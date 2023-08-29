 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Среда, 30.08.2023
13:44  Минкульт Кыргызстана потребовал заблокировать доступ к сервису TikTok
11:57  Такер Карлсон: США ненавидят Россию за то, что это христианская страна
11:53  Американцы пожелали списать Байдена в утиль, - Дм.Бавырин
11:52  Русские заманили армию Украины в ловушку: оборонять Киев и Одессу теперь некому
11:47  Салом Самадов стал ректором Правоохранительной академии Узбекистана
11:46  Китай деколонизирует британскую корону
07:30  Российский бизнес мужа премьера Эстонии Каллас показал двуличность прибалтийской "элиты"

06:54  Кручусь, верчусь... Эрдоган вновь летит в Сочи на переговоры с Путиным
06:46  Василий Головнин: Китай нанес мощный удар по Японии
06:23  Грядет война "гиперболоидов". В России прошли успешные полигонные испытания лазерной пушки
06:03  В Африке создается основа для нового мироустройства? - Сергей Миркин
01:57  Кто запрудил фурами казахо-кыргызскую границу?
01:55  Что делать в Казахстане с маслихатами? Тихо сжечь? - Данияр Ашимбаев
01:48  Аким Астаны прокомментировал вандализм на ярмарке товаров из Таджикистана
01:43  Программу президентских школ распространят на все школы Узбекистана
01:38  Во Франции запретят носить мусульманскую абайю в школах
01:35  Казахстан изгнал консула РФ за русский язык - это политика или деньги? - СП
00:40  Борьба за водные ресурсы или геополитика: Киргизия и Казахстан снова выясняют отношения, - А.Ажиев
00:35  "Вагнер" остается опасен и без Пригожина, - В.Мухин
00:11  Американская "помощь" Украине как необъявленная война против России
00:07  Пастбища Узбекистана близки к необратимой деградации
00:05  Кормовая база рыночных хищников. Как быки и медведи надувают хомячков, - Д.Баранов
00:04  Семья уже никогда не будет прежней, - Джомарт Алиев
Вторник, 29.08.2023
23:02  Как юань становится мировой валютой
22:58  Даниэль Ханнан: Отчего на Западе так много людей любят Путина?
20:39  Сторонники Игоря Стрелкова после суда идут на съезд
20:18  "Дипломатия памяти": как Россия завоевывает Глобальный Юг и обыгрывает Запад, - Хосе Кабальеро
20:17  Как Ташкент планирует бороться с засильем наружной рекламы
20:13  Дилеммы внешней политики Казахстана: Астана пытается снизить риски, - Дина Малышева
20:10  Талибы запретили женщинам посещать популярный национальный парк
18:22  Россия - Африка: "Вагнер", Моцарт, Бетховен…
18:21  "Новая нефть" Си Цзиньпина больно бьет по экономике США
18:16  У побережья испанской Майорки круизный лайнер врезался в нефтяной танкер
18:10  Глава СПЧ Фадеев призвал защитить пострадавших в Киргизии россиян
13:39  Мигранты выходят на охоту: бойцовские клубы для приезжих поднимут бунт в России
13:35  Европейский сад против остального мира, - Т.Бордачев
13:34  Казахстан против России? Все куда интереснее: интрига раскрывается просто
13:30  Задержан подозреваемый в нападении на журналистку "Аль-Джазиры" в прямом эфире
11:15  В Африке создается основа для нового мироустройства? - С.Миркин
11:14  Мирные переговоры: Байден дал российским элитам новую установку
11:12  Прямая выгода от Украины: органы на Запад везут фурами
06:26  Иудейский проект и действия России. Негативный нейтралитет банкирских семей, - Андрей Школьников
06:17  Традиционные ценности ведут к прогрессу, а не к стагнации, - Игорь Караулов
06:15  Мигрантам напомнили о военных обязательствах перед Россией
03:12  КырЦИК лишил мандата депутата Жогорку Кенеша Омурбека Бакирова. За подкуп избирателей в 2021-м
03:06  Более трети учителей школ Узбекистана получили "двойки" за знание своего предмета
02:50  Российский флот развивается, у турецкого трудности, прочие деградируют, - В.Иванов
02:46  Китайский кормчий сталкивается с беспрецедентными вызовами, - В.Скосырев
02:44  Уникальная коллаборация. В Казахстане появится совместное предприятие с Kia Corporation
02:41  О системном кризисе военно-морского флота США, - В.Прохватилов
02:17  Отчего падает нефтедобыча в Узбекистане? - глава "Узбекнефтегаза" Сидиков
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
Русские заманили армию Украины в ловушку: оборонять Киев и Одессу теперь некому
11:52 30.08.2023

Русские войска заманили армию Украины в ловушку в запорожских и донецких степях. Оборонять Киев и Одессу теперь некому. Александр Казаков раскрыл одну "старую военную истину": "Мы смогли это сделать. Это достижение".

