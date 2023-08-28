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Во Франции запретят носить мусульманскую абайю в школах
01:38 30.08.2023

Во Франции запретят носить мусульманскую абайю в школах
В школах Франции с нового учебного года будет запрещено носить мусульманские платья-абайи. По словам министра образования страны, внешний вид учащихся не должен выдавать их религию.

Власти Франции запретят носить в школах традиционные мусульманские длинные платья-абайи. Об этом объявил министр национального образования и по делам молодежи Габриэль Атталь, пишет Le Monde. Ожидается, что запрет вступит в силу с нового учебного года, который начинается с 4 сентября.

"Больше нельзя будет носить абайю в школах. Когда вы входите в класс, вы не должны быть в состоянии определить религию учеников, просто посмотрев на них", - сказал Атталь.

Министр назвал ношение платья "религиозным жестом", призванным испытать "светское прибежище, которое должна представлять собой школа".

Решение было принято после нескольких месяцев дебатов. Случаи ношения абайи в школах страны участились, что привело к росту напряженности между учителями и родителями, отмечает издание.

По данным Министерства образования Франции, с января по май 2023 года в школах фиксировалось от 280 до 625 сообщений ежемесячно о нападках на принципы светскости. Большинство случаев связано с ношением религиозной одежды или символов.

Французский совет мусульманской веры, объединящий многие мусульманские ассоциации в стране, заявил, что сама по себе абайя не является религиозным одеянием, а представляет собой предмет одежды, связанный с арабской культурой.

"Если все длинные платья не запретят полностью в школах, для учащихся и учителей, независимо от их веры, то будет невозможно применить меры, конкретно направленные на абайю, не попав в ловушку дискриминации и произвола", - говорится в заявлении совета, которое приводит The New York Times.

С 2004 года во Франции действует закон о светскости, запрещающий ношение в школах религиозных символов или одежды. К ним относятся исламские накидки, еврейская кипа или христианские кресты. В 2010 году власти страны также запретили публичное ношение хиджаба, закрывающего лицо.

Источник - gazeta.uz
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