Грядет война "гиперболоидов". В России прошли успешные полигонные испытания лазерной пушки

06:23 30.08.2023 Грядет война "гиперболоидов"

Боевой лазер инфракрасного спектра поражал дроны, прожигая их аэродинамические поверхности или сжигая корпус вместе с бортовым оборудованием, рассказал неназваный собеседник РИА Новости. Речь идет как о беспилотниках самолетного типа, так и квадрокоптерного.



Испытания на полигоне, то есть в условиях максимально приближенных к боевым, - это последняя проверка любого оружия и боевой техники перед запуском в промышленное производство. Сообщение такого рода в прессе - прежде всего, сигнал нашим противникам о том, что новейшее лазерное оружие в необходимом количестве вскоре поступит в зону СВО (если уже не поступило). Это также заявка на то, что Россия начинает войну нового типа. Можно назвать ее лазерной, а то и лучше - гиперболоидной. Именно это название отражает суть нового этапа противостояния.



Впрочем, на Западе и на Украине не только вербальных сигналов не воспринимают. Им уже сотни раз показывали, насколько точно, можно сказать филигранно, бьют наши ракеты и БПЛА по военным объектам и объектам инфраструктуры Украины, не нанося потерь гражданскому населению. На той стороне фронте никак не возьмут в толк, что точно так же российское оружие может ударить по заданным целям на территории противника, но в силу русского характера просто щадят людей на той стороне.



Не так давно офицер-ракетчик ВС РФ говорил: если будет приказ попасть в форточку любого окна на Украине, то попадут. Наши ракетчики тоже не были услышаны.



Но любому терпению приходит конец. И мы впервые видим подобные сообщения в СМИ, поскольку испытания новейшей техники - всегда засекречены, полигонные - особенно. Практически это предупреждение, которое испокон веков посылали врагу русские воины: "Иду на вы". Не услышат, не примут, не поймут - их горе.



С этим сообщением СМИ вполне коррелируется информация, которую предоставил прессе врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий. "Что могу сказать после разговора с президентом - внушило мне очень высокое доверие. Я получил подтверждение слов, когда президент сказал: "Мы еще ничего не начинали". И осенью будет очень много интересного", - сказал Балицкий. Речь идет о рабочей встрече в Кремле, которая состоялась 23 августа. Глава государства и руководитель прифронтовой области обсудили ситуацию в регионе, его будущее. Естественно, не обошли вниманием и СВО на Украине.



Многие эксперты, как у нас, так и за рубежом тоже прогнозируют бурное развитие событий этой осенью. НАТО уже бьется в истерике. "Мы не можем и не должны позволить России победить", - заявил на днях премьер-министр Канады Трюдо. А отставной американский генерал Дэвид Петреус и американский историк Фредерик Каган опубликовали в Washington Post статью, в которой признаются, что "быстрого украинского прорыва и продвижения вперед, на которые многие надеялись, не произошло", а сообщения СМИ становятся "все более мрачными". Вместе с тем авторы призывают "умерить пессимизм".



Завершается статья призывом дать Украине больше вооружений, в том числе кассетных боеприпасов и самолеты F-16. Напомним, в западной прессе вышла серия публикаций с критикой украинского контрнаступления. В них дается ряд "дельных" советов ВСУ. Но, как видим, только Трюдо, видимо, до конца не осознавая смысла им же сказанного, косвенно признал близкое поражение Украины. Надо полагать - от страха перед российской победой.



Впечатление такое, будто США и их сателлиты заигрались в виртуальную реальность. Скажем, украинские беспилотники выбили в Москве пару стеклопакетов в высотке, и на Западе, а особенно в "незалежной", - взрыв ликования! Будто ВСУ стали успешно "контрнаступать". Конечно, есть и более болезненные террористические удары Киева по России и, к сожалению, с человеческими жертвами. Но даже самые разрекламированные из них вроде атаки по Крымскому мосту никак на боевые действия не влияли. И за этим "победоносным" угаром в альянсе проглядели не очень приятные для себя реалии.



Ранее различные медиаресурсы РФ и Белоруссии сообщали, что пролетавшие над Россией разведывательные спутники НАТО внезапно ослепли и перестали отслеживать передвижение российских войск. Утверждалось, что разведаппараты альянса вышли из строя в результате применения Россией лазерного оружия.



Западные СМИ сообщили, что НАТО потеряла визуальный контроль над 50% российских ядерных ракет. Специалисты утверждают, что Россия привела в действие лазерную противоспутниковую систему "Пересвет". Этот комплекс высотной обороны способен выводить из строя оптическую аппаратуру вражеских спутников на орбитах до 1500 км.



