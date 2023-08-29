Казахстан изгнал консула РФ за русский язык - это политика или деньги? - СП

01:35 30.08.2023 Москва не должна скупиться и отступать, если хочет продвигать

Сергей Аксенов

Генконсул России в Алмате Евгений Бобров покинул Казахстан после высказываний о сокращении ареала русского языка в РК, сообщает издание "Орда" со ссылкой на представителя МИД Казахстана Айбека Смадиярова. С момента заявлений Боброва прошло меньше недели.



В интервью ТАСС 23 августа российский дипломат заявил, что в Казахстане есть "спад в уровне использования и изучения русского языка". "Есть этому явлению объективные причины - это сокращение русского населения до 15,2%, а есть и определенная направленность Минобразования на изменение государственной программы обучения с опорой на казахский язык", - сказал Бобров.



По его словам, сокращение факультетов пединститутов, занимающихся подготовкой специалистов по русскому языку, приводит к ограничению кадрового потенциала. Нехватка преподавательского состава по этим предметам доходит до 20 тысяч человек. А в качестве лекарства предложил "сбалансированную языковую политику, кооперацию России и Казахстана в образовании".



Как пояснила директор Педагогического института Астаны Жанна Ахмадиева, абитуриенты не идут в русскоязычные отделения педвузов. Так, из 38 абитуриентов, поступивших на специальную образовательную программу "Химия", лишь двое поступило с русским языком обучения. Только в Астане к 2026 году будет не хватать около 7,5 тысяч учителей, ведущих обучение на русском языке.



Однако, в МИД Казахстана продолжают настаивать, что все нормально. В Казахстане из 7,7 тысяч школ на русском и казахском языке ведется обучение в 2,5 тысячах, только на русском - в 1,2 тысячи (то есть на русском языке полностью или частично преподают примерно в половине школ страны). Переводить все школы на обучение на казахском языке не планируется, утверждают дипломаты.



Похоже, вопрос распространения русского языка в Казахстане - это не только про политику, но и про деньги. А раз так, ответственность ложится не только на Астану, но и на Москву.



- Под ширмой сохранения госязыка в Казахстане идет планомерное вытеснения русского языка из обихода, - рассказал "СП" житель казахстанского города Тараз Марлен Тайчибеков. - Мы наступаем на те же грабли, что и другие центрально-азиатские республики, где тоже проводилась политика сокращения русского языка и это привело к острому дефициту преподавателей русской филологии.



Так прижало власти того же Таджикистана, что они были вынуждены просить, приглашать снова русских учителей приехать на работу. Потому что рабочим-эмигрантам, чтобы получить рабочую визу, нужно сдать экзамен по русскому языку и истории. Вот к каким плачевным последствиям приводит шатание из одной крайности в другую.



Казахи, знающие русский и другие языки, будут всегда в выигрыше. Потому что казахский язык он все равно не имеет такого потенциала, нас всего 19 млн. А русский язык - это 150 млн и все страны СНГ, да и во многих туристических странах с русским языком не пропадешь. Вон турки тоже пытаются учить великий русский язык.



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Так что братьям-казахам следует мыслить шире и глубже. Этноцентризм, национализм - это не есть хорошо, в XXI веке это дикость. Если бы не русский язык, не было бы всего этого вокруг нас. Зачем нам разделяться? Против этого, кстати, выступал мой брат Ермек Тайчибеков, пока был на воле. А теперь он за это отбывает 10-летний срок в степногорском лагере… Вся надежда на Россию.



"СП": Генконсула РФ, судя по всему, настойчиво попросили уехать…



- Факт остается фактом, русских притесняют, есть это, и с этим ничего не поделаешь. Есть люди очень ведомые: увидели, услышали - повторили. Столько лет в Казахстане живут русские, казахи, другие национальности в согласии и тут на тебе - всем русским: чемодан, вокзал… Как же все то время, когда мы жили мирно, сразу забылось?



