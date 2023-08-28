Что делать в Казахстане с маслихатами? Тихо сжечь? - Данияр Ашимбаев

01:55 30.08.2023 Что делать с маслихатами?

В конце минувшего года в рамках конституционной реформы должность секретаря маслихата, утвержденную в 1994 году, переименовали в председателя. Предполагалось, что это, вкупе с другими мерами, несколько повысит авторитет местных представительных органов, которые к тому же стали избираться по новой, смешанной модели...



Данияр Ашимбаев, turanpress.kz, 28 августа



В конце минувшего года в рамках конституционной реформы должность секретаря маслихата, утвержденную в 1994 году, переименовали в председателя.

Предполагалось, что это, вкупе с другими мерами, несколько повысит авторитет местных представительных органов, которые к тому же стали избираться по новой, смешанной модели.

"Главные" маслихаты – 50 на 50 (одномандатники + партийные списки), а остальные – только по одномандатным округам.

Напомню немного история вопроса.

Маслихаты были учреждены в декабре 1993 года вместо советов народных депутатов, и во избежание двоевластия в них появились должности секретаря, а председатели сессий (спикеры) избирались на каждую сессию отдельно.

Первые выборы в марте 1994 году проходили вместе с выборами в последний Верховный Совет 13-го созыва.

Следующие выборы должны были пройти в марте 1999 года, но их странным образом сдвинули на осень того же года, совместив с выборами в Мажилис 2-го созыва.

При этом не совсем легитимные депутаты успели избрать сенаторов.

Выборы 2003 года прошли "самостоятельно" и в условиях жесткой конкуренции, причем за места сражались не власть и оппозиция (достаточно яркая на тот момент), а представители местных элит.

Астане это немного надоело и к следующим выборам (2007 г.) был введен механизм праймериз от правящей партии. По сути, сложилась система "полутора кандидатов" – один главный кандидат и один дублер-соперник.

Маслихаты тихо пропали с поля зрения, а в июне 2018 года в выборном законодательстве появилась норма, по которой депутаты маслихатов стали избираться по партийным спискам.

В результате была разорвана связь депутатов с избирательными округами, т.е. с населением, а поскольку партийные филиалы партии власти возглавляли соответствующие акимы, то депутатский корпус целиком и полностью зависел от акимата.

Можно обратить внимание на тот факт, что в ряде регионов голосование за правящую партию сильно отличалось от итогов по выборам в Мажилис. Единственное объяснение может быть в том, что акиматы "докручивали" итоги, чтобы обеспечить полностью лояльный корпус. Некоторые эксперты откровенно предположили, что было продано больше депутатских мест, чем фактически получено, что и потребовало такой коррекции.

В ходе первых и последних выборов маслихатов по партийным спискам (январь 2021 г.) руководство партии "Нур Отан" инициировало открытые праймериз для привлечения в кандидаты новых людей, но в целом избранный тогда депутатский корпус особой активности не проявил.

В принципе роль посредника между населением и властью на местах в условиях выпавших маслихатов должны были взять общественные советы, учрежденные в ноябре 2015 г., но по факту проявились они только в ряде регионов (в т.ч. Алматы).

В целом, что маслихаты, что общественные советы были настолько "конструктивны", что смысл их существования потихоньку пропал.

В 2022 г. президент Токаев инициировал перезагрузку политической системы страны. Акимы областей и мегаполисов стали назначаться фактически путем косвенных выборов в маслихате. Последним изменили методику формирования, ввели пост председателя. Ранее, в декабре 2021 г. было предусмотрено, что председатели постоянных комиссий могут работать на регулярной основе.

Большие надежды были на выборы маслихатов по новой модели, которые состоялись в марте с.г.

Но по факту депутатский корпус получился опять очень воспитанный, лояльный и конструктивный, да и к тому же вновь набитый строительным и иным лобби.

Партия "Аманат" принялась активно обучать и воспитывать свой депутатский корпус, но как система представительной власти маслихаты, понятно, не сформировались.

В мегаполисах депутатов откровенно не хватает. Районные маслихаты в городах так и не предусмотрели (вместо этого в рамках полуразвалившейся реформы МСУ, предложенной Министерством национальной экономики, хотели создать некие кенесы). Руководители маслихатов жалуются на нехватку штатных сотрудников.

В итоге – что есть маслихаты, что нет маслихатов.

Руководящий состав маслихатов за редким исключением традиционно сформирован из 2-3-го эшелонов исполнительной власти.

Абайская область – Куаныш Сулейменов, 1973 г.р., ранее – гендиректор ТОО "Шалабай", председатель филиала партии "Аманат".

Акмолинская область – Бейбит Жусупов, 1961 г.р., ранее – зам. акима Кокшетау, руководитель управления образования.

Актюбинская область – Гулкасима Суентаева, 1964 г.р., ранее – руководитель управления финансов, руководитель управления экономики и бюджетного планирования, зам. акима области.

