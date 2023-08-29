Китай деколонизирует британскую корону

11:46 30.08.2023 ВАЛЕРИЙ ИЛЬИН



Провал плана "Глобальная Британия" подталкивает Лондон к диалогу с Пекином



Лондон не вытянул свой амбициозный план "Глобальная Британия" как экономически, так и политически. В экономической плоскости проект предполагал формирование логистических и инфраструктурных проектов с помощью двухсторонних договоров с развивающимися странами. Теперь – после инициатив Китая, успеха БРИКС и провалов в британской экономике – заправилы Туманного Альбиона могут попытаться спешно сменить векторы и восстановить отношения с Евросоюзом и развитыми странами континентальной Европы. Во всяком случае, в пользу этого говорят результаты социологических исследований. Согласно им поддержка Брекзита резко сократилась. Теперь его не поддерживает 57%.



В июне долг Великобритании перевалил порог в размере 2,6 трлн фунтов стерлингов и впервые с 1961 года стал больше, чем вся экономика. Чистый долг превысил 100,1% ВВП страны. (Впрочем, это не помешало канцлеру Джереми Ханту заявить на голубом глазу: "Мы правильно потратили миллиарды, чтобы защитить семьи и бизнес от худших последствий пандемии и путинского энергетического кризиса").



Экономический спад в Великобритании начнется уже "в сентябре или октябре", пишет BIoomberg со ссылкой на экспертов Standard Chartered, прогнозирующих еще два повышения ставки Банком Англии. Экономические проблемы – одна из главных внутренних причин краха амбиций архитекторов проекта "Глобальная Британия". Среди внешних таковыми является набирающая обороты деколонизация колониальной системы британской короны Китаем.



Этот процесс только ускорился со сменой монарха, т. к. отношение подданных (причем не только номинальных) к Карлу III изначально было крайне прохладным – слишком уж много скандалов вокруг него и королевской семьи, которую недавно уличили в причастности к работорговле. Даже в населенных англосаксами Канаде и Австралии большинство населения уже выступает за превращение монархии в республику.



На имперских окраинах ситуация еще хуже. И важную роль в этом играет Китай, активно заходящий с инвестициями, замещающими британские "старые деньги", например, в страны Карибского бассейна. Еще в 2021 году Пекину удалось убедить Барбадос выйти из-под власти британской короны. Следующие на очереди – Ямайка, Белиз и Антигуа и Барбуда.



Ямайка уже в 2024 году проведет референдум о выходе из-под власти Карла III. Ямайцы также требуют от Лондона репараций за колониализм и рабство. Большинство жителей страны выступают за республиканский строй. По мнению экспертов, потеря Ямайки как самой крупной колонии в Карибском бассейне будет для Британии очень болезненной. Тем более что Лондон находится в кризисе, утяжеленном премьерской чехардой, финансовыми неурядицами и туманными перспективами. Всерьез конкурировать с Китаем Британия не способна.



Пекин же в дальнейшем может работать и на то, чтобы устроить и ускорить разрыв с британской короной Соломоновых остров и Папуа Новой Гвинеи. Соломоновы острова уже находятся в сфере влияния Поднебесной и даже отказывают военным судам США в доступе к своим портам. Если Китаю удастся выдавить оттуда влияние Британии, то это резко усилит позиции Поднебесной в рамках большого противостояния с англосаксами в Тихом океане.



Надежды на то, что Британии и США помогут в этом противостоянии экономические проблемы Китая, несостоятельны. Об этом уже во весь голос трубят сами британские издания вроде Morning Star, призывающие "игнорировать новости об экономическом коллапсе Китая". По данным британских экспертов, за последние 4 года, охватывающие период "пандемии" Covid, экономика Китая росла в 2,5 раза быстрее, чем в США, в 15 раз быстрее, чем во Франции, в 23 раза быстрее, чем в Японии, в 45 раз быстрее, чем в Германии, и в 480 раз быстрее, чем в Великобритании!



