Личные вещи со склада тоже отдали. Надеюсь, что все это соответствует действительности. Прошу всех, кто поддерживает моего мужа и переживает за него, помолиться об Игоре, его здоровье и скорейшем освобождении. Выражаю благодарность всем тем, кто поддержал информационно мои сообщения о проблемах со здоровьем Стрелкова, это очень помогло", – написала она. Так что пока, похоже, будущее движение на самом деле является своего рода инструментом общественного давления на судебные инстанции и власть. Политической силой РДС может стать или не стать только после того, как определится перспектива на ближайшее будущее Стрелкова. Источник - ng.ru

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