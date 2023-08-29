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|Салом Самадов стал ректором Правоохранительной академии Узбекистана
11:47 30.08.2023
Салом Самадов стал врио главы Правоохранительной академии
Исполнение обязанностей главы Правоохранительной академии временно возложено на заместителя генпрокурора Узбекистана Салома Самадова.
На заместителя генерального прокурора Узбекистана Салома Исматовича Самадова временно возложено исполнение обязанностей руководителя Правоохранительной академии, сообщило УзА
Родился в 1963 году, окончил Харьковский юридический институт. Службу в правоохранительных органах начал в 1990 году в Бухарской прокуратуре. Работал на различных должностях в органах прокуратуры Бухарской и Навоийской областей, с 2005 года работал заместителем начальника управления Генеральной прокуратуры, прокурором Хатырчинского и Карманинского районов, заместителем прокурора Бухарской области и Каракалпакстана, прокурором Каракалпакстана, заместителем и первым заместителем государственного советника президента Узбекистана.
Занимал должность заместителя генерального прокурора в 2017-2018 годах, был прокурором Ташкентской области с октября 2018 года по август 2022 года, после чего был переведен на должность прокурора Кашкадарьинской области.
Правоохранительная академия была создана осенью 2022 года на базе Академии Генпрокуратуры. До преобразования ею руководил Евгений Коленко, потом он был назначен первым заместителем начальника академии и до настоящего времени исполнял обязанности руководителя, уточнили "Газете.uz" в пресс-службе Генеральной прокуратуры.