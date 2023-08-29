Американцы пожелали списать Байдена в утиль, - Дм.Бавырин

11:53 30.08.2023 Американцы пожелали списать Байдена в утиль



Tекст: Дмитрий Бавырин



Согласно опросам, подавляющее большинство граждан США выступают за уход президента, расходясь только в методах – "по-хорошему" или "по-плохому", через импичмент. Республиканцы как будто готовят "плохой" сценарий после вскрытия новых подробностей о коррупции в семье Джо Байдена. Но его судьбу определят не они.



В наши дни рейтинги действующих президентов в США имеют спекулятивный характер. Страна расколота на демократов и республиканцев, конкуренция между которыми имеет теперь формат ожесточенного противостояния – "или мы, или они". Как следствие, значительная часть политизированных избирателей по умолчанию "за своего", каким бы он ни был. Даже если это Джо Байден. Или, наоборот, Дональд Трамп.



Поэтому электоральная популярность или непопулярность главы государства зависит по большей части от капризов и колебаний так называемых независимых избирателей, которых в лучшем случае – каждый пятый, но на самом деле меньше. При этом история знает много случаев, когда непопулярный президент выигрывал выборы, а популярный проигрывал (как, например, Джордж Буш – старший).



Взять того же Байдена. Летом прошлого года его рейтинг поставил несколько антирекордов подряд. Но прошло время, меры правительства против проблем в экономике дали эффект, инфляция замедлилась, сменилась информационная повестка – и рейтинг президента отрос назад. Это дало команде Байдена возможность переубедить скептиков внутри Демократической партии и выдвинуть шефа на второй срок.



Но в августе 2023-го "старина Джо" перешагнул важный психологический рубеж – половина избирателей-демократов выступают за его уход из политики либо прямо сейчас, либо после выборов, то есть без попытки переизбраться (по опросу I&I//TIPP). А среди "независимых" и тем более республиканцев таких абсолютное большинство.



В среднем по стране 43% избирателей считают, что Байден "должен быть подвергнут импичменту и отстранен от должности". Еще 24% призывают его "немедленно уйти в отставку" самому.



Наконец 15% заявили, что президенту стоит позволить доработать первый срок, но без права выдвижения на второй. Среди демократов таких людей побольше, а сторонников импичмента гораздо меньше – всего 26%. Очевидно, сказывается надежда "разрулить по-хорошему" – без заведомо вредного для партии скандала, с которым сопряжен импичмент.



Как бы там ни было, большинство в каждой значимой электоральной группе США вне зависимости от расы, региона, пола, возраста, уровней дохода и образования так или иначе хотят изгнания главы государства из Белого дома. Правда, только в том случае, если подтвердятся обвинения в коррупции против него и его семьи. А тут загвоздка: что там подтвердилось, а что нет каждый решает для себя сам.







Газета ВЗГЛЯД подробно писала об этом деле и о том, что оно превратилось в цирк. Еще несколько лет назад, благодаря раскрытию переписки из ноутбука Хантера Байдена (сейчас президентского, а тогда вице-президентского сына), каждый желающий мог подробно изучить, как дети высокопоставленных демократов приторговывали влиянием родителей. При этом папаша Байден подставился больше прочих, поскольку прикрыл сына на Украине и пролоббировал для него увольнение генпрокурора – ни много ни мало кума тогдашнего президента Петра Порошенко.



Когда уже американские прокуроры насели на Дональда Трампа, скандал с мажорским ОПГ наконец-то дошел до Конгресса. И вот уже несколько месяцев там проходят слушания с обстоятельным допросом свидетелей. Как правило, они подтверждают то, что и так все знали, но в прессу регулярно сцеживают (в час по чайной ложке) какие-то новые подробности, которые как бы иллюстрируют, что события развиваются и следствие идет.



Например, из последних слушаний по теме американская нация через пересказ своих конгрессменов узнала, что Байден использовал в имейл-переписке псевдонимы Роберт Л. Питерс и Робин Уэр. А также то, что он привлекал своего сына к подготовке переговоров с Порошенко, хотя раньше утверждал, что между его "дипломатической деятельностью" и мутным бизнесом Хантера "пролегает стена".



"Факты показывают, что доступ был широко открыт для торговли влиянием", – резюмировал очередной сеанс конгрессмен Джеймс Комер, один из главных менеджеров "байденгейта".



А Кевин Маккарти – спикер Палаты представителей и третье лицо в американском государстве – выразился так, что "собранная информация" выявляет "культуру коррупции" в семействе Байдена, поэтому процедура импичмента "являлась бы закономерным шагом".



Только вот он примерно это уже говорил более месяца назад. Тогда в центре внимания были не псевдонимы Байдена, а количество его подставных фирм (20) и миллионов долларов (30), которые прошли через них, выйдя с Украины, из Китая, Румынии etc.



Да только воз и ныне там. И сложилось устойчивое впечатление, что на самом деле республиканцы не проясняют обстоятельства дела (и без того ясного), а торгуются с администрацией Байдена. Тянут время, отрезают по кусочку, "решают вопросики".



То есть интрига не в том, как "подтвердятся обвинения", а в том, кем и когда будет принято решение Байдена "сливать".



Не потому, что он "причастен к коррупции", а потому что грозит развалиться до выборов и подставить тем самым всю партию.



Ощущение такое, что переговоры об уходе президента уже начаты, а парламентское расследование для них только фон. А то, что американцы внезапно "прозрели" и осознали, что Байден на руку не чист, похоже на дополнительную психологическую информационную атаку: сдавайся, мол, "старина Джо".



Возможность "старины Джо" и команды отбиваться (и может быть даже отбиться) – это вопрос не законности его действий или уровня его популярности. Это вопрос его физических возможностей: позволит здоровье или все-таки нет. Конечный срок работы Байдена на посту президента определит не мнение американцев, хватка конгрессменов или законы Соединенных Штатов Америки, а ресурсы 80-летнего организма.



Если со стороны смотреть, недолго осталось. Источник - Взгляд

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