Минкульт Кыргызстана потребовал заблокировать доступ к сервису TikTok

13:44 30.08.2023

30.08.23

Министерство культуры, информации и спорта Кыргызстана приняло решение перекрыть доступ к TikTok - популярному сервису для создания и просмотра коротких видео. Об этом 30 августа сообщает пресс-служба Минкульта.



В ведомстве заявили о росте числа обращений от ряда неправительственных организаций, обеспокоенных вредным воздействием сервиса на психическое развитие и здоровье детей.



"Отмечается, что ''Тик Ток'' погружает пользователя в виртуальный мир коротких клипов, после их просмотра подростки пытаются повторить те или иные ролики, некоторые из которых опасны для жизни. Кроме того, детская психика еще неустойчива, она только формируется и подобный контент, вызывая зависимость, негативно влияет на эмоциональное состояние подрастающего поколения", - говорится в сообщении Минкульта.

Сотрудники министерства проанализировали контент, публикуемый в TikTok, и установили, что сервис никак не ограничивает доступ к информации, причиняющей вред здоровью и развитию детей. По этой причине и с учетом многочисленных обращений Минкульт принял решение заблокировать доступ к TikTok и направил соответствующий запрос в Министерство цифрового развития Кыргызстана.



ℹ️ Отметим, что в соседнем Узбекистане доступ к TikTok заблокировали в июне 2021 года. Причиной власти назвали то, что этот сервис - наряду с другими популярными соцсетями - проигнорировал требование властей страны перенести в Узбекистан свои серверы.



В апреле 2022 года доступ к Tik-Tok перекрыли новые власти Афганистана – за то, что оно "вводит в заблуждение молодое поколение".