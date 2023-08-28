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Кормовая база рыночных хищников. Как быки и медведи надувают хомячков, - Д.Баранов
00:05 30.08.2023

Дмитрий Баранов
Специалист по управлению финансами с двадцатилетним стажем. Область профессиональных интересов – борьба с мошенниками и перевод с "банковского" на русский.

Кормовая база рыночных хищников. Как быки и медведи надувают хомячков

Уоррен Баффет как-то сказал: "Если вы не найдете способ зарабатывать деньги, пока спите, вы будете работать, пока не умрете". Эта мысль плотно обосновалась в головах многих россиян, а истории финансового успеха простых работяг, то и дело всплывающие на просторах Сети, буквально кружат голову.

Например, с мая 2019 г. по ноябрь 2021 г. акции компании Tesla выросли почти на 3000%. Иными словами, если вы вложили 10 000 рублей до пандемии, под новый 2022-й год можно было бы вывести с биржи более 300 тысяч рублей. Астрономическая доходность при минимальных вложениях. Похоже на сказку, но тем не менее случай реальный.

Эта история, как и множество других похожих, мотивирует поиграть на бирже и задуматься: а где брать идеи, куда вкладываться? При этом желательно не ждать полтора года, когда акции принесут астрономическую прибыль, и зарабатывать лучше в рублях - в условиях санкций это разумный план. И находятся добрые люди, готовые указать инвесторам светлый путь. Колоссальные размеры отечественного фондового рынка просто созданы для того, чтобы, как в реальной политике, создавались группы влияния, шли ценовые войны и разворачивались подковерные игры.

Число россиян, имеющих брокерские счета на Московской бирже, превысило 25 миллионов человек, их совокупный портфель достиг 7 триллионов рублей. А совсем недавно, 14 августа был поставлен абсолютный рекорд за всю историю биржевых торгов в России: за один торговый день сделки совершили более полутора миллионов человек.

Вряд все они корпели над котировками, изучали отчетность компаний, разбирались в тонкостях технического анализа и прочих важных, но скучных вещах. В условиях цифровизации игра на бирже превратилась из работы в игру типа всем известных "бродилок" и "стрелялок". Решение и там, и там нужно принимать быстро.

Поэтому закономерным явлением стало распространение помощников-экспертов из социальных медиа, прежде всего телеграм-каналов. Новые медиа - ключевой источник для начинающих инвесторов. С учетом омоложения биржевой аудитории аппетит к риску у частных инвесторов растет. Поделиться своими знаниями об инвестировании просто, предложить свою стратегию - тоже. Платные обучающие курсы и каналы инвесторов по подписке распространились невероятно.

Например, у одного из самых знаменитых инвесторов страны бесплатный канал насчитывает 77 тысяч подписчиков, кроме того, у него есть платный канал почти за четыре тысячи в месяц с советами типа "продать-купить", и там более 10 тысяч подписчиков. Есть интересный канал женщин-инвесторов, где число подписчиков приближается к пяти тысячам. Всего же, по оценкам аналитиков, количество подписчиков ведущих финансовых блогеров доходит до нескольких миллионов человек.

То есть соцсети - это огромная инвестиционная сила с вождями. Мало кого их них знают в лицо или по именам. Но в их руках огромная власть: они могут разогнать те или иные бумаги вверх или уронить вниз.

Например - и это официальная информация - в 2022 году были выявлены факты манипулирования с использованием телеграм-каналов ценами акций компаний "Россети Юг", "Пермэнергосбыт" и "Саратовэнерго". Быки и медведи заработали, а хомячков надули. Хомячками как раз называют неопытных инвесторов с маленькими портфелями. Именно они основная кормовая база рыночных хищников.

Вообще на рынке могут случаться удивительные вещи. Например, внезапный рост акций второго и третьего эшелона на десятки процентов в день (а это тысяча годовых, между прочим) без каких-либо значимых новостей и событий. 40% - максимально возможный рост котировок в день - это лимит биржи. Конечно, бывает, что для резкого роста акций есть объективные причины, но бывает, что оснований для аномального роста стоимости акций нет. И даже гуру рынка разводят руками, не понимая, как проглядели выгодную сделку.

Например, волна пампов, то есть разгона не самых ликвидных акций, была зафиксирована осенью 2022 г.: акции компании "Обувь России" на фоне слухов о достижении соглашения с кредитором сделали +280% меньше чем за месяц (от 3,9 руб. за акцию до 14,3 в моменте). Похожая картина произошла с бумагами "Волгоград Энергосбыт-п", "Донской завод радиодеталей" и другими.

Далее, как в кино "Волк с Уолл-стрит". Задача героя Ди Каприо - купить "мусорные" акции подешевле, разогнать их в цене и продать, заработав на разнице. Акции падают, происходит, как говорят на бирже, дамп. Кому продать? Конечно же, хомячкам - простым мечтателям о большом доходе. Единственная разница между фильмом и российской реальностью: телефон как средство манипуляций уступил место мессенджерам и социальным медиа.

Неверным будет сказать, что все финансовые блогеры - манипуляторы. Но рекомендация действительно авторитетного человека может хорошо двинуть бумаги. Например, график цен на акции одной из авиационных компаний в течение одной августовской недели напоминал зубчики расчески: резкие колебания буквально в течение одного дня. Кто-то хорошо снимал сливки. А кто-то оставался с убытками. И так несколько раз. Манипуляция? Не доказано. Скажем так: грамотные инвестиционные рекомендации. При этом на нескольких формально не связанных с собой телеграм-каналах.

Грань между инвестиционной рекомендацией и манипуляцией неопытный инвестор не всегда может четко определить. А судя по статистике, такой участник торгов часто ведется на памп и дамп. Народные инвесторы с портфелем от 10 до 100 тысяч рублей (а таких 90%), как правило, показывают худшую, "отрицательную доходность". Справедливости ради нужно заметить, что причины неудач не всегда в слепой вере в гуру из интернета. Инвесторам не идут на пользу и самостоятельный нерациональный выбор финансовых инструментов, и отсутствие диверсификации вложений.

Как же инвестировать без риска? Простой ответ: никак. Инвестиции без риска невозможны, тем более в условиях ограничений и санкционного давления. Все, кто обещает обратное (и ведь обещают!), - просто мошенники.

Беда еще в том, что никакого официального реестра финансовых блогеров нет, да и быть, по большому счету, не может. Поэтому выбор советчика - личная ответственность каждого инвестора. Часто в таком качестве выступают брокеры, предлагающие инвестиционные идеи. Для начинающего инвестора это достойный путь. Брокеры открыто говорят, какой процент идей сработал: 70–80% - хороший показатель. Собственно, и ответственные блогеры также ведут статистику, не боясь показывать, что и они ошибаются.

Международные исследования говорят, что влияние социальных медиа на инвестиционное поведение граждан будет только расти. Россия здесь не будет в отстающих. И пока нет явных регуляторных мер в отношении информации "от блогеров", фильтровать их идеи придется самостоятельно. Хочется надеяться, что старый призыв "учиться, учиться и учиться" сделает из хомячков быков или медведей. Во всяком случае они перестанут быть кормовой базой.

Источник - REGNUM
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1693343100


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