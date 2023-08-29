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Российский бизнес мужа премьера Эстонии Каллас показал двуличность прибалтийской "элиты"
07:30 30.08.2023

Премьер-министр Эстонии русофобка Кая Каллас может лишиться поста из-за бизнеса ее мужа в России. Республику сотрясает грандиозный политический скандал. Для расследования российских связей супруга премьера создана специальная комиссия парламента, однако Каллас решила на заседание не ходить и в отставку не уходить. Вместо этого она изображает оскорбленную невинность и уверяет, что ничего не знала о делах мужа. Но этим она лишь ухудшает свое положение.

Недалеко до отставки

Как сообщает сегодня национальная телерадиовещательная компания Эстонии (ERR), все крупные эстонские газеты осудили решение Каллас не являться на заседание парламентской комиссии "из-за плотного графика". Так, самая многотиражная эстонская газета Postimees ("Почтальон") в своей передовице пишет, что отказ премьера посетить заседание комиссии означает, что "кризис с восточными перевозками переходит в новую фазу, в которой у премьер-министра и коалиции в целом нет пути назад". Другое издание, Ohtuleht, предсказывает Эстонии "трудную политическую зиму". Eesti Päevaleht отмечает, что то, что Каллас нравится ее нынешняя должность, это, конечно, здорово, но, чтобы остаться премьер-министром, ей "придется пройти через чистилище".

Скандал в Эстонии начался с обнародования результатов журналистского расследования, согласно которому муж премьер-министра Арво Халлик владеет долей в транспортной компании Stark Logistics (SL), которая доставляет грузы на территорию России, и входит в руководящие органы этой фирмы. Как пояснили в Stark Logistics, они возили продукцию эстонской фирмы AS Metaprint, производителя стальной аэрозольной упаковки. Получателем товара была российская компания "Аэропром". В 2022–2023 годах (то есть во время конфликта на Украине) компания мужа премьера заработала на этих перевозках около 1,5 млн евро.

Заверения Каллас, что она якобы была не в курсе всего этого – не более, чем "гнилые отмазки": судя по ее официальной декларации, она сама вложила в бизнес мужа 350 тысяч евро. Неужели она даже не поинтересовалась у супруга, как будут работать деньги, которые она ему "одолжила"? Таким вопросом задается сегодня эстонская общественность.

Кая Каллас имеет репутацию ярой русофобки и сторонницы полной изоляции России. Этот ястреб в юбке даже заслужила прозвище "новой железной леди Европы". С начала СВО она призывала Запад полностью оборвать все связи с Россией. В мае 2023 года она потребовала от ЕС запретить транзит товаров из Европы через территорию РФ.

Она призывала эстонский бизнес полностью уйти из России. Эстония под ее руководством передавала Украине оружие и военную технику – так, она отдала киевскому режиму все свои 155-мм гаубицы, тысячи снарядов, сотни гранатометов. Общая военная помощь Украине составила 1% ВВП Эстонии, что, конечно, существенно ухудшило положение населения республики. Но оказалось, что железо этой эстонской леди немного заржавело и покрылось коррозией, как только дело коснулось личных материальных интересов.

Впрочем, переобуваться на лету – это давняя семейная традиция клана Каллас. Отец Каи – бывший крупный советский функционер, член КПСС, директор эстонского республиканского отделения банка СССР Сийм Каллас. Во времена перестройки он виртуозно переобулся в прыжке и влился в элиту независимой Эстонии: возглавил республиканский Банк, основал либеральную Партию реформ, стал министром иностранных дел, министром финансов, главой правительства и вице-президентом Еврокомиссии. Его обвиняли в коррупции и даже судили, но оправдали.

Такую же картину мы наблюдаем во всех республиках бывшего СССР: представители поздней, полностью разложившейся советской номенклатуры, лицемерные перевертыши, вовсю демонстрируют, что нет и не было у них никаких других идеалов, кроме собственного благополучия. Чтобы удержаться в "тренде", они становятся самыми ярыми националистами, русофобами, врагами нашей страны и своего народа, который они уничтожают во имя служения западным хозяевам.

Марина Перевозкина

Источник - МК
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