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"Вагнер" остается опасен и без Пригожина, - В.Мухин
00:35 30.08.2023

Пока оставшиеся в Белоруссии бойцы группы пугают Польшу, Украина проводит разведку боем в Крыму

Владимир Мухин
Обозреватель "Независимой газеты"
24.08.2023

Гибель руководителя ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина и его окружения стала главной темой большинства мировых СМИ. При этом на Западе с осторожностью делают прогнозы о закате этой влиятельной сразу в нескольких странах организации. Представители "Вагнера", решившие после июньского мятежа перейти в состав Вооруженных сил РФ, продолжают свое участие в специальной военной операции (СВО) в Украине. А в Белоруссии продолжает действовать их полевой лагерь, обитателей которого продолжают бояться на Западе.

"Правоохранительные органы разберутся в причинах авиационной катастрофы, в результате которой погибли руководители ЧВК "Вагнер", но эту структуру рано хоронить, – заявил "НГ" военный эксперт, полковник в отставке Владимир Попов. – Бойцы "Вагнера" еще послужат России". В подтверждение своих выводов он приводит высказывание замминистра финансов и региональной политики Польши Марцина Горала, который заявил, что ЧВК "Вагнер" и без Евгения Пригожина "представляет серьезную угрозу для Польши". "Ждут вагнеровцев и в некоторых африканских странах – например, в Центрально-Африканской Республике, Мали. Туда же структуры "Вагнера" по-прежнему набирают в России и других странах добровольцев", – рассказал Попов.

На этом фоне продолжаются активные боевые действия в зоне специальной военной операции (СВО), где основные события развиваются на запорожском направлении. Как сообщил врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий, к югу от Орехова Вооруженные силы Украины (ВСУ) пытаются захватить село Работино. Этот населенный пункт вот уже несколько дней фигурирует в боевых сводках. Киев, ссылаясь на данные ВСУ, сообщил, что Работино силами 47-й бригады ВСУ взято и там водружен украинский флаг. Об этом же в среду вечером в Telegram-канале объявил главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный. "Работино! С Днем государственного флага", – написал он. Однако, по данным Минобороны РФ, бои в Работино продолжаются, и там "при поддержке артиллерии в течение суток отражено пять атак противника".

По словам Владимира Попова, ВСУ сосредоточили направление главного удара на Работино не случайно. "Тут проходит стратегическая дорога к Токмаку, где сосредоточен важный российский военный тыловой гарнизон, снабжающий российскую группировку на стратегическом запорожско-ореховском направлении. Работино находится на возвышенности, благодаря чему ВСУ будут пытаться контролировать почти 30-километровый маршрут на Токмак и далее на Мелитополь с помощью артиллерии, дронов и высокоточного оружия", – отмечает эксперт, который считает, что российские силы удержат Работино. Такой же прогноз делает и руководитель Запорожья Евгений Балицкий. "Рубеж обороны Работино для противника будет финальным, так как все подразделения из боеспособных группировок и хваленой группировки "Марун" уже практически уничтожены и понесли крупные потери как в личном составе, так и в западной технике", – отмечает он.

Заметим, что, как и прогнозировала "НГ", ВСУ начали предпринимать высадку морских десантов на побережье Крыма. СМИ и соцсети сообщают, что не менее 10 боевиков ВСУ на двух лодках пытались высадиться ранним утром 24 августа у мыса Тарханкут (самая западная точка Крыма) и открыли огонь по расположенным там объектам, в том числе по кемпингу в районе села Оленевка. По данным Минобороны РФ, в результате несколько диверсантов были уничтожены.

"Попытки высадки украинского морского десанта на Тарханкут с военной точки зрения можно рассматривать как разведку боем, – считает военный эксперт генерал-лейтенант в отставке Юрий Неткачев. – Атаки на объекты в районе этого мыса осуществляются в последнее время регулярно, что может свидетельствовать о подготовке более масштабных боевых действий, в ходе которых к Крыму внезапно могут подойти несколько десятков морских катеров Военно-морских сил Украины, чтобы организовать вторжение на полуостров". Эксперт напоминает, что Главное управление разведки ВСУ уже анонсировало диверсии на территории Крымского полуострова.

У ВСУ есть еще силы и возможности для того, чтобы попытаться нанести масштабные удары по территории РФ, уверен генерал. "Попытки наступления, высадки десантов и нанесения ударов со стороны ВСУ по позициям Вооруженных сил РФ можно прогнозировать осенью. Сейчас же, видимо продолжая бороться с коррупцией в украинских военкоматах, Зеленский начнет в стране дополнительную мобилизацию, чтобы насытить ВСУ новыми новобранцами. Не исключено, что под ружье поставят все мужское население страны", – считает эксперт. Неткачев делает выводы на основании того, что 17 августа Зеленский подписал распоряжение об увольнении глав всех областных военкоматов. 22 августа в военкоматах и военно-медицинских комиссиях по всей Украине прошли обыски, были изъяты для проверки более 10 тыс. медицинских дел. Военкомов подозревают в незаконном предоставлении призывникам отсрочек от военной службы. А 23 августа президент Украины недвусмысленно сообщил журналистам о том, что "военные" обратились к нему "с тем, чтобы дать возможность больше мобилизовывать". На вопрос СМИ о том, значит ли это, что "будут служить все", Зеленский ответил: "Больше пока не могу вам ничего сказать".

Источник - НГ
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