О новейшем стратегическом оружии РФ, включая боевой лазерный комплекс "Пересвет", впервые рассказал президент России Владимир Путин в своем послании Федеральному собранию 1 марта 2018 г. Комплекс поступил на опытное боевое дежурство 1 декабря того же года. В настоящее время такие системы уже серийно поставляются в вооруженные силы страны и используются для прикрытия ракетных комплексов МБР. Ожидается, что авиационные варианты боевых лазеров позволят значительно повысить эффективность противоспутниковой борьбы (ПСБ), при этом размещаться они будут на борту тяжелого транспортника Ил-76, составляющего основу военно-транспортной авиации России.



Военный эксперт, генерал-лейтенант ВКС в отставке Александр Ковалев недавно заявил: "В настоящее время лазерная система боевого применения размещена и тестируется на борту ИЛ-76. После завершения испытаний комплекс может быть установлен на космическую платформу, где будет состыкован с ЯР (ядерный реактор). Такая боевая лазерная установка станет настоящим кошмаром для спутников НАТО". Разумеется, принцип действия "Пересвета" строго засекречен. Основные задачи комплекса - поражение лазером оптических систем разведки, в том числе разведывательных космических аппаратов, а также прикрытие маневренных действий мобильных ракетных комплексов.



Но на этом поле боя Россия не монополист. Сегодня лазерным оружием владеют более 10 ведущих стран мира. Пока еще оно является не столько эффективным, сколько престижным. Однако есть основания полагать, что его массовое применение - вопрос времени, может быть, нескольких лет. О создании собственных боевых лазеров (БЛ) для систем ПВО и ПРО, ослепления оптико-электронных систем противника, заявили Великобритания, Германия, Израиль, Индия, Китай, КНДР, Россия, США, Турция, Франция и Япония. Расширению круга стран, обладающих лазерным оружием, будет способствовать их продажа на экспорт Китаем, а страны-партнеры по НАТО могут его приобрести у США или Германии, Турции, и у других стран.



В то же время Беларусь и Россия лидируют на этом высокотехнологичном направлении ВПК. Боевой лазер большого могущества совместно разрабатывают белорусские и российские специалисты минского научно-технического центра ЛЭМТ и двух неназванных московских НИИ.



Было заявлено, что предназначенный для уничтожения беспилотных летательных аппаратов на расстоянии в десятки километров лазер мощностью 100 кВт намечено создать за два года, и уже в 2023-м разработчики намерены представить рабочий прототип. Похоже, представили… И - апробировали.



Специалисты белорусского предприятия ЛЭМТ имеют опыт создания лазера меньшей мощности (30 кВт), который успешно прошел испытания в боевой обстановке на Ближнем Востоке. Система в мобильном и стационарных модификациях самостоятельно обнаруживает, идентифицирует, сопровождает и уничтожает дроны противника на удалении до 1500 м. А Российский серийный комплекс нового поколения "Задира" способен за пять секунд уничтожить (сжечь) беспилотник противника на удалении в 5 000 м, что было доказано на украинском ТВД еще весной 2022 г.



Применение в Спецоперации на Украине российских боевых лазеров - закономерный ответ деструктивной военной политике стран НАТО в отношении к марионеточному киевскому режиму и, главное, к России. Заместитель председателя российского правительства Юрий Борисов еще 18 мая заявил о применении на Украине боевого лазерного комплекса нового поколения "Задира".



Это было первое в мире заявление об успешном использовании лазерного оружия в боевой обстановке. Информацией об использовании лазерных комплексов нового поколения Москва напомнила об опасности прокси-эскалации непосредственно для США и их союзников - о возможности мгновенного уничтожения дорогостоящих радиоэлектронных и оптических средств разведки в воздушном и космическом пространстве, включая спутники Пентагона на дальних орбитах.



Принятый на вооружение в 2017 г. российский лазерный комплекс "Пересвет" способен ослеплять (выводить из строя) лазерным импульсом спутниковые системы противника на высотах до 1500 км над Землей. Его мощность позволяет уничтожать (выжигать) аппаратуру самолетов разведчиков и дронов в атмосфере. Как эффективный элемент системы ПВО-ПРО "Пересвет" весной 2020 г. успешно прошел испытания в Сирии. Тогда ослепленные лазерным импульсом десятки американских "Томагавков" теряли оптический контакт с целью и самоликвидировались.



Соединенные Штаты и НАТО лазерными комплексами большого могущества не располагают. Лучший американский лазерный комплекс ПВО малой дальности мощностью 50 кВт на базе броневика Stryker остается экспериментальным прототипом.



