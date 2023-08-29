Русские заманили армию Украины в ловушку: оборонять Киев и Одессу теперь некому

11:52 30.08.2023

Русские войска заманили армию Украины в ловушку в запорожских и донецких степях. Оборонять Киев и Одессу теперь некому. Александр Казаков раскрыл одну "старую военную истину": "Мы смогли это сделать. Это достижение".



Согласно информации The New York Times, в Штатах провал украинского "контрнаступа" связывают с тем, что Киев развивает активность не на том направлении. Вашингтон уверен, что следует сосредоточиться на прорыве в сторону Мелитополя и отрезать русским сухопутную дорогу в Крым, заметил экономический обозреватель "Первого русского" Юрий Пронько в эфире программы "Царьград. Главное".



В США свою позицию объясняют тем, что в Запорожской области у ВС России не такая крупная группировка войск, как на Бахмутском направлении. С такими рекомендациями в Штатах выступил председатель Объединенного комитета начальников штабов ВС США Марк Милли. Его точку зрения также разделяет и начальник штаба обороны британских ВС Энтони Радакин.



Между тем президент Украины Владимир Зеленский 23 августа признал, что контрнаступление развивается "очень сложно" из-за мощной оборонительной линии русской армии. При этом он уверяет, что ВСУ все равно якобы продвигаются, "но понемногу".



Нынешнюю ситуацию на полях сражений в прямом эфире Царьграда оценил советник первого главы ДНР Александра Захарченко - Александр Казаков.



Запад немного опоздал



Эксперт с иронией обратил внимание, что западные военачальники принялись раздавать советы киевскому режиму как никогда вовремя:



Это гениально - сказать подобное спустя 2,5 месяца расходования сил. Это же элементарная математика. Вот у вас есть на момент первого дня наступления условные 100 боевых единиц. Допустим, вы 90 из них собираете в один кулак и наносите массированный удар, чтобы проломить фронт противника. Это одна история.



Но в случае с текущим конфликтом русские планомерно выбивали силы и средства Украины в течение последних 2,5 месяца. В лучшем случае у ВСУ осталось 30 боевых единиц из 100.



И теперь по рекомендациям Милли и Радакина их нужно сложить, оставить еще 5 про запас и наконец-то выполнить прорыв… Гениально,

- констатировал собеседник "Первого русского".



У Киева есть только один шанс



Что касается Зеленского, который пытается делать хорошую мину при плохой игре и говорит о некоем продвижении ВСУ, пусть и медленном, то и тут Казаков не сдержал улыбки.



Он заметил, что Киев еще может победить, но для этого должны быть выполнены как минимум три главных условия:



Во-первых, если мы посмотрим, насколько ВСУ продвинулись за два с половиной месяца контрнаступления, то придем к выводу, что им понадобится еще 50 лет в таком же темпе, чтобы снова захватить все территории. Во-вторых, Запад в таком случае должен присылать на каждые десять разбитых нами БМП Bradley десять новых. В-третьих, понадобится в таком же режиме восполнять и живую силу. Но где вы наштампуете новых украинцев? На заводе их пока не делают…



"Мы смогли"



Эксперт добавил, что концентрация остатков украинских сил на Запорожском направлении - хороший сценарий для русской армии. Очевидно, что Киев последует рекомендациям Запада, но тем самым он загонит себя в ловушку.



Военные с тактической точки зрения сражаются не за территории, это вопрос политиков. Военные же сражаются против вражеской армии. Есть старая военная истина: если у какой-то территории больше нет армии, то эти земли ваши, поскольку оборонять их уже некому. Поэтому сейчас, мне кажется, наша задача - не занять тот или иной город, а нанести военное поражение ВСУ, причем именно в запорожских и донецких степях,

- подчеркнул собеседник Царьграда.



Он напомнил, что бои внутри городов обернулись большими разрушениями. Достаточно вспомнить Мариуполь, Бахмут, Соледар, Попасную. Поэтому русские старались выманить украинские подразделения за пределы жилых районов.



Мы вытащили их в чистое поле с огромными потерями с их стороны, и они самоубиваются в степях. Города не страдают. Мы смогли это сделать. Это достижение. И когда мы нанесем военное поражение армии здесь, в этих степях, то кто будет нам сопротивляться при занятии городов? Киева, Одессы и так далее…

- подытожил Александр Казаков.



Подробнее об актуальной ситуации в зоне проведения спецоперации - в видеоверсии программы "Царьград. Главное".



