Сидящий в камере Игорь Стрелков стал лидером нового "Русского движения"

20:07 30.08.2023

Лидером Русского движения Стрелкова стал сам арестант

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Новая политическая сила попытается зарегистрироваться в Минюсте

Иван Родин

Заведующий отделом политики "Независимой газеты"



В сетевых ресурсах, связанных с Игорем Стрелковым, который остается в СИЗО по подозрению в экстремизме, появилось информационное сообщение об учреждении политической организации. Русское движение Стрелкова (РДС) возглавил он сам, его сторонники планируют подать в Минюст документы для регистрации, чтобы официально получить общероссийский статус. Таким образом, структуру, созданную для демонстрации общественной поддержки арестанту, преобразовывают в изначально как раз им и задуманную красно-белую коалицию патриотов.



В сообщении особо подчеркивается, что аббревиатуру РДС, прежде означавшую движение в поддержку Стрелкова, теперь следует расшифровывать по-иному. Очевидно, что новое название выглядит и более определенным политически, и более радикальным. Слово "русский" – это вполне четкий маркер для тех общественных сил, которые с 90-х годов принято называть национал-патриотическими.



"Участие в съезде приняли делегаты и координаторы РДС от 45 субъектов РФ, люди различных политических убеждений, но являющиеся прежде всего русскими патриотами и сторонниками взглядов и идей И.И. Стрелкова", – говорится в этом сообщении. Там упоминается, что дата учредительного съезда была привязана к 29 августа специально, потому что во вторник в Мосгорсуде слушалось апелляционное дело по решению об аресте Стрелкова в связи с уