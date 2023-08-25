Американская "помощь" Украине как необъявленная война против России

00:11 30.08.2023 переданное бандеровцам оружие бьет уже по мирным русским людям



Елена Ларина

Владимир Овчинский



В обзоре Исследовательской службы Конгресса США "Помощь США в обеспечении безопасности Украины" (25.08.2023) подробно расписано как и когда эта "помощь" направлялась на Украину, сея смерть и разрушения:



"Соединенные Штаты являются ведущим поставщиком помощи Украине в сфере безопасности, особенно после того, как Россия начала военные действия на Украине 24 февраля 2022 года. С 2014 года по 22 августа 2023 года Соединенные Штаты по данным Госдепартамента США выделили более 46 миллиардов долларов на помощь в сфере безопасности, "чтобы помочь Украине сохранить свою территориальную целостность, защитить свои границы и улучшить оперативную совместимость с НАТО". Из этой суммы администрация Байдена с февраля 2022 года выделила более 43 миллиардов долларов на помощь в сфере безопасности.



Пакеты помощи в области безопасности на 2022 и 2023 финансовые годы в основном финансируются за счет дополнительных ассигнований на сумму 48,7 млрд долларов. В эту сумму входят 25,93 миллиарда долларов на пополнение запасов оборудования Министерства обороны (МО), отправленного в Украину в соответствии с президентскими полномочиями; 18 миллиардов долларов на Инициативу Министерства обороны Украины по оказанию помощи в обеспечении безопасности; 4,73 миллиарда долларов в виде иностранного военного финансирования для Украины и "стран, на которые влияет ситуация на Украине".



10 августа 2023 года администрация подала Конгрессу запрос на дополнительное финансирование почти в 24 миллиарда долларов на 2024 финансовый год для Украины и других международных нужд. Запрос включает 10,5 миллиардов долларов на помощь в обеспечении безопасности Украины и других стран, пострадавших от войны.



Дополнительные ассигнования также включают средства для операций Европейского командования США и соответствующую поддержку вооруженных сил США".



Обзор программ с 2014 года



Соединенные Штаты использовали программы и полномочия по оказанию помощи в сфере безопасности, чтобы помочь в построении обороноспособности Вооруженных Сил Украины (ВСУ) посредством обучения, оснащения и консультирования по многочисленным расходным счетам.



В частности, с 2021 года Соединенные Штаты поставляют Украине оборонные товары через Президентское управление по сокращению расходов (PDA), с помощью которого президент может в ответ санкционировать немедленный перевод товаров и услуг из запасов США в пределах установленного законом лимита финансирования в случаях "непредвиденной чрезвычайной ситуации". С августа 2021 года администрация Байдена санкционировала 44 сокращения средств, первоначально оценивавшихся почти в 24 миллиарда долларов.



Украина также получила помощь в соответствии с полномочиями Министерства обороны США по сотрудничеству в области безопасности, в частности, "Наращивание потенциала партнеров" и "Строительство оборонных институтов", а также Международное военное образование и обучение, которое обеспечило профессиональное военное образование в США для украинских военных.



Другая помощь в сфере безопасности, финансируемая Государственным департаментом и Министерством обороны США, направлена на уничтожение обычных вооружений, обеспечение безопасности границ, обучение сотрудников правоохранительных органов и возможности противодействия оружию массового уничтожения.



Через Объединенную многонациональную учебную группу "Украина", созданную в 2015 году, армия и Национальная гвардия США вместе с военными инструкторами из союзников США обеспечивали обучение, наставничество и доктринальную помощь ВСУ перед войной. Эта учебная миссия была приостановлена в феврале 2022 года. Впоследствии Министерство обороны и союзники США возобновили обучение украинского персонала за пределами Украины как работе с системами вооружения, так и на уровне коллективных подразделений. Отдельно Силы специальных операций США обучали и консультировали украинский спецназ.



Предоставление оборонного оборудования



В 2014 году, администрация Обамы предоставила Украине нелетальную помощь в обеспечении безопасности. В 2017 году администрация Трампа заявила о готовности США предоставить Украине летальное оружие.



По данным Минобороны США, пакеты помощи до 2022 финансового года включали снайперские винтовки, реактивные гранатометы, противоартиллерийские радары, патрульные катера Mark VI, средства обнаружения радиоэлектронной борьбы и защищенную связь, возможности спутниковой съемки и анализа, системы противодействия беспилотным авиационным системам (БПЛА), системы воздушного наблюдения, приборы ночного видения и оборудование для обеспечения военно-медицинской помощи и боевой эвакуации.



