Кручусь, верчусь... Эрдоган вновь летит в Сочи на переговоры с Путиным

06:54 30.08.2023

Habertürk: Эрдоган прилетит на переговоры с Путиным в Сочи 4 сентября



Переговоры президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана состоятся в Сочи 4 сентября. Об этом сообщает турецкий телеканал Habertürk со ссылкой на свои источники. Таким образом, подтверждается информация ТАСС о дате встречи.



Между тем, по данным Bloomberg, турецкий лидер может посетить Россию 8 сентября.



В свою очередь, газета Hurriyet отмечает, что Эрдоган и Путин могут обсудить на переговорах в Сочи новую формулу зерновой сделки, которую выработает Турция после контактов со всеми участниками соглашения.



Напомним, что Эрдоган и Путин договорились о личной встрече по телефону 2 августа. Их предстоящие переговоры обсуждаются весь последний месяц.