Алматинская область – Талгат Байедилов, 1972 г.р., ранее – аким Кегенского района.

Атырауская область – Муса Хайруллиев, 1984 г.р., ранее – директор филиала НКО "Правительство для граждан".

ВКО – Денис Рыпаков, 1980 г.р., ранее – руководитель управления физической культуры и спорта.

Жамбылская область – Абдалы Нуралиев, 1959 г.р., ранее – аким Байзакского района, района Турара Рыскулова, директор департамента сельского хозяйства, зам. акима области, депутат Сената.

Жетысуская область – Гульнар Тойлыбаева, 1967 г.р., ранее – зампред филиала партии "Нур Отан".

ЗКО – Мурат Мукаев, 1969 г.р., ранее – аким Жанибекского, Теректинского районов, аким Уральска, первый зампред филиала партии "Нур Отан", председатель филиала партии "Аманат".

Карагандинская область – Нуркен Кобжанов, 1967 г.р., ранее – аким Бухар-Жырауского, Осакаровского, Бухар-Жырауского районов.

Костанайская область – Сайлаубек Ещанов, 1958 г.р., ранее – гендиректор санатория "Сосновый бор". Руководит маслихатом с 2012 г.

Кызылординская область – Наурызбай Байкадамов, 1967 г.р., ранее – руководитель управления образования, первый зампред филиала партии "Нур Отан", секретарь маслихата, зам. акима области.

Мангистауская область – Жанбырбай Матаев, 1963 г.р., ранее – секретарь Актауского маслихата, зампредседателя правления Национальной индустриальной палаты, председатель филиала партии "Ак жол".

Павлодарская область – Илья Теренченко, 1983 г.р., ранее – первый зампред филиала, секретарь партии "Нур Отан", председатель филиала партии "Аманат".

СКО – Владимир Бубенко, 1954 г.р., ранее – аким Кызылжарского, Есильского районов, района Магжана Жумабаева, Мамлютского района, зам. акима области.

Туркестанская область – Нуралы Абишов, 1967 г.р., ранее – директор ТОО "Bokei".

Улытауская область – Бауыржан Шингисов, 1964 г.р., ранее – аким Сатпаева и Жезказгана, первый зампред Карагандинского филиала партии "Нур Отан" при корпорации "Казахмыс".

Алматы – Меиржан Отыншиев, 1987 г.р., ранее – руководитель управления занятости и социальных программ, зам. руководителя управления жилищной политики, первый зампред филиала партии "Нур Отан", председатель филиала партии "Аманат".

Астана – Ерлан Каналимов, 1982 г.р., ранее – и.о. руководителя управления внутренней политики, аким района "Байконыр", зам. акима города, первый зампред филиала партии "Нур Отан".

Шымкент – Бахадыр Нарымбетов, 1972 г.р., ранее – директор департамента внутренней политики ЮКО, зав. сектором пресс-службы президента, зампред комитета по делам религий, зам. акима Шымкента, директор управления ТОО "Азиатский газопровод", первый зампред филиала партии "Нур Отан".

В принципе, некоторые председатели маслихатов имеют опыт, позволяющий им возглавить регион, хотя обычно трудовой путь заканчивается избранием в Сенат, реже – в Мажилис.

Но что делать с маслихатами как с представительной властью?

Представляется, что формат сессий нужно подкорректировать. Регламент утверждается президентом и, думаю, вполне можно ввести открытые депутатские слушания по ключевым вопросам, обязательные содоклады председателей постоянных комиссий, учредить что-то вроде постоянных советников по вопросам экологии, строительства, пастбищ, водного хозяйства, которые бы работали с общественностью, населением, экспертами и выступали с докладами на сессиях.

В мегаполисах можно нарезать депутатский состав по районным группам – в качестве своего рода районного маслихата.

В Сенате ввести практику регулярных слушаний по вопросам развития регионов с участием акимов и депутатского актива.

Систематизировать работу с населением путем создания постоянных общественных приемных.

В идеале нужно ввести запрет на получение депутатами и их аффилированными лицами тендеров и контрактов из местного бюджета, но это – святая святых депутатской деятельности.

И наверное, выборы в Мажилис и маслихаты нужно проводить раздельно.

Тогда, может, толк от них и будет. Источник - turanpress.kz

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1693349700





Новости Казахстана

- Рабочий график главы государства

- Распоряжение Председателя Мажилиса о созыве совместного заседания Палат Парламента

- Что делать с маслихатами?

- Кадровые перестановки

- И хочется, и колется. Станет ли Казахстан председателем ОБСЕ?

- По ситуации на казахстанско-кыргызской границе

- МСХ: Экспортные пошлины на подсолнечник не являются запретительными или убыточными

- Разработана новая Концепция

- Рабочий график главы государства

- Уникальная коллаборация. В Казахстане появится совместное предприятие с Kia Corporation

