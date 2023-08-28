 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Среда, 30.08.2023
01:57  Кто запрудил фурами казахо-кыргызскую груринцу?
01:55  Что делать в Казахстане с маслихатами? Тихо сжечь? - Данияр Ашимбаев
01:48  Аким Астаны прокомментировал вандализм на ярмарке товаров из Таджикистана
01:43  Программу президентских школ распространят на все школы Узбекистана
01:38  Во Франции запретят носить мусульманскую абайю в школах
01:35  Казахстан изгнал консула РФ за русский язык - это политика или деньги? - СП
00:40  Борьба за водные ресурсы или геополитика: Киргизия и Казахстан снова выясняют отношения, - А.Ажиев

00:35  "Вагнер" остается опасен и без Пригожина, - В.Мухин
00:11  Американская "помощь" Украине как необъявленная война против России
00:07  Пастбища Узбекистана близки к необратимой деградации
00:05  Кормовая база рыночных хищников. Как быки и медведи надувают хомячков, - Д.Баранов
00:04  Семья уже никогда не будет прежней, - Джомарт Алиев
Вторник, 29.08.2023
23:02  Как юань становится мировой валютой
22:58  Даниэль Ханнан: Отчего на Западе так много людей любят Путина?
20:39  Сторонники Игоря Стрелкова после суда идут на съезд
20:18  "Дипломатия памяти": как Россия завоевывает Глобальный Юг и обыгрывает Запад, - Хосе Кабальеро
20:17  Как Ташкент планирует бороться с засильем наружной рекламы
20:13  Дилеммы внешней политики Казахстана: Астана пытается снизить риски, - Дина Малышева
20:10  Талибы запретили женщинам посещать популярный национальный парк
18:22  Россия - Африка: "Вагнер", Моцарт, Бетховен…
18:21  "Новая нефть" Си Цзиньпина больно бьет по экономике США
18:16  У побережья испанской Майорки круизный лайнер врезался в нефтяной танкер
18:10  Глава СПЧ Фадеев призвал защитить пострадавших в Киргизии россиян
13:39  Мигранты выходят на охоту: бойцовские клубы для приезжих поднимут бунт в России
13:35  Европейский сад против остального мира, - Т.Бордачев
13:34  Казахстан против России? Все куда интереснее: интрига раскрывается просто
13:30  Задержан подозреваемый в нападении на журналистку "Аль-Джазиры" в прямом эфире
11:15  В Африке создается основа для нового мироустройства? - С.Миркин
11:14  Мирные переговоры: Байден дал российским элитам новую установку
11:12  Прямая выгода от Украины: органы на Запад везут фурами
06:26  Иудейский проект и действия России. Негативный нейтралитет банкирских семей, - Андрей Школьников
06:17  Традиционные ценности ведут к прогрессу, а не к стагнации, - Игорь Караулов
06:15  Мигрантам напомнили о военных обязательствах перед Россией
03:12  КырЦИК лишил мандата депутата Жогорку Кенеша Омурбека Бакирова. За подкуп избирателей в 2021-м
03:06  Более трети учителей школ Узбекистана получили "двойки" за знание своего предмета
02:50  Российский флот развивается, у турецкого трудности, прочие деградируют, - В.Иванов
02:46  Китайский кормчий сталкивается с беспрецедентными вызовами, - В.Скосырев
02:44  Уникальная коллаборация. В Казахстане появится совместное предприятие с Kia Corporation
02:41  О системном кризисе военно-морского флота США, - В.Прохватилов
02:17  Отчего падает нефтедобыча в Узбекистане? - глава "Узбекнефтегаза" Сидиков
02:14  Американские выборы – 2024: впереди "адский реванш"
02:11  Бомба под христианский мир. "Каскад гностических революций". Части 1,2,3, - В.Можегов
01:52  Казахстанка Александра Садуакасова завоевала "золото" ЧМ-2023 по стендовой стрельбе
01:49  За что кырвласти прихлопнули издание Kloop? - А.Осмонов
00:34  Кишинев лишает последних прав Гагаузскую автономию, - С.Гамова
00:30  На севере Сирии разгорается новая арабо-курдская война
00:20  Борьба блоков влияния: с расширением БРИКС не так все просто, - Ольга Кузнецова
00:01  Конец Французской Африки. Кто займет место Макрона на Черном континенте, - О.Орленко
Понедельник, 28.08.2023
19:24  Индия запустит космо-станцию по изучению Солнца
18:45  В казахстанском Экибастузе снова - рабочая забастовка
18:43  Чешский суд отобрал квартиру у карагандинской чиновницы за долги
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    Узбекистан   | 
Программу президентских школ распространят на все школы Узбекистана
01:43 30.08.2023

За пять лет во всех школах Узбекистана планируется внедрить учебные программы и систему оценки, которые сейчас применяются в президентских школах, сообщил Шавкат Мирзиеев. На печать новых учебников в этом году было выделено 920 млрд сумов.