Согласно информации The New York Times, в Штатах провал украинского "контрнаступа" связывают с тем, что Киев развивает активность не на том направлении. Вашингтон уверен, что следует сосредоточиться на прорыве в сторону Мелитополя и отрезать русским сухопутную дорогу в Крым, заметил экономический обозреватель "Первого русского" Юрий Пронько в эфире программы "Царьград. Главное".

В США свою позицию объясняют тем, что в Запорожской области у ВС России не такая крупная группировка войск, как на Бахмутском направлении. С такими рекомендациями в Штатах выступил председатель Объединенного комитета начальников штабов ВС США Марк Милли. Его точку зрения также разделяет и начальник штаба обороны британских ВС Энтони Радакин.

Между тем президент Украины Владимир Зеленский 23 августа признал, что контрнаступление развивается "очень сложно" из-за мощной оборонительной линии русской армии. При этом он уверяет, что ВСУ все равно якобы продвигаются, "но понемногу".

Нынешнюю ситуацию на полях сражений в прямом эфире Царьграда оценил советник первого главы ДНР Александра Захарченко - Александр Казаков.

Запад немного опоздал

Эксперт с иронией обратил внимание, что западные военачальники принялись раздавать советы киевскому режиму как никогда вовремя:

Это гениально - сказать подобное спустя 2,5 месяца расходования сил. Это же элементарная математика. Вот у вас есть на момент первого дня наступления условные 100 боевых единиц. Допустим, вы 90 из них собираете в один кулак и наносите массированный удар, чтобы проломить фронт противника. Это одна история.

Но в случае с текущим конфликтом русские планомерно выбивали силы и средства Украины в течение последних 2,5 месяца. В лучшем случае у ВСУ осталось 30 боевых единиц из 100.

И теперь по рекомендациям Милли и Радакина их нужно сложить, оставить еще 5 про запас и наконец-то выполнить прорыв… Гениально,
- констатировал собеседник "Первого русского".

У Киева есть только один шанс

Что касается Зеленского, который пытается делать хорошую мину при плохой игре и говорит о некоем продвижении ВСУ, пусть и медленном, то и тут Казаков не сдержал улыбки.

Он заметил, что Киев еще может победить, но для этого должны быть выполнены как минимум три главных условия:

Во-первых, если мы посмотрим, насколько ВСУ продвинулись за два с половиной месяца контрнаступления, то придем к выводу, что им понадобится еще 50 лет в таком же темпе, чтобы снова захватить все территории. Во-вторых, Запад в таком случае должен присылать на каждые десять разбитых нами БМП Bradley десять новых. В-третьих, понадобится в таком же режиме восполнять и живую силу. Но где вы наштампуете новых украинцев? На заводе их пока не делают…

"Мы смогли"

Эксперт добавил, что концентрация остатков украинских сил на Запорожском направлении - хороший сценарий для русской армии. Очевидно, что Киев последует рекомендациям Запада, но тем самым он загонит себя в ловушку.

Военные с тактической точки зрения сражаются не за территории, это вопрос политиков. Военные же сражаются против вражеской армии. Есть старая военная истина: если у какой-то территории больше нет армии, то эти земли ваши, поскольку оборонять их уже некому. Поэтому сейчас, мне кажется, наша задача - не занять тот или иной город, а нанести военное поражение ВСУ, причем именно в запорожских и донецких степях,
- подчеркнул собеседник Царьграда.

Он напомнил, что бои внутри городов обернулись большими разрушениями. Достаточно вспомнить Мариуполь, Бахмут, Соледар, Попасную. Поэтому русские старались выманить украинские подразделения за пределы жилых районов.

Мы вытащили их в чистое поле с огромными потерями с их стороны, и они самоубиваются в степях. Города не страдают. Мы смогли это сделать. Это достижение. И когда мы нанесем военное поражение армии здесь, в этих степях, то кто будет нам сопротивляться при занятии городов? Киева, Одессы и так далее…
- подытожил Александр Казаков.

Подробнее об актуальной ситуации в зоне проведения спецоперации - в видеоверсии программы "Царьград. Главное".

Источник - Царьград
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1693385520


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Распоряжение Председателя Мажилиса о созыве совместного заседания Палат Парламента
- Что делать с маслихатами?
- Кадровые перестановки
- И хочется, и колется. Станет ли Казахстан председателем ОБСЕ?
- По ситуации на казахстанско-кыргызской границе
- МСХ: Экспортные пошлины на подсолнечник не являются запретительными или убыточными
- Разработана новая Концепция
- Рабочий график главы государства
- Уникальная коллаборация. В Казахстане появится совместное предприятие с Kia Corporation
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  