Пастбища Узбекистана близки к необратимой деградации

00:07 30.08.2023 Пастбища Узбекистана близки к необратимой деградации. Чем опасен перевыпас скота и как правильно управлять пастбищами



Узбекистанцы потребляют больше мяса, чем могут себе позволить при текущих методах его производства. Поголовье скота превышает ресурсы пастбищ. Перевыпас приводит к деградации экосистем и сокращению биоразнообразия. Как правильно управлять пастбищами, рассказал зоолог Сергей Загребин.



Животноводство - одна из ключевых сфер экономики Узбекистана. По данным Всемирного банка, на его долю приходится 13% ВВП страны. Сфера обеспечивает 45−67% доходов домохозяйств на селе и занятость почти трети всех работников сельского хозяйства. В то же время, учитывая потребности населения в мясе, Узбекистан вынужден импортировать его из других стран. Это в том числе связано с тем, что в стране в недостаточной мере используется научно-обоснованный подход в развитии животноводства, считает зоолог Сергей Загребин. Он рассказал "Газете.uz" о правильном выпасе скота, управлении пастбищами и последствиях перевыпаса.



О ситуации с выпасом скота



На начало 2022 года общее поголовье овец и коз в Узбекистане превысило 23 миллиона голов, а крупного рогатого скота - 13 миллионов. Это в два раза больше, чем годом ранее. Эти животные выпасаются большей частью на естественных горных и равнинных пастбищах.



Количество домашних животных значительно превышает ресурсы пастбищ, на которых их пасут, вследствие чего происходит деградация растительности и падает продуктивность пастбищ. Растительность на пастбищах меняется, и в итоге на значительных территориях она представлена либо малоценными кормовыми растениями, либо растениями, которые животные не едят. Получается, что продуктивность пастбищ значительно падает или они вообще перестают быть пригодными для выпаса скота.



Таким образом, перевыпас является наглядным примером нерационального использования существующих природных ресурсов и в перспективе имеет серьезные последствия, в том числе и для продовольственной безопасности страны.



Чтобы понять проблему и увидеть риски, к которым ведет перевыпас, нужно рассмотреть эту проблему с точки зрения экологии. Большая часть естественных пастбищ является природными экологическими системами. Они формировались достаточно долго, многие из них появились до появления человека. Как и все развитие жизни на Земле, развитие и функционирование экосистем подчиняется общим законам биологии и экологии. Формирование современного облика природы происходило в результате взаимодействия целого ряда факторов, в том числе рельефа местности, климата, наличия или отсутствия воды и т. д.



Развитие человечества все больше и больше влияло - как правило, негативно, - на естественные процессы, происходящие в природе. Пока население планеты было небольшое, изменения были незаметными. Но сегодня ситуация стала критичной, и одна из причин - развитие животноводства.



Влияние перевыпаса скота на биоразнообразие



Перевыпас скота на естественных природных пастбищах негативно влияет на биологическое разнообразия этих территорий.



Изменение растительного покрова



Домашний скот, поедая растения, не позволяет им самовоспроизводиться - растения не плодоносят, а значит не могут воспроизводиться. Это является критическим для однолетних растений: если не будет семян, на следующий год не будет и самого растения.



В естественных экосистемах количество видов растений, поедаемых скотом, сокращается, а другие виды растений, которые скот не ест, наоборот, увеличиваются. И растительный покров полностью изменяется. Параллельно этому из-за большего количества скота растительность в целом просто вытаптывается.



Конкуренция с дикими животными



В экосистемах, которые используются человеком для выпаса скота, обитают дикие животные, чей рацион также состоит из растительной пищи. Это, например, копытные и сурки.



В горах Ташкентской области живет сурок Мензбира, эндемичный вид, встречающийся только в Западном Тянь-Шане на территории Узбекистана и Кыргызстана. Сурок Мензбира внесен в национальную и международную Красные книги. Эти животные впадают в спячку в сентябре и выходят из нее лишь в марте или апреле.



Чтобы провести в спячке такой длительный период, животным необходимо запастись значительными количеством жира. Но в местах обитания сурков Мензбира выпасается домашний скот. Он съедает травянистую растительность, которой должны были питаться сурки. Это одна из причин снижения численности вида.



Аналогичная ситуация с конкуренцией за пищевые ресурсы происходит между домашними животными и сибирским горным козлом на высокогорных пастбищах. Последнему просто не остается достаточного количества пищи.



На местах постоянного содержания скота остаются полностью выбитые, лишенные растительности участки. Они хорошо видны даже на космических снимках. Растительность на них не восстанавливается в течение нескольких лет.



Болезни животных



Это еще одна важная проблема выпаса скота в естественных экосистемах. Если дикие животные, например, сибирский горный козел и домашний скот, пасутся на одних и тех же территориях, они могут передавать друг другу различные заболевания. И если за здоровьем домашнего скота следит человек, то кто следит за здоровьем диких популяций животных?



