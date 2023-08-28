Как юань становится мировой валютой

23:02 29.08.2023 Китайская грамотность: как юань становится мировой валютой

Говорить о конкуренции юаня с долларом и даже евро рано, но прогресс очевиден



Дмитрий Мигунов



Превращение юаня в глобальную конвертируемую валюту ("интернационализация") идет полным ходом. Статистика SWIFT показала, что использование китайской денежной единицы в международных расчетах заметно увеличилось. Тем не менее пока доля юаня в мировом масштабе остается небольшой. Какое время ему понадобится, чтобы выйти хотя бы в тройку широко используемых в расчетах валют, и с чем связано обвальное (по статистике SWIFT) падение доли евро в международной торговле - в материале "Известий".



Пятый по объему



Согласно данным SWIFT, в июле доля юаня в международных платежах составила 3,06%, что на 0,3 процентного пункта больше, чем в предыдущий месяц. Это второй показатель за всю историю - выше было только в январе 2022 года - 3,2%. Юань вновь стал пятой по объемам транзакций валютой в мире, уступая доллару, евро, британскому фунту и японской иене. По сравнению с показателем двухлетней давности (июль 2021 года), доля китайской валюты увеличилась сразу на процентный пункт. При этом если оценивать значение юаня среди валют, финансирующих международную торговлю, то оно существенно выше - 4,57%, что на 0,3 процентного пункта больше, чем в июне.



Одновременно обрушилась доля евро. В расчетах за пределами еврозоны она упала с 36,7 до 13,6%. Впрочем, скорее всего, корректировка является технической и связана с несовершенством методологии SWIFT. Точно причину таких резких изменений назвать нельзя, но можно предположить, например, что часть платежей внутри еврозоны могла осуществляться через инфраструктуру лондонского Сити. Теперь эти движения в статистике стали отображаться по своему фактическому направлению, что и определило реальное положение евро в международных платежах (довольно скромное). В то же время оно ставит вопрос о достоверности методологии подсчетов SWIFT в принципе.



Кстати, статистика SWIFT учитывает далеко не все международные платежи, что хорошо видно по той же КНР. Часть платежей идет через китайскую систему CIPS (общий объем платежей в 2022 году составлял чуть менее 100 трлн юаней). Реальный размер трансакций в юанях тем самым может быть на десятки процентов больше.



Китайские аналитики отмечают, что влияние юаня увеличивается по всем статьям: в платежах, инвестициях, торговле на рынке Forex и в международных резервах, причем тренд стал наиболее заметным в последние 12 месяцев. Вес юаня в специальных правах заимствования (SDR) МВФ отражает эту тенденцию: он увеличился с 10,92 до 12,29%.



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Народный банк Китая также отмечает все более частое использование юаня в международных расчетах КНР. В первом полугодии общая сумма трансграничных платежей в китайской валюте выросла на 20% (до 24,5 трлн юаней) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, составив тем самым 57% всех расчетов. А если брать торговлю товарами, то ее доля в юанях за отчетный период подскочила с 6,7 до 23%. Не в последнюю очередь это произошло благодаря расширению торговли в национальных валютах с Россией.



Как происходит усиление юаня



Китай в последние годы предпринимает системные усилия по интернационализации юаня и его превращении в ключевую часть международной финансовой системы. Но так было не всегда. В 2000-е годы власти КНР старались, напротив, не допустить полной конвертируемости своей валюты, для чего вводилось множество ограничений. Соображений тут было два: во-первых, руководство Китая опасалось оттока капитала, а во-вторых, конвертируемость валюты усложняла задачу по поддержке выгодного для китайских экспортеров курса - как правило, более низкого, чем "реальный".



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Переоценка ценностей наступила в прошлом десятилетии. В Пекине стало понятно, что бесконечно развиваться за счет экспортоориентированной экономики нельзя - Китай в плане объема ВВП оказался уже слишком велик для того, чтобы обеспечить свое благосостояние даже за счет поставок в весь остальной мир. Кроме того, резко обострились отношения с США, вылившиеся в торговые войны. А после того как доллар превратился в оружие (что наблюдалось в ситуации санкций против России), у Китая не осталось других вариантов, кроме как развивать экосистему платежей со своей валютой. Вторая экономика мира, являющаяся с большим отрывом крупнейшим экспортером и одним из крупнейших импортеров, в конечном итоге обладает всеми фундаментальными возможностями для этого.



Первый пилотный проект по трансграничному использованию юаня был запущен еще в 2009 году. К 2014 году юань скакнул с восьмого на пятое место по объему использования в международных расчетах.



В 2018 году Китай основал собственную биржу по торговле сырьевыми товарами, где ведутся торги с поставщиками из таких стран, как Иран, Венесуэла и Россия. Все сделки заключаются в юанях. В 2022 году Народный банк Китая резко активизировал усилия по интернационализации своей валюты. Так, открылся 31 клиринговый банк в 29 странах мира. В марте китайская компания CNOOC и французская Total Energies впервые рассчитались за поставки сжиженного природного газа в юанях. 29 июня Банк Аргентины разрешил открывать депозиты в юанях в национальной банковской системе, а несколькими месяцами раньше ЦБ Бразилии объявил о том, что юань опередил евро в качестве второй самой популярной валюты для международных торговых сделок страны.



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16 августа Линь Цайи, вице-президент Исследовательского института Форума главных экономистов Китая, призвал к более активному переходу на юань во внешних торговых и финансовых связях. По его словам, широкое использование валюты ведет к большей волатильности на рынке, но в долгосрочной перспективе ускоряет интернационализацию юаня.



На данный момент можно констатировать, что путь юаня к статусу одной из мировых валют будет еще очень долгим. Пока стоит говорить о конкуренции не с долларом США, а с британским фунтом и японской иеной. В то же время тренд на усиление позиций юаня в международной торговле и расчетах виден ясно и продолжает усиливаться. Дополнительные возможности могут представиться, если Китай сможет первым из крупных экономик ввести в оборот цифровой юань. Источник - Известия

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