С 2018 года Украина также использовала американскую программу иностранного военного финансирования (FMF), а также часть своих национальных средств для закупки американского оборонного оборудования, в том числе противотанковых ракет Javelin и патрульных катеров Mark VI, купленных через систему зарубежных военных продаж (FMS). Кроме того, Украина закупила огнестрельное оружие, боеприпасы и другое оборудование напрямую от поставщиков из США через прямые коммерческие продажи.



С 2022 года США предоставили Украине более современное оборонное оборудование, а также большее количество ранее поставленного оборудования. По данным Минобороны, помощь США в сфере безопасности, предоставленная Украине по состоянию на 14 августа 2023 года, включала следующее:



38 высокомобильных артиллерийских ракетных систем (HIMARS) и боеприпасов к ним;



12 национальных перспективных зенитно-ракетных систем (НАСАМС);



1 батарею ПВО "Патриот" и другие системы ПВО;



31 танк "Абрамс", 45 танков Т-72Б и 186 боевых машин пехоты "Брэдли";



300 бронетранспортеров М113 и 189 бронетранспортеров "Страйкер";



более 2000 зенитных комплексов "Стингер";



более 10 000 противотанковых систем Javelin и более 80 000 других противотанковых систем;



Phoenix Ghost Tactical, Switchblade Tactical и другие БПЛА;



198 155-мм и 72 105-мм гаубиц и артиллерийских орудий;



182 минометных комплекса;



системы дистанционной противоминной защиты (РААМ);



более 7000 ракет трубчатого, оптического отслеживания и проводного наведения (TOW), высокоскоростных противорадиационных ракет (HARM) и ракетных систем с лазерным наведением;



более 35 000 гранатометов и стрелкового оружия;



оборудование связи, радиолокации и разведки;



обучение, техническое обслуживание и поддержка.



Кроме того, администрация одобрила или предварительно одобрила передачу третьими сторонами оборонной продукции и оборудования американского происхождения, включая самолеты F-16, от нескольких членов НАТО и ЕС в Украину.



Члены НАТО и ЕС, а также другие союзники заявляют, что они выделили Украине не менее 30 миллиардов долларов на помощь в обеспечении безопасности.



Недавнее законодательство



С февраля 2022 года Конгресс США санкционировал или предложил увеличить уровни финансирования существующих органов по оказанию помощи в сфере безопасности. Конгресс увеличил лимит финансирования PDA со 100 миллионов долларов в 2021 году до 11 миллиардов долларов на 2022 финансовый год и до 14,5 миллиардов долларов на 2023 финансовый год. В дополнительном запросе администрации на 2024 финансовый год предлагается верхний предел в 1,1 миллиарда долларов.



Законодательные решения Конгресса США требуют от госсекретаря и министра обороны отчитываться о мерах, принятых для учета конечного использования американского оружия, переданного Украине. Закон также продолжает требовать ежемесячного описания помощи США в сфере безопасности, предоставляемой Украине с 24 февраля 2022 года, включая полный список предоставленных оборонных товаров и услуг, а также связанных с ними полномочий и финансирования.



Кроме того, Конгресс США выделил 6 миллионов долларов Генеральному инспектору Министерства обороны для проведения проверок деятельности Министерства обороны по освоению средств, предусмотренных в законопроекте. Закон о ленд-лизе в защиту демократии в Украине от 2022 года предоставляет средства для обхода бюрократических барьеров при аренде или кредитовании Украины оборонных товаров США.



Обсуждение будущей помощи



Политика США все чаще признает способность ВСУ применять и эксплуатировать современное вооружение, включая системы, способные поддерживать контрнаступательные операции Украины. Большая часть помощи США была сосредоточена на предоставлении возможностей, которые отечественная оборонная промышленность Украины не может произвести, а также тех, которые могут быть немедленно развернуты на поле боя, чтобы повысить устойчивость ВСУ и способность выдерживать наступательные боевые операции. Помимо перспективных ракетно-ракетных систем, сюда входят защищенные мобильные средства (например, бронетехника), артиллерия и боеприпасы, средства связи и разведывательного обеспечения.



Украинские чиновники стремились приобрести другие передовые системы, в том числе больше западных боевых танков, истребителей, ракет большой дальности и дополнительные возможности противовоздушной обороны. Все чаще предоставление помощи Украине в области безопасности также направлено на улучшение среднесрочных и долгосрочных возможностей ВСУ, включая переход на вооружение, соответствующее стандартам НАТО, и улучшение способности ВСУ обслуживать и ремонтировать предоставленную оборонную технику.



