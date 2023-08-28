 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Аким Астаны прокомментировал вандализм на ярмарке товаров из Таджикистана
01:48 30.08.2023

Аким Астаны Женис Касымбек высказался по поводу некультурного поведения некоторых жителей столицы на ярмарке товаров из Таджикистана, которая прошла на минувших выходных, сообщает Zakon.kz.
На своей странице в Facebook градоначальник отметил, что на выставке-ярмарке, которая проходила в рамках Дней культуры Таджикистана, реализовали более тысячи тонн продукции. Он признал, что без нарушений общественного порядка при этом не обошлось.

"К сожалению, были случаи порчи имущества, некоторые наши граждане ломали навесы, прилавки, декорации. Также были факты нарушения общественного порядка. Это показатель низкой культуры, обесценивания чужого труда. Из-за действия некоторых людей тень легла на всех жителей Астаны", – написал Женис Касымбек.
Аким подчеркнул, что выставку-ярмарку посетили около 100 тысяч человек, и большинство горожан вели себя культурно. Он поблагодарил астанчан за соблюдение приличий и напомнил, что президент указывал на необходимость принятия эффективных мер по обеспечению безопасности жителей столицы, предотвращению случаев вандализма и правонарушений.

"Полиции поручено установить лица, которые допустили факты вандализма и нарушения общественного порядка. Нарушители будут привлечены к ответственности", – пообещал Женис Касымбек.
Ранее замруководителя управления по инвестициям и развитию предпринимательства Астаны Максат Жанабаев рассказал, кто разбирал нарасхват бесплатные фрукты на выставке-ярмарке сельхозпродукции из Таджикистана.

Источник - Zakon.kz
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