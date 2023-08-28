Во Франции запретят носить мусульманскую абайю в школах

01:38 30.08.2023

Во Франции запретят носить мусульманскую абайю в школах

В школах Франции с нового учебного года будет запрещено носить мусульманские платья-абайи. По словам министра образования страны, внешний вид учащихся не должен выдавать их религию.



Власти Франции запретят носить в школах традиционные мусульманские длинные платья-абайи. Об этом объявил министр национального образования и по делам молодежи Габриэль Атталь, пишет Le Monde. Ожидается, что запрет вступит в силу с нового учебного года, который начинается с 4 сентября.



"Больше нельзя будет носить абайю в школах. Когда вы входите в класс, вы не должны быть в состоянии определить религию учеников, просто посмотрев на них", - сказал Атталь.



Министр назвал ношение платья "религиозным жестом", призванным испытать "светское прибежище, которое должна представлять собой школа".



Решение было принято после нескольких месяцев дебатов. Случаи ношения абайи в школах страны участились, что привело к росту напряженности между учителями и родителями, отмечает издание.



По данным Министерства образования Франции, с января по май 2023 года в школах фиксировалось от 280 до 625 сообщений ежемесячно о нападках на принципы светскости. Большинство случаев связано с ношением религиозной одежды или символов.



Французский совет мусульманской веры, объединящий многие мусульманские ассоциации в стране, заявил, что сама по себе абайя не является религиозным одеянием, а представляет собой предмет одежды, связанный с арабской культурой.



"Если все длинные платья не запретят полностью в школах, для учащихся и учителей, независимо от их веры, то будет невозможно применить меры, конкретно направленные на абайю, не попав в ловушку дискриминации и произвола", - говорится в заявлении совета, которое приводит The New York Times.



С 2004 года во Франции действует закон о светскости, запрещающий ношение в школах религиозных символов или одежды. К ним относятся исламские накидки, еврейская кипа или христианские кресты. В 2010 году власти страны также запретили публичное ношение хиджаба, закрывающего лицо.