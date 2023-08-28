|Кто запрудил фурами казахо-кыргызскую груринцу?
01:57 30.08.2023
По ситуации на казахстанско-кыргызской границе
В период с 19 по 20 августа на границе со стороны Кыргызстана наблюдалось скопление грузовых автомашин, пересекающих границу
МФ РК, 28 августа
В период с 19 по 20 августа на границе со стороны Кыргызстана наблюдалось скопление грузовых автомашин, пересекающих границу.
Скопления возникло по причине увеличения грузопотока в период вывоза плодоовощной продукции, роста пассажиропотока в летний период, что привело к единовременному прибытию большого количества автомашин в пункты пропуска.
Пограничной службой КНБ реализуется комплекс мер по противодействию противоправной деятельности в пограничном пространстве, в т.ч. в пунктах пропуска.
В настоящее время пункты пропуска работают в штатном режиме, в среднем в сутки границу пересекает 350-400 грузовых автомашин.
Необходимо отметить, что фискальными органами стран ведется работа по противодействию теневому товарообороту.
Так, в феврале 2022 года введено обязательное оформление электронных счетов-фактур (ЭСФ) кыргызскими экспортерами.
С 1 апреля 2023 года внедрено обязательное оформление электронных сопроводительных накладных на товары (СНТ).
СНТ оформляется до пересечения границы и исключает возможность оформления в адрес фиктивных грузополучателей, банкротов, ликвидированных лиц и т.д.
Также с 16 августа 2023 года запущен технический эксперимент по применению паспорта прослеживаемости товаров из перечня изъятия ВТО (пониженная таможенная пошлина).
В рамках реализации Соглашения о применении навигационных пломб в ЕАЭС, в целях безбарьерного перемещения транспортных средств, с 30 мая по 20 августа 2023 года проведен эксперимент тремя странами по применению навигационных пломб (Казахстан, Кыргызстан и Россия).
По итогам изучения результатов эксперимента, применение навигационных пломб планируется осуществлять на постоянной основе.
Все указанные меры позволят нашим странам обеспечить проведение контрольных мероприятий в электронном формате, окажут содействие увеличению товарооборота и позволят увеличить транзитный потенциал наших стран.
---
О ситуации в пунктах пропуска
Пресс-служба КНБ РК, 28 августа
Пограничной службой в августе текущего года проведен комплекс активных мер по противодействию незаконной деятельности в пограничном пространстве, в том числе в пунктах пропуска через границу.
Транспортные средства проверялись с применением технических средств досмотра и служебных собак.
По результатам проведенных мероприятий Пограничной службой пресечены:
- 35 фактов провоза наркотических средств, 33 - оружия и боеприпасов;
- 20 фактов использования поддельных документов, 36 - двойного гражданства;
- 299 случаев контрабанды на сумму около 2 млрд тенге, 27 - ввоза и вывоза автомашин по поддельным документам.
К административной ответственности также привлечено 909 нарушителей миграционного законодательства.
По состоянию на 28 августа 2023 года пункты пропуска функционируют в штатном режиме.
На казахстанско-кыргызском участке границы в пунктах пропуска "Карасу" (РК) - "Ак тилек" (КР) на территорию Казахстана за истекшие сутки было пропущено свыше 350 автомашин. Наблюдается очередь до 80-100 автомашин, что соответствует показателям ежесуточных значений и данному сезону.
В остальных автомобильных пунктах пропуска на казахстанско-кыргызском участке границы скоплений автотранспортных средств не имеется.
Кроме того, на границе с Узбекистаном отмечается скопление транспортных средств перед казахстанскими пунктами пропуска "Жибек жолы", "Жетысай", "им. Б.Конысбаева" и "Казыгурт", в связи с их реконструкцией.
На границе с Россией транспортные средства периодически скапливаются перед пунктами пропуска "Сырым", "Жайсан" и "Кайрак", что характерно для текущего периода года.
Также сообщаем, что в пунктах пропуска через границу каких-либо дополнительных ограничительных мер не вводилось.