При этом ВВП на душу населения в Китае рос в 3 раза быстрее, чем в США, в 5 раз быстрее, чем в Италии, в 44 раза быстрее, чем в Японии или Франции, и в 260 раз быстрее, чем в Великобритании (в то время как ВВП на душу населения в Канаде и Германии просто упал). Данные Международной организации труда о реальной заработной плате с поправкой на инфляцию показывают: годовой рост заработной платы в Китае составлял 4,7%. В Великобритании – 0,1%, в США – 0,3%, во Франции - минус 0,4%, в Германии – минус 0,7% и в Индии – минус 1,3%.



За 40 лет Китай вывел более 850 миллионов человек из бедности, что, безусловно, является величайшим достижением в области сокращения бедности в истории человечества. Согласно анализу Bloomberg и МВФ, среднегодовой рост Китая в 4,5% в год в течение последних 4 лет является экономикой, находящейся в "тяжелом кризисе", тогда как 1,8% в США якобы являются сильным ростом, не говоря уже о "безкризисных" 0,1% в Великобритании.



Британские экономисты считают, что ведущие дискуссии в финансовых СМИ союзных им на ниве синофобии США просто отказываются смотреть в лицо реальным фактам. Сегодня США систематически лгут о состоянии Китая и собственной экономики англосаксонских стран, потому что для столпов капитализма Вашингтона крайне важно помешать своим гражданам и близким союзникам вроде Лондона понять реальные экономические тенденции. Реальность же проста. За более чем 40 лет Китай далеко перерос не только британскую, но и любую западную капиталистическую экономику, включая американскую...



Тем временем США уже настроились на открытое противоборство с Китаем. И Вашингтон активно завлекает в этот конфликт Лондон, в том числе требуя переместить один из двух его авианосцев в Тихий океан. Британцы же надеются всех перехитрить и пытаются теперь вместо навязывания миру воли "Глобальной Британии" лавировать между Америкой, Европой и Азией – в лице США, ЕС и КНР.



Однако ситуация вокруг того же Тайваня может в любой момент перерасти в горячий конфликт и тогда усидеть на трех стульях будет очень проблематично. Провокации на польской границе со стороны союзного государства России и Белоруссии, где проводниками различных в т. ч. антикитайских британских инициатив выступают Польша и Украина, могут и вовсе обрушить британский авторитет не только в Европе, но и в мире.



В любом случае идти на открытый конфликт с Китаем Британия не хочет ни в Европе, ни в Азии и по политическим, и по экономическим причинам. Во внешнеполитической доктрине кабинет Риши Сунака называет Поднебесную не угрозой Западу, а лишь "вызовом миропорядку". В экономическом плане Китай является вторым по величине торговым партнером Британии (после США) с общим товарооборотом в 100 млрд. фунтов. Несмотря на то, что последние 5 лет отношения Британии и КНР на официальном уровне были де-факто заморожены, а британские официальные лица не посещали Китай, товарооборот все эти годы быстро рос.



Соответственно, бизнес-круги Сити требуют сохранить отношения с Китаем и оказывают мощнейшее давление на британское правительство. Ведь британская экономика и так уже находится в рецессии и готовится к спаду, а санкционная война с Китаем после болезненного разрыва с Россией и вовсе грозит погрузить Великобританию в масштабный кризис.



Как следствие, в конце августа мировые медиа анонсируют знаковое событие – первый за 5 лет визит в Китай главы британского Форин Офиса Джеймса Клеверли. Формальных предлогов несколько: упросить Пекин снять санкции с депутатов палаты общин за встречи с китайскими диссидентами и представить новую стратегию в отношении Китая под названием "взаимодействие, сближение, защита интересов".



На деле же главный дипломат Лондона попытается стать эмиссаром Британии в Поднебесной. Чтобы и дальше проводить известную с опиумных войн двуличную политику Лондона в отношении Пекина. Позволяющую и сегодня делать взаимоисключающие на первый взгляд вещи. Например, помогать силами британских ЧВК обучать китайских силовиков (пилотов) и в то же время активно поддерживать протесты против других силовиков КНР в бывшей британской колонии Гонконге. Источник - Фонд стратегической культуры

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