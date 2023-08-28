Кто запрудил фурами казахо-кыргызскую груринцу?

01:57 30.08.2023

По ситуации на казахстанско-кыргызской границе

В период с 19 по 20 августа на границе со стороны Кыргызстана наблюдалось скопление грузовых автомашин, пересекающих границу



МФ РК, 28 августа



В период с 19 по 20 августа на границе со стороны Кыргызстана наблюдалось скопление грузовых автомашин, пересекающих границу.

Скопления возникло по причине увеличения грузопотока в период вывоза плодоовощной продукции, роста пассажиропотока в летний период, что привело к единовременному прибытию большого количества автомашин в пункты пропуска.

Пограничной службой КНБ реализуется комплекс мер по противодействию противоправной деятельности в пограничном пространстве, в т.ч. в пунктах пропуска.

В настоящее время пункты пропуска работают в штатном режиме, в среднем в сутки границу пересекает 350-400 грузовых автомашин.

Необходимо отметить, что фискальными органами стран ведется работа по противодействию теневому товарообороту.

Так, в феврале 2022 года введено обязательное оформление электронных счетов-фактур (ЭСФ) кыргызскими экспортерами.

С 1 апреля 2023 года внедрено обязательное оформление электронных сопроводительных накладных на товары (СНТ).

СНТ оформляется до пересечения границы и исключает возможность оформления в адрес фиктивных грузополучателей, банкротов, ликвидированных лиц и т.д.

Также с 16 августа 2023 года запущен технический эксперимент по применению паспорта прослеживаемости товаров из перечня изъятия ВТО (пониженная таможенная пошлина).

В рамках реализации Соглашения о применении навигационных пломб в ЕАЭС, в целях безбарьерного перемещения транспортных средств, с 30 мая по 20 августа 2023 года проведен эксперимент тремя странами по применению навигационных пломб (Казахстан, Кыргызстан и Россия).

По итогам изучения результатов эксперимента, применение навигационных пломб планируется осуществлять на постоянной основе.

Все указанные меры позволят нашим странам обеспечить проведение контрольных мероприятий в электронном формате, окажут содействие увеличению товарооборота и позволят увеличить транзитный потенциал наших стран.



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О ситуации в пунктах пропуска

Пресс-служба КНБ РК, 28 августа



Пограничной службой в августе текущего года проведен комплекс активных мер по противодействию незаконной деятельности в пограничном пространстве, в том числе в пунктах пропуска через границу.

Транспортные средства проверялись с применением технических средств досмотра и служебных собак.

По результатам проведенных мероприятий Пограничной службой пресечены:

- 35 фактов провоза наркотических средств, 33 - оружия и боеприпасов;

- 20 фактов использования поддельных документов, 36 - двойного гражданства;

- 299 случаев контрабанды на сумму около 2 млрд тенге, 27 - ввоза и вывоза автомашин по поддельным документам.

К административной ответственности также привлечено 909 нарушителей миграционного законодательства.

По состоянию на 28 августа 2023 года пункты пропуска функционируют в штатном режиме.

На казахстанско-кыргызском участке границы в пунктах пропуска "Карасу" (РК) - "Ак тилек" (КР) на территорию Казахстана за истекшие сутки было пропущено свыше 350 автомашин. Наблюдается очередь до 80-100 автомашин, что соответствует показателям ежесуточных значений и данному сезону.

В остальных автомобильных пунктах пропуска на казахстанско-кыргызском участке границы скоплений автотранспортных средств не имеется.

Кроме того, на границе с Узбекистаном отмечается скопление транспортных средств перед казахстанскими пунктами пропуска "Жибек жолы", "Жетысай", "им. Б.Конысбаева" и "Казыгурт", в связи с их реконструкцией.

На границе с Россией транспортные средства периодически скапливаются перед пунктами пропуска "Сырым", "Жайсан" и "Кайрак", что характерно для текущего периода года.

Также сообщаем, что в пунктах пропуска через границу каких-либо дополнительных ограничительных мер не вводилось.