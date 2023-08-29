 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Среда, 30.08.2023
21:31  Верховный суд Кыргызстана отменил приговор осужденному на 10 лет участнику СВО А.Кубанычбеку
21:19  "Обдуманная сила" – 1995: осознанное варварство, - Е.Пономарева
20:15  России пора ответить Эстонии небольшим ракетным ударом, - МК
20:07  Сидящий в камере Игорь Стрелков стал лидером нового "Русского движения"
19:00  В Туркмении всем первоклассникам вручат ноутбуки от имени президента
18:58  Габон: военные свергли наследственного президента Бонго 2-го
13:44  Минкульт Кыргызстана потребовал заблокировать доступ к сервису TikTok

11:57  Такер Карлсон: США ненавидят Россию за то, что это христианская страна
11:53  Американцы пожелали списать Байдена в утиль, - Дм.Бавырин
11:52  Русские заманили армию Украины в ловушку: оборонять Киев и Одессу теперь некому
11:47  Салом Самадов стал ректором Правоохранительной академии Узбекистана
11:46  Китай деколонизирует британскую корону
07:30  Российский бизнес мужа премьера Эстонии Каллас показал двуличность прибалтийской "элиты"
06:54  Кручусь, верчусь... Эрдоган вновь летит в Сочи на переговоры с Путиным
06:46  Василий Головнин: Китай нанес мощный удар по Японии
06:23  Грядет война "гиперболоидов". В России прошли успешные полигонные испытания лазерной пушки
06:03  В Африке создается основа для нового мироустройства? - Сергей Миркин
01:57  Кто запрудил фурами казахо-кыргызскую границу?
01:55  Что делать в Казахстане с маслихатами? Тихо сжечь? - Данияр Ашимбаев
01:48  Аким Астаны прокомментировал вандализм на ярмарке товаров из Таджикистана
01:43  Программу президентских школ распространят на все школы Узбекистана
01:38  Во Франции запретят носить мусульманскую абайю в школах
01:35  Казахстан изгнал консула РФ за русский язык - это политика или деньги? - СП
00:40  Борьба за водные ресурсы или геополитика: Киргизия и Казахстан снова выясняют отношения, - А.Ажиев
00:35  "Вагнер" остается опасен и без Пригожина, - В.Мухин
00:11  Американская "помощь" Украине как необъявленная война против России
00:07  Пастбища Узбекистана близки к необратимой деградации
00:05  Кормовая база рыночных хищников. Как быки и медведи надувают хомячков, - Д.Баранов
00:04  Семья уже никогда не будет прежней, - Джомарт Алиев
Вторник, 29.08.2023
23:02  Как юань становится мировой валютой
22:58  Даниэль Ханнан: Отчего на Западе так много людей любят Путина?
20:39  Сторонники Игоря Стрелкова после суда идут на съезд
20:18  "Дипломатия памяти": как Россия завоевывает Глобальный Юг и обыгрывает Запад, - Хосе Кабальеро
20:17  Как Ташкент планирует бороться с засильем наружной рекламы
20:13  Дилеммы внешней политики Казахстана: Астана пытается снизить риски, - Дина Малышева
20:10  Талибы запретили женщинам посещать популярный национальный парк
18:22  Россия - Африка: "Вагнер", Моцарт, Бетховен…
18:21  "Новая нефть" Си Цзиньпина больно бьет по экономике США
18:16  У побережья испанской Майорки круизный лайнер врезался в нефтяной танкер
18:10  Глава СПЧ Фадеев призвал защитить пострадавших в Киргизии россиян
13:39  Мигранты выходят на охоту: бойцовские клубы для приезжих поднимут бунт в России
13:35  Европейский сад против остального мира, - Т.Бордачев
13:34  Казахстан против России? Все куда интереснее: интрига раскрывается просто
13:30  Задержан подозреваемый в нападении на журналистку "Аль-Джазиры" в прямом эфире
11:15  В Африке создается основа для нового мироустройства? - С.Миркин
11:14  Мирные переговоры: Байден дал российским элитам новую установку
11:12  Прямая выгода от Украины: органы на Запад везут фурами
06:26  Иудейский проект и действия России. Негативный нейтралитет банкирских семей, - Андрей Школьников
06:17  Традиционные ценности ведут к прогрессу, а не к стагнации, - Игорь Караулов
06:15  Мигрантам напомнили о военных обязательствах перед Россией
03:12  КырЦИК лишил мандата депутата Жогорку Кенеша Омурбека Бакирова. За подкуп избирателей в 2021-м
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
Габон: военные свергли наследственного президента Бонго 2-го
18:58 30.08.2023

Захватившие власть в Габоне военные заявили, что президент Али бен Бонго Ондимба находится под домашним арестом. Об этом сообщило AFP со ссылкой на распространенное военными коммюнике.

"Президент Али Бонго находится под домашним арестом в окружении своей семьи и врачей",- говорится в обращении, распространенном по местному телевидению. Военные добавили, что один из его сыновей арестован за госизмену.

Ранее сегодня, 30 августа, военные Габона по телевидению объявили об отмене результатов президентских выборов и роспуске государственных институтов. Президентские, парламентские и муниципальные выборы состоялись 26 августа. По их итогам 64-летний Али Бонго Ондимба победил, набрав 64,27% голосов. Он занимает пост c 2009 года. В целом семья Али Бонго Ондимба правит Габоном уже 56 лет, предыдущим президентом с 1967 года был его отец Омар Бонго.

Источник - centralasia.media
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1693411080


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Распоряжение Председателя Мажилиса о созыве совместного заседания Палат Парламента
- Что делать с маслихатами?
- Кадровые перестановки
- И хочется, и колется. Станет ли Казахстан председателем ОБСЕ?
- По ситуации на казахстанско-кыргызской границе
- МСХ: Экспортные пошлины на подсолнечник не являются запретительными или убыточными
- Разработана новая Концепция
- Рабочий график главы государства
- Уникальная коллаборация. В Казахстане появится совместное предприятие с Kia Corporation
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  