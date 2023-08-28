Программу президентских школ распространят на все школы Узбекистана

01:43 30.08.2023

За пять лет во всех школах Узбекистана планируется внедрить учебные программы и систему оценки, которые сейчас применяются в президентских школах, сообщил Шавкат Мирзиеев. На печать новых учебников в этом году было выделено 920 млрд сумов.



В 500 школах Узбекистана будут внедрены учебные программы и система оценки президентских и специализированных школ, которые послужат для них "опорными школами". Об этом на совещании в понедельник сообщил президент Шавкат Мирзиеев.



Через год работа этих 500 школ будет изучена, и учителя, эффективно использующие новую систему, получат надбавки в размере до 40%, говорится в сообщении.



Президент поручил министру дошкольного и школьного образования Хилоле Умаровой в 2024 году закрепить за каждой из 500 школ по 3 новые школы. Таким образом, "методика и атмосфера" президентских и специализированных школ охватит еще 15 школ.



В течение ближайших пяти лет эту систему планируется внедрить во всех школах, заявил глава государства.



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На совещании говорилось, что в этом году из-за рубежа были приглашены преподавать в школах 500 носителей иностранного языка. В следующем году планируется привлечь еще 1500. В связи с этим президент поручил хокимам решить вопрос с обеспечением иностранных преподавателей жильем.



Количество предметов, преподаваемых в старших классах, будет сокращено с 16 до 11, говорилось также на совещании. Учащимся 10−11-х классов, которые намерены обучаться в вузе, будут углубленно преподаваться пары предметов "химия - биология", "математика - физика", "математика - иностранный язык", "родной язык и литература - иностранный язык" по их выбору.



Учащиеся, желающие приобрести профессию, получат возможность стать специалистом в самой школе. С сентября этот эксперимент должны начать в 135 школах, имеющих потенциал и готовых к этому. Со следующего учебного года на такую систему переведут не менее 1000 школ.



В программу школ планируется ввести обучение компьютерной грамотности с первого класса и занятия по финансовой грамотности в старших классах.



Новые учебники

На совещании было сообщено, что в этом году на издание новых учебников для школ из бюджета было выделено 920 млрд сумов, а для начальных классов были разработаны "совершенно новые" учебники.



Президент поручил в полном объеме издать вторую часть учебников, подготовленных для начальных классов. Он сказал, чтобы вице-премьер - министр экономики и финансов Джамшид Кучкаров обеспечил финансирование недостающих средств на основе графика.



Вводить в учебную программу новые предметы будет запрещено, отмечалось на совещании. Все новые предложения отныне подлежат интеграции в уже существующие предметы.



Во всех предметах следует пропагандировать идеи национальной гордости, уважения к общечеловеческим ценностям, патриотизма, подчеркивалось на совещании.



Лидер партии "Миллий тикланиш" Алишер Кадиров на совещании. Лидер партии "Миллий тикланиш" Алишер Кадиров на совещании.



В середине августа Министерство дошкольного и школьного образования сообщило, что для начальных классов печатаются 72 миллиона копий учебников 775 наименований, созданных "на основе передового опыта и инновационного подхода, основанного на модели 4K" (критическое мышление, креативность, коллаборация и коммуникация).



Кроме того, локализуются и готовятся к изданию на основе зарубежных программ учебники для старших классов по иностранным языкам и информационным технологиям, а также по кембриджской программе - учебники физики и биологии для 7−11 классов в специализированных школах, отмечало министерство.



Отметим, что с 2021/2022 учебного года в 1- и 2-х классах были внедрены новые учебники. К 2022/2023 году были обновлены учебники для 3-, 6-, 7- и 10-х классов. В 2021 году в двух областях была начата апробация локализованных учебников Cambridge University Press по английскому языку (1−11-й классы) и информатике (5−11-й классы). С 2022 года планировалось начать апробацию учебников по родному языку и читательской грамотности, а также математике для 1−4-х классов.



На 2022/2023 учебный год Министерство народного образования планировало к выпуску 66,6 миллиона учебников, методических пособий и тетрадей, но позже план был снижен до 59,9 миллиона (в 2021 году было около 25 миллионов).



Колумнист "Газеты.uz", эксперт в сфере образования Комил Джалилов анализировал проект госпрограммы на 2023 год, которая предусматривала введение с 2023/2024 учебного года новой учебной программы для школ.