Факторы беспокойства и браконьерство



Выпас скота происходит под постоянным контролем человека. При каждой отаре имеются пастухи, пастушьи собаки, обустраиваются жилища для пастухов, загоны для скота. Все это беспокоит диких животных.



Отдельный вопрос, требующий пристального внимания, - это пастушьи собаки. Есть нормативные акты, предусматривающие наличие не более двух пастушьих собак при одной отаре. Они не должны отходить от стада, которое они охраняют, на более 200 метров. Но как хорошо контролируется соблюдение этих правил? Достоверно известно, что пастушьи собаки нападают на диких животных, особенно на молодых, поедают кладки птиц.



Нередко и пастухи незаконно охотятся на диких животных - занимаются браконьерством. Контролировать это достаточно сложно, поскольку, как правило, выпас скота происходит в удаленных и зачастую труднодоступных местах.



Нападение хищников на домашний скот



В последние годы мы все чаще слышим о нападении диких хищников на домашних скот. Это напрямую связано с увеличением количества скота и расширением площадей, на которых он выпасается.



Рост численности домашнего скота на естественных пастбищах приводит к конкуренции с дикими животными, к снижению популяции и изменению мест обитания последних. Кроме того, местные жители собирают весь урожай диких плодовых деревьев, которыми питаются, например, медведи: яблоки, орехи, боярышник. В результате хищники чаще нападают на домашний скот, который, ко всему прочему, проще добывать, чем диких животных.



И тогда мы слышим призывы к уничтожению диких хищников, включая медведя и волка. Но разве мы не сами виноваты в том, что сократили численность диких, естественных объектов добычи хищников, заменив их в экосистемах домашним скотом?



Влияние перевыпаса на гидрологический режим горных саев и рек



Деградация растительного покрова или его полное уничтожение вследствие выпаса скота влияет на гидрологический режим горных саев и рек. Растительность способствуют накоплению влаги в почве во время осадков, а их корневая система укрепляет почву.



Если растительности нет или она деградирована, то водные потоки во время осадков идут по склонам вниз, увлекая за собой почву. Это одна из важных причин возникновения селевых потоков, оползней и образования оврагов. Кроме того, сели и оползни наносят значительный экономических ущерб, повреждая дороги, мосты, инфраструктурные объекты, дома.



Последствия наводнения в Фаришском районе Джизакской области.Последствия наводнения в Фаришском районе Джизакской области.



Благодаря тому, что в последнее время СМИ стали более открытыми, мы слышим о селях, оползнях, наводнениях, например, в Джизакской и Самаркандской областях.



Но важно выяснить причины возникновения таких явлений. Исследовать, увеличилось ли их число, изменилась ли география, связаны ли эти явления с перевыпасом скота? Может быть, экономически выгоднее сократить численность выпасаемого скота в таких районах?



Еще важный момент касающийся выпаса животных - это их водопои. В горной местности животные используют естественные источники. Когда к саю ежедневно пригоняют 200−300 голов животных, стадо уплотняет почву, что в конечном счете приводит к пересыханию водопоя. Кроме того, животные загрязняют сам источник.



Изменение структуры стада



При перевыпасе происходит деградация растительности и падает продуктивность пастбищ. Вследствие этого меняется и структура поголовья выпасаемых животных - козы постепенно заменяют овец.



Козы более неприхотливые к еде и могут поедать даже корневую систему растений, ветки и листья деревьев и кустарников. Они могут проникать на труднодоступные участки, например, на скальные массивы и участки с осыпями, склоны с большой крутизной. Это в еще большей степени усиливает процессы деградации пастбищ.



На мой взгляд, по соотношению в стаде количества овец и коз можно судить о том, насколько деградированы пастбища: чем больше в стаде коз, тем более деградирована растительность.



Справедливое распределение природных ресурсов и выгоды от их использования



Пастбища - это важный природный ресурс. При умелом использовании он может самовосстановливаться. Люди издревле пользовались пастбищами, знали, как их сохранять, и умели это делать. Они понимали, что бережное отношение к земле, в том числе и к пастбищам, является источником их благополучия.



Но сегодня ситуация меняется. Как и прежде, жители гор выпасают свой скот на прилегающих к их поселкам территориях. Но в эти же районы перегоняется скот из других районов, где нет, например, летних пастбищ или они деградировали. Пришлые пастухи никаким образом не заинтересованы в сохранении пастбищ - им необходимо выпасать скот в текущем году, чтобы получить прибыль. В следующем году они вряд ли вернутся на эту территорию.



Так возникают противоречия между пришлыми пастухами и местными жителями, и у последних пропадает всякая мотивация к сохранению пастбищ. Местные жители больше не видят смысла в том, чтобы заботиться о пастбищах, на которые придет чужой скот. В целом такая ситуация формирует у общества потребительское отношение к природе.