Так может ради продвижения русского языка России следует оказать помощь Казахстану? Например, направив туда учителей. Об этом "СП" поговорила с преподавателем русского языка и литературы Марией Зинченко.



- Я готова поехать в Казахстан преподавать русский язык как иностранный. Например, на 3−5 лет. А после первого года взвесила бы еще раз условия работы и проживания. Но вряд ли по собственной инициативе. В этом случае, условия работы/зарплаты были бы на порядок хуже тех, которые могли бы предложить правительства РФ и Казахстана. Все-таки инициатива в этом вопросе должна исходить от государств - и в большой степени от России, если мы хотим иметь адекватные отношения с Казахстаном.



Это было бы интересно. Во-первых, это приключение. Во-вторых: я преподавала русский язык как иностранный 5 лет в университете студентам из Азии, Африки, Ближнего Востока, Латинской Америки, стран СНГ. Мне кажется, уехать преподавать русский язык в другую страну - это очень необычный опыт не только работы, но и жизни: общения, погружения в быт, культуру, взаимоотношения людей другой страны.



Казахстан - не чужая для меня страна. Там живут мои родственники. С ними бы тоже хотелось возобновить общение… Но я также понимаю государственную важность распространения русского языка прежде всего в странах СНГ, а шире - в мире. Учителя русского языка не только преподают грамматику. Через изучение языка мы рассказываем о русской культуре и о русской картине мира. Это важная государственная задача.



"СП": Насколько подобные установки распространены в сообществе преподавателей русского языка в РФ?



- Если исходить из прагматики, московские учителя поедут только при хороших финансовых и жилищных условиях, так как средняя зарплата московского учителя - 100 тысяч рублей. И вряд ли из Москвы в Казахстан поедут учителя и преподаватели, обремененные семьями. То есть многие учителя в возрасте старше 40 лет отпадают, как в Москве, так и в регионах. Чаще всего люди к сорока годам менее мобильны.



Скорее всего, такая программа подойдет для учителей школ и преподавателей университетов из регионов при определенных финансовых условиях. То есть зарплату в Казахстане должны предложить на порядок выше зарплаты региона России. Есть ли порыв у российских учителей преподавать русский язык в странах СНГ, выполняя тем самым государственные задачи? Трудно сказать…



С сентября прошлого года ввели отличный школьный урок "Разговоры о важном". Прекрасно разработанный и важный для воспитания патриотизма. На мой взгляд, такой же предмет необходим учителям и преподавателям России, чтобы целью работы была не только материальная составляющая, но и идеологическая. Ведь учитель русской словесности и учитель истории - это еще и идеологи.



А пока РФ может заинтересовать учителей русского языка для работы в СНГ прежде всего деньгами.



"СП": Что еще нужно для расширения ареала русского языка в мире помимо финансовой поддержки учителей, качественного преподавания?



- Необходимо сильное государство за плечами. Сильное экономически, идеологически, с научной точки зрения (в том числе, космическими программами), прославленное победой русского оружия. Это же вопрос не только мироощущения русского учителя, но и психологический момент. Вспомним пример из литературы. Почему английский автор Джонатан Свифт придумывает такую метафору, гиперболизируя своего персонажа в его же глазах?



"СП": Да, почему?



- Гулливер же не только непомерно высокий в глазах лилипутов, он непомерно высокий и в собственных глазах. И это не просто ощущение собственной важности, а таким образом, нам передано ощущение англичанина конца XVII - начала XVIII века: он огромный, потому что житель морской сверхдержавы, потому за его плечами сильное, богатое государство, в недавнем прошлом отбившее у Испании господство на море и уничтожившее Непобедимую Армаду.



Мы все должны стать Гулливерами с гордо поднятой головой, чтобы с уверенностью в себе и государстве распространять русский язык в мире.



29 авг. 23 Источник - svpressa.ru

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