Продолжаются дебаты о перспективах контрнаступления Украины, потенциале эскалации и способности американской оборонно-промышленной базы удовлетворять растущие потребности. Сообщается, что администрация Байдена получила заверения Украины в том, что ВСУ не будут использовать предоставленное США оружие дальнего действия для нападения на российскую территорию.



Американские ракеты дальнего действия могут быть переданы Украине



Как можно было убедиться, все эти "заверения" руководства Украины - циничный спектакль, который на деле сводится и к применению кассетных боеприпасов против мирного населения уже на территории России.



Точно также оружие дальнего действия будет применяться для поражающих атак на российские города и промышленные объекты.



26 августа 2023 года Newsweek опубликовал интервью с Дэном Райсом (бывшим офицер армии США и выпускником Вест-Пойнта). Райс до недавнего времени был специальным советником киевского главнокомандующего Залужного.



Райс, который сейчас является президентом Американского университета в Киеве, входит в число тех, кто выступает за ракеты DCIPM, которые можно будет запускать из украинской высокомобильной артиллерийской ракетной системы (HIMARS) и реактивной системы залпового огня M270. Такие боеприпасы, по мнению Райс, "изменят правила игры" в усилиях Киева по перекрытию "сухопутного коридора", связывающего Крым с западной Россией.



Ракеты выпускаются из американского комплекса HIMARS во время учений на полигоне в заливе Шоуотер, Австралия, 22 июля 2023 года. Киев запрашивает ракеты с кассетными боеприпасами большей дальности, поскольку он стремится прорвать российские линии.



Основное внимание Райс сейчас сосредоточено на вариантах ракет M26 и M39 с DCIPM, дальность действия которых составляет около 20 и 100 миль соответственно. Боеприпас М39 более известен как армейская тактическая ракетная система, в просторечии называемая ATACMS.



Ракета находилась на вершине списка покупок Киева уже год или больше, но Белый дом неоднократно отказывал Украине, опасаясь эскалации со стороны России. И M26, и M39 значительно превзойдут по дальности 15-мильную 155-мм DCIPM, используемую Украиной с июля 2023 года.



"Весь коридор до побережья Азовского моря будет в пределах досягаемости М39", - сказала Райс. "Они смогут поразить все основные транспортные узлы и, по сути, закрыть сухопутный мост - любые ключевые перемещения личного состава, поездов или крупных подразделений.



"Я хотел бы видеть, как каждый передовой батальон и каждый батальон тылового эшелона подвергается обстрелу из М26. Я бы приберег М39 для обстрелов с дальних дистанций по ключевым транспортным узлам. Это отключило бы этот мост, но вы также смогли бы идти за ними склады снабжения и боеприпасов, а также склады топлива вне зоны действия нынешних боеприпасов", - сказал он.



"Это фактически перекроет сухопутный коридор. Тогда Россия - как только она получит перекрытый мост через Керченский пролив - не сможет снабжать свои войска в Крыму. И тогда у вас будет гораздо лучшая позиция за столом переговоров или принудительный полный вывод войск из Крыма".



"Эти ракеты приближаются со скоростью около 3 Маха, они приближаются так быстро, что их сложно сбить".



Кластерная инициатива Райс находит влиятельных сторонников в Соединенных Штатах. На этой неделе отставной генерал Дэвид Петреус написал в газете The Washington Post , что Америке и ее союзникам необходимо "большее ощущение срочности" в поддержке продолжающегося наступления Украины.



"Украине нужны высокоточные ударные средства большой дальности, такие как тактическая ракетная система армии США", - написал Петреус. "Ей нужны кассетные боеприпасы для своих ракет, а не только артиллерийские снаряды. Ей нужно больше боеприпасов для продолжения наступления. И ей нужна ускоренная доставка F-16. По правде говоря, Украина нуждалась в этих возможностях несколько месяцев назад".



Зеленский и Байден обсуждали ATACMS на саммите НАТО в Вильнюсе, но решение пока не принято.



США и их союзники потратили годы на уничтожение своих ракет М26. Когда-то на складе имелись сотни тысяч таких боеприпасов. Сколько их осталось, неясно, хотя Райс сказал, что имеется "десятки тысяч ракет М26".



"Ракеты М26, которые планируется уничтожить, можно использовать с пользой", - заявил Райс.



"Мы дали им платформу и лишь часть боеприпасов. Теперь нам нужно дать им правильные боеприпасы, чтобы выиграть войну". Источник - Завтра

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