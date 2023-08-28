Василий Головнин: Китай нанес мощный удар по Японии

06:46 30.08.2023

В отношениях Китая и Японии набухает новый кризис, поводом к которому стало начало слива воды с АЭС "Фукусима-1". Пекин требует его прекратить, заявляет об огромной угрозе экологии океана, что уже вызвало ожидаемую реакцию со стороны населения КНР. В посольство Японии в Пекине, в японские школы в стране стали бросать камни и яйца, хотя пока никто не пострадал. Раздаются призывы к бойкоту японских товаров и японских ресторанов. С китайских телефонных номеров в японские учреждения идет шквал звонков с протестами и угрозами.



В результате посла КНР в Токио сегодня вызвали в МИД Японии, где от него потребовали прекращения этой кампании. Премьер-министр Японии Фумио Кисида сегодня также заявил, что призывает Пекин успокоить китайский народ и разъяснить объективную ситуацию со сливом воды. По данным Токио, она очищена от всех радиоактивных веществ, кроме трития. Однако, как утверждается, его содержание там в 953 раза меньше допустимой нормы, установленной международными организациями. Операцию по сливу воды санкционировало Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ), против нее не возражает Южная Корея.



Но это вряд ли подействует на Пекин - по крайней мере пока. Раздражение в отношении Японии там нарастало давно и имеет куда более серьезные причины. В первую очередь Пекин разгневан резкой и почти демонстративной активизацией контактов Токио с Тайванем (недавно его вслед за парламентскими делегациями посетил заместитель председателя правящей в Японии Либерально-демократической партии (ЛДП), бывший вице-премьер Таро Асо - самый высокопоставленный эмиссар Токио с начала 1970-х годов, что в КНР расценивают как недопустимое вмешательство в свои внутренние дела).



Китай настораживает и раскручивание в Японии очень серьезных военных программ, включая практическое создание потенциала удара по территории КНР в случае конфликта. Эти приготовления явно ведутся на случай прямого военного столкновения у Тайваня сил Китая с американо-японской коалицией.



С другой стороны, в Пекине учитывают стремление премьер-министра Японии Фумио Кисиды к личной встрече с председателем КНР Си Цзиньпином. Ее предполагалось провести в связи с отмечаемой в октябре датой - 50-летием установления дипломатических отношений между двумя странами. Отсутствие такого мероприятия по случаю юбилея многие в Токио расценят как крупный провал дипломатии Кисиды. Это станет ему еще одним минусом на фоне и без того низкого уровня поддержки нынешнего японского правительства со стороны избирателей.



Личное письмо к Си Цзиньпину от японского премьера с предложением провести встречу и другие торжества по случаю 50-летия должен был привезти в Пекин Нацуо Ямагути, лидер партии "Комэйто", младшего партнера ЛДП по правящей коалиции. В Китай он планировал прибыть сегодня, 28 августа, однако 26 августа из Пекина неожиданно сообщили: визит просьба отложить, сейчас для него нет условий.



Это мощный удар, в Токио его не ожидали - он указывает на то, что Китай готов на эскалацию. Кстати, в связи с началом слива воды с АЭС "Фукусима-1" в КНР запретили весь импорт морепродуктов из Японии. Китай был его крупнейшим зарубежным покупателем. В 2022 году он импортировал японских морепродуктов на 87,1 млрд иен (почти $600 млн). Токио требует отменить запрет, ссылаясь на отсутствие научных данных об опасности воды, сливаемой с АЭС "Фукусима-1". Однако Пекин требования игнорирует и, похоже, хотел бы добиться от Токио некоторых уступок - хотя бы в плане ограничения японских контактов с Тайванем.



Василий Головнин, журналист



28 августа 2023,