Американские специалисты десятилетиями возились с проектами боевых лазеров морского и воздушного базирования, однако необходимых для серийного производства мощности и дальности не достигли.



Боевые лазеры еще недавно ассоциировались с фантастическими фильмами вроде "Звездных войн", являясь оружием суперсолдат и межзвездных кораблей. Кстати, слово "лазер" - это аббревиатура. С английского расшифровывается как Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation - "усиление света посредством вынужденного излучения". Как и название "дрон", взятое из одного американского научно-фантастического рассказа.



А в Советском Союзе был широко известен роман Алексея Толстого "Гиперболоид инженера Гарина", написанный еще в 20-х. гг. прошлого века. В 1965 г. на советские экраны вышел фильм по одноименному роману. Гиперболоидом автор назвал именно такой аппарат, который в наше время получил название "лазер". Он был создан в 1960 г. группой ученых из исследовательской лаборатории Bell Labs в США. Тогда лазеры использовались только в военных целях, таких, как связь и навигация, но вскоре они стали широко применяться в различных областях науки и технологий, включая медицину, телекоммуникации, оптическое производство и другие.



К слову, русский инженер А.А. Цимлянский еще в начале XX в. пытался создать некую "тепловую пушку". А в середине 1950-х гг. советские ученые A.M. Прохоров и Н.Г. Басов изобрели оптический квантовый генератор, который, среди прочего, стал основой и для создания боевых лазеров, которые вполне могли получить названия гиперболоидов XX в.



Бывший командующий Войсками противоракетной и противокосмической обороны Советского Союза генерал-полковник Юрий Вотинцев вспоминал: "Десятого октября 1983 года во время тринадцатого полета американского космического корабля "Челленджер", когда его витки на орбите проходили в районе государственного полигона войск ПВО страны у озера Балхаш, была включена наша лазерная установка в минимальном режиме. Высота орбиты составляла 365 км. Тем не менее, как сообщал экипаж "Челленджера", на корабле внезапно отключилась связь, возникли сбои в работе аппаратуры, да и сами астронавты почувствовали недомогание"…



Тогда на первое место была выдвинута программа уничтожения ракет. Дело в том, что в 80-х гг. прошлого века американцы планировали выводить на орбиту спутники, которые из космоса смогут поражать как летящие ракеты, так и наземные и водные объекты. Чтобы противостоять им, советские инженеры и ученые представили руководству СССР проект, предполагавший создание лазерных спутников, способных прямо на орбите уничтожать американские космические объекты, а впоследствии - и наземные. Потом началась перестройка, пошли мирные инициативы со стороны советского правительства в отношении США, Ельцин со всей его либеральной камарильей пел им осанну: "Боже, благослови Америку"… Это на долгие годы заморозило развитие проекта.



Плохо закончил и герой романа Толстого инженер Гарин. Создавая непревзойденное оружие, он хотел одного: "Я овладеваю всей полнотой власти на земле. Ни одна труба не задымит без моего приказа, ни один корабль не выйдет из гавани, ни один молоток не стукнет. Все подчинено, - вплоть до права дышать, - центру. В центре - я… Они не взбунтуются, нет, дорогой товарищ.



Возможность революции будет истреблена в корне. Каждому трудовику после классификации и перед выдачей трудовой книжки будет сделана маленькая операция. Совершенно незаметно, под нечаянным наркозом... Небольшой прокол сквозь черепную кость. Ну, просто закружилась голова, - очнулся, и он уже раб.



И, наконец, отдельную группу мы изолируем где-нибудь на прекрасном острове исключительно для размножения. Все остальное придется убрать за ненадобностью. Вот вам структура будущего человечества по Петру Гарину".



В этом монологе несостоявшегося диктатора четко обрисованы и американская доктрина ("В центре - я"), и нынешнее положение европейцев ("исключительно для размножения"), и состояние украинского общества ("очнулся, и он уже раб").



Лазерное оружие всегда рассматривалось Западом как инструмент управления миром. А тут вдруг явилась Россия со всем ее лазерным "хозяйством" - и капут любой гегемонии вообще. А есть еще у России и гиперзвуковое "хозяйство", и ядерное…



При этом российские боевые лазерные установки уже показали свою эффективность. Сегодня это оружие дает России неизмеримое превосходство над врагом. Теперь задача номер один убедить в этом наших противников, раз они не осознают, до какой опасной черты довели мир.



Наш президент далеко не просто так повторяет, что "мы еще и не начинали"...



Валерий Панов

28.08.2023

Специально для "Столетия" Источник - столетие