Почему нельзя запретить выпас скота?



Речь не идет о полном запрете выпаса скота - это невозможно и нерационально. Мы рассуждаем о том, как сделать так, чтобы выпас скота стал устойчивым, а пастбища сохраняли свою продуктивность на протяжении длительного времени, чтобы выпас скота не наносил вреда естественным экосистемам, включая их обитателей.



В полном отказе от выпаса тоже нет ничего хорошего. Домашний скот в отдельных случаях может выполнять функции диких копытных. Там, где нет копытных, скот при незначительном выпасе поедает растительность и, таким образом, сохраняет равновесие в природе. Кроме того, домашние животные участвуют в размножении растений, перенося семена с пастбища на пастбище.



Все проблемы, связанные с перевыпасом скота и деградацией пастбищ, говорят о том, что необходимо пересмотреть существующую практику использования природных пастбищ и начать правильно управлять ими.



Как управлять пастбищами?



В сельском хозяйстве существуют нормы выпаса скота. Они большей частью относятся к равнинным пастбищам. На пастбищах должно выпасаться такое количество животных, которое не наносит ущерб экосистеме. Для этого определяется продуктивность конкретных пастбищ. Сделать это для больших территорий не просто, но благодаря космическим и цифровым технологиям значительно легче, чем 40−50 лет назад.



После определения продуктивности пастбищ специалисты рассчитывают количество животных, которые могут выпасаться на определенной площади. Кроме того, необходимо проводить мониторинг пастбищ, то есть оценивать их состояние от года к году. Если продуктивность уменьшается, необходимо принимать соответствующие меры, например, запретить выпас или сократить количество выпасаемых животных.



В целом использование современных информационных технологий позволяет оценить состояние пастбищ и степень их деградации и принимать соответствующие управленческие решения, разрабатывать стратегии и планы управления пастбищами. При этом должна работать система контроля за использованием пастбищ, чтобы соблюдались нормы выпаса животных и отары паслись на выделенных для них участках.



Помимо космических снимков, для оценки пастбищ и контроля за выпасом животных можно использовать беспилотные летательные аппараты. Они могут не только оценивать состояние ландшафтов, но и фиксировать несоблюдение правил использования пастбищ и другие нарушения природоохранного законодательства.



Восстановление пастбищ



В прежние годы целый ряд организаций нес ответственность за оценку состояния пастбищ и их развитие. Среди них было, например, Мелиоративно-пастбищное объединение, в задачи которого входило увеличение продуктивности пастбищ, внедрение кормовых культур на обедненные пастбища, обеспеченип их водой.



Сейчас, к сожалению, такие работы крайне ограничены. Восстановление пастбищ - трудоемкий и долгосрочный процесс. Их можно восстановить естественным путем, если посеять дикие растения, которые раньше здесь произрастали - то есть попытаться восстановить экосистему. При этом на этих участках нужно исключить выпас скота.



Другой путь - это посев кормовых высокопродуктивных видов растений на территориях, которые в будущем можно использовать в качестве пастбищ. И третий путь - это создание плантаций кормовых растений, которые могут заготавливаться и идти на корм для скота. В любом случае, деградированные пастбища должны восстанавливаться.



Спрос на мясо и предложение



Пока у нас есть спрос на мясо, численность скота будет расти - это закон рынка. Но есть механизмы, которые могут сдерживать рост поголовья скота. Например, прогрессивный налог, зависящий от количество животных, содержащихся у одного хозяина.



Рациональному использованию пастбищ может способствовать дифференциальная плата за использование пастбищ. Чем пастбища продуктивнее, тем большая плата должна взиматься с хозяина животных. Ведь на продуктивных пастбищах животные быстрее набирают вес, а значит, человек получает больше прибыли.



В пресс-службе Министерства сельского хозяйства "Газете.uz" уточнили, что до сегодняшнего дня владельцы скота не платят за использование пастбищ. Однако учитывая текущее положение, министерство совместно со специалистами из Испании, Португалии, Японии и США разрабатывает план действий по восстановлению пастбищ.



Эти меры также могут привести к более эффективному ведению животноводства, когда будет выгоднее содержать меньшее количество, но более продуктивных, породистых животных, приспособленных к конкретному региону.



Прежде чем начать менять существующий порядок использования пастбищ, нужно глубоко изучить текущую ситуацию с различных точек зрения. Ее должны исследовать биологи, экологи, специалисты по пастбищам, экономисты и юристы. Благодаря совместной работе этих специалистов можно будет разработать научно обоснованные, взвешенные решения и реалистичные, устойчивые в долгосрочной перспективе экономические механизмы.



Вопрос рационального, устойчивого использования пастбищ - вопрос будущего страны и ее продовольственной безопасности. Человечество давно использует ресурсы своих потомков. Оставим ли мы что-нибудь своим детям? Источник - Газета.uz

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