В 500 школах Узбекистана будут внедрены учебные программы и система оценки президентских и специализированных школ, которые послужат для них "опорными школами". Об этом на совещании в понедельник сообщил президент Шавкат Мирзиеев.

Через год работа этих 500 школ будет изучена, и учителя, эффективно использующие новую систему, получат надбавки в размере до 40%, говорится в сообщении.

Президент поручил министру дошкольного и школьного образования Хилоле Умаровой в 2024 году закрепить за каждой из 500 школ по 3 новые школы. Таким образом, "методика и атмосфера" президентских и специализированных школ охватит еще 15 школ.

В течение ближайших пяти лет эту систему планируется внедрить во всех школах, заявил глава государства.

образование, шавкат мирзиеев, школы, школьные учебники

Реклама на Газета.uz
На совещании говорилось, что в этом году из-за рубежа были приглашены преподавать в школах 500 носителей иностранного языка. В следующем году планируется привлечь еще 1500. В связи с этим президент поручил хокимам решить вопрос с обеспечением иностранных преподавателей жильем.

Количество предметов, преподаваемых в старших классах, будет сокращено с 16 до 11, говорилось также на совещании. Учащимся 10−11-х классов, которые намерены обучаться в вузе, будут углубленно преподаваться пары предметов "химия - биология", "математика - физика", "математика - иностранный язык", "родной язык и литература - иностранный язык" по их выбору.

Учащиеся, желающие приобрести профессию, получат возможность стать специалистом в самой школе. С сентября этот эксперимент должны начать в 135 школах, имеющих потенциал и готовых к этому. Со следующего учебного года на такую систему переведут не менее 1000 школ.

В программу школ планируется ввести обучение компьютерной грамотности с первого класса и занятия по финансовой грамотности в старших классах.

Новые учебники
На совещании было сообщено, что в этом году на издание новых учебников для школ из бюджета было выделено 920 млрд сумов, а для начальных классов были разработаны "совершенно новые" учебники.

Президент поручил в полном объеме издать вторую часть учебников, подготовленных для начальных классов. Он сказал, чтобы вице-премьер - министр экономики и финансов Джамшид Кучкаров обеспечил финансирование недостающих средств на основе графика.

Вводить в учебную программу новые предметы будет запрещено, отмечалось на совещании. Все новые предложения отныне подлежат интеграции в уже существующие предметы.

Во всех предметах следует пропагандировать идеи национальной гордости, уважения к общечеловеческим ценностям, патриотизма, подчеркивалось на совещании.

Лидер партии "Миллий тикланиш" Алишер Кадиров на совещании. Лидер партии "Миллий тикланиш" Алишер Кадиров на совещании.

В середине августа Министерство дошкольного и школьного образования сообщило, что для начальных классов печатаются 72 миллиона копий учебников 775 наименований, созданных "на основе передового опыта и инновационного подхода, основанного на модели 4K" (критическое мышление, креативность, коллаборация и коммуникация).

Кроме того, локализуются и готовятся к изданию на основе зарубежных программ учебники для старших классов по иностранным языкам и информационным технологиям, а также по кембриджской программе - учебники физики и биологии для 7−11 классов в специализированных школах, отмечало министерство.

Отметим, что с 2021/2022 учебного года в 1- и 2-х классах были внедрены новые учебники. К 2022/2023 году были обновлены учебники для 3-, 6-, 7- и 10-х классов. В 2021 году в двух областях была начата апробация локализованных учебников Cambridge University Press по английскому языку (1−11-й классы) и информатике (5−11-й классы). С 2022 года планировалось начать апробацию учебников по родному языку и читательской грамотности, а также математике для 1−4-х классов.

На 2022/2023 учебный год Министерство народного образования планировало к выпуску 66,6 миллиона учебников, методических пособий и тетрадей, но позже план был снижен до 59,9 миллиона (в 2021 году было около 25 миллионов).

Колумнист "Газеты.uz", эксперт в сфере образования Комил Джалилов анализировал проект госпрограммы на 2023 год, которая предусматривала введение с 2023/2024 учебного года новой учебной программы для школ.

Источник - gazeta.uz
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1693348980


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Распоряжение Председателя Мажилиса о созыве совместного заседания Палат Парламента
- Что делать с маслихатами?
- Кадровые перестановки
- И хочется, и колется. Станет ли Казахстан председателем ОБСЕ?
- По ситуации на казахстанско-кыргызской границе
- МСХ: Экспортные пошлины на подсолнечник не являются запретительными или убыточными
- Разработана новая Концепция
- Рабочий график главы государства
- Уникальная коллаборация. В Казахстане появится совместное предприятие с Kia Corporation
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  