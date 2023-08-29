В Туркмении всем первоклассникам вручат ноутбуки от имени президента

19:00 30.08.2023

В новом учебном году школы Туркменистана примут 76 677 первоклассников, которым от имени президента Сердара Бердымухамедова подарят в День знаний ноутбуки для обучения, сообщает портал "Туркменистан. Золотой век".



Министерство промышленности и строительных материалов совместно с хозяйственным обществом (ХО) Aydyn gijeler уже отправили в школы необходимое количество компьютеров собственного производства, передает Туркменское информационное агентство Orient.



Президент страны Сердар Бердымухамедов подписал соответствующее поручение 25 августа.



Ноутбуки марки Bilimli ("Образованный") разработаны специалистами ХО Aydyn Gijeler. Они оснащены мощным процессором, большим объемом оперативной памяти (4GB) и быстрой графикой, что позволяет выполнять различные задачи без задержек. Ноутбуки содержат 11 образовательных программ, доступных на туркменском, русском и английском языках.



Первоклассникам вручают компьютеры в День знаний с 2011 года.