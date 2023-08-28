Даниэль Ханнан: Отчего на Западе так много людей любят Путина?

22:58 29.08.2023 The Telegraph UK

Великобритания



Антизападничество широко распространено в Европе и за ее пределами. Любовь к Путину – его худшая мерзость



В Британии ужаснулись росту антизападных настроений среди населения Европы, пишет The Telegraph. По данным опросов, большинство немцев и французов считают Владимира Путина сильным лидером, а США и НАТО - главными виновными в конфликте на Украине.



Представьте, что вы смотрите на Россию и видите не пропитанную кровью тиранию, а союзника. Представьте, что вы думаете о Владимире Путине не как о злодее, а как об образце для подражания. Представьте, что вы настолько пропитаны антизападными настроениями, что, когда Россия нарушает договор и вводит войска в страну, которую обещала защищать, вы убеждаете себя, что это инициировало НАТО.



У кого же такой извращенный взгляд на мир? Оказывается, у очень многих людей.



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Это странное образование - БРИКС. У него нет ни географической, ни культурной сплоченности, ни очевидной цели. Оно появилось как аббревиатура в Goldman Sachs, обозначающая основные развивающиеся экономики мира - Бразилию, Россию, Индию и Китай. В 2009 году лидеры этих государств начали проводить ежегодные саммиты, а в следующем году к ним присоединилась Южная Африка, добавив букву "С".



Вскоре стало ясно, что Россия и Китай рассматривают блок как противовес западным международным структурам, таким как НАТО, МВФ и G7. На том этапе многие антиколониальные автократии выразили заинтересованность в членстве. На прошлой неделе туда были приглашены присоединиться первые шесть стран: Саудовская Аравия, Иран, ОАЭ, Аргентина, Египет и Эфиопия - все, за исключением перонистской Аргентины, репрессивные диктатуры. Интересно, как долго Индия, которая традиционно гордилась тем, что является демократической страной, основанной на законе, сможет оставаться вовлеченной в это дело?



Обрадованный Владимир Путин, который не смог присутствовать лично из-за ордера, выданного Международным уголовным судом (который он, несомненно, рассматривает как еще один инструмент американской гегемонии, несмотря на то, что США отказались участвовать в нем), выступил на встрече дистанционно. Он обвинил в конфликте на Украине "политику продолжающегося неоколониализма", с помощью которой западные страны стремились "сохранить свою глобальную гегемонию".



Обвинять других в колониализме требует некоторой наглости. Но Путин в течение многих лет представлял себя защитником всех тех, кто возмущается западным культурным превосходством, включая многих жителей Запада. Он апеллирует к сторонникам авторитаризма справа и слева, изображая буржуазную демократию бездушной, изнеженной и дегенеративной.



Это старая песня, которую когда-то пели нацисты и Советы. И она находит благодарную аудиторию в тех частях мира, которые в течение долгих десятилетий холодной войны были подготовлены к тому, чтобы оценить ее интонации.



Прошло более ста лет с тех пор, как Ленин написал "Империализм, как высшая стадия капитализма", одну из самых влиятельных брошюр ХХ века. Карл Маркс, к разочарованию своих нынешних поклонников, был сторонником колониализма, видя в нем способ распространения образования, медицины и классового самосознания.



Но к началу ХХ века марксисты начали задаваться вопросом, почему обещанные революции так и не произошли. В 1916 году Ленин предложил объяснение. Буржуа выиграли себе время, утверждал он, разграбив богатства подвластных им народов, так что "капитализм превратился в империализм".



Идея о том, что Запад разбогател за счет грабежа, а не за счет независимых судов, свободных контрактов, частной собственности и ограниченного правительства, была старательно распространена советскими пропагандистами по всей Азии, Африке и Латинской Америке. Она нашла отражение в школьных учебниках, изданных новыми независимыми государствами, - учебниках, по которым получили образование многие из сегодняшних лидеров глобального Юга.



В то же время антиимпериалистические авторы стали популярны в западных университетах, подготовив почву для того, что мы сейчас называем политикой идентичности.



"Укрепленные в агрессивном духе высокомерным мессианским христианством и движимые соблазном обогащения грабежом, белые орды выступили со своей западноевропейской родины, чтобы нападать, грабить, оккупировать, править миром и эксплуатировать его", - написал нигерийский автор Чинвейзу в эссе, которое вдохновляет в наше время разрушителей статуй и активистов движения за возмещение ущерба.



Здесь, [в Британии] в 1961 году, Франц Фанон, революционер с Мартиники, вдохновил антиколониальные движения по всей Азии и Африке: "Благосостояние и прогресс Европы были созданы потом и трупами чернокожих, арабов, индийцев и представителей желтой расы".



Сколько сегодняшних пробужденных активистов, сами того не осознавая, распространяют трактат 60-летней давности, который, в свою очередь, был непосредственно вдохновлен Лениным?



Однако эта предпосылка ложна. Колониализм был чистым истощением казны европейских государств. Многие британские владения были приобретены вопреки сопротивлению правительства под давлением аболиционистов, которые, остановив работорговлю в Атлантике, хотели искоренить этот институт и внутри страны.



В отличие от предыдущих имперских держав, Британия привела большинство своих бывших колоний к независимости мирным путем. Действительно поразительно, что антиколониалистские настроения растут по мере того, как стираются воспоминания о британском правлении, заставляя тех, кто никогда его не испытывал, негодовать против воображаемой версии.



Успех бывших колоний, как и успех всех стран, определялся политикой, которую они тогда выбирали. Сингапур, например, сделал выбор в пользу низких налогов, мягкого регулирования и свободной торговли и таким образом обогнал многие богатые ресурсами государства, которые стали независимыми примерно в то же время.



Насколько извращенным нужно быть, чтобы видеть западную цивилизацию не просто ущербной (каковыми являются все цивилизации), но и уступающей российской?



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Ранее в этом месяце некоторые российские демократические активисты, ныне базирующиеся в Литве, провели серию опросов общественного мнения. К своему ужасу они обнаружили, что в то время как в бывших советских государствах-сателлитах Путина считают убийцей, во Франции и Германии им восхищаются как сильным лидером.



На вопрос, кто несет ответственность за конфликт, 36% немцев обвинили США, 15% НАТО и 9% Украину; только 29% обвинили Путина или Россию. Во Франции 46% обвинили американцев, 36% - Россию, 19% - Украину и 40% - Путина.



Проблема с принимаемой в качестве программы к действию идеологией пробуждения заключается в том, что другие страны слушают. Обвинять Британию и Америку во всех мировых бедах может быть задумано как способ продемонстрировать взгляды высокого статуса, но это будет иметь последствия.



Если англосферу систематически изображать как порочную, а не как отчаянного защитника верховенства закона, личной свободы и представительного правительства, то некоторых людей будут привлекать другие системы. Конечно, им будет не хватать господства западного либерализма, когда оно исчезнет; но это будет слабым утешением.



Автор статьи: Даниэль Ханнан (Daniel Hannan) Источник - ИноСМИ

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1693339080





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