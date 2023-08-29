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Такер Карлсон: США ненавидят Россию за то, что это христианская страна
11:57 30.08.2023

Daily Mail
Великобритания

США ненавидят Россию за то, что это христианская страна, заявил Такер Карлсон во время визита в Венгрию. Его цитирует Daily Mail. По словам телеведущего, то, что Россия считает себя государством, построенным на христианских заповедях, приводит американцев в ярость.

Такер Карлсон заявил, что Соединенные Штаты "ненавидят" Россию, потому что это "христианская страна".

Бывший популярный ведущий Fox News заявил гостям социального, политического и культурного фестиваля MCC Feszt, прошедшего в конце июля, что Россия, как и Венгрия, "построена на христианских заповедях".

"Они ненавидят Венгрию. И ненавидят ее не за то, что она сделала, а за то, что это христианская страна. И это правда. Никто не хочет об этом говорить, но это правда", – заявил Карлсон.

"Венгрия - христианская страна, но она никому не навязывает свою веру. Не думаю, что большинство венгров ходят в церковь. Это не теократия - от вас не требуется исповедовать катехизис, чтобы жить здесь. Ничего подобного. Это страна с "мягким христианством", нефанатичным. 300 лет назад люди посмотрели бы на современную Венгрию и сказали: это не христианская страна. Но по современным меркам это одна из последних стран, которая идентифицирует себя как государство, построенное на христианских заповедях", – подчеркнул он.

"Опять же, они никому ничего не навязывают. Но этого достаточно, чтобы взбесить наших политиков в США. И по той же причине, кстати, они ненавидят Россию", – отметил Карлсон.

"У России и Венгрии есть одна общая черта: большая часть населения [этих стран] называет себя христианами. Как это может быть чем-то провокационным?" – сказал Карлсон.

"Большая часть жителей Малайзии – мусульмане. Я не против. А вот Вашингтон это совершенно не устраивает. Крайне оскорбительно видеть, что эта точка зрения жива в Европе. В этом и есть суть: в этом нет ничего рационального, это происходит на подсознательном уровне, но выражается в политике", – добавил он.

Западные лидеры очень внимательно следят за Венгрией, членом Европейского союза и НАТО, из-за позиции Виктора Орбана по России и его нежелания выделять военную помощь Украине.

Будапешт также критикуют из-за недавно принятых законов, которые, как считают их противники, ограничивают права ЛГБТ-сообщества. США публично осудили эти нормы.

Источник - ИноСМИ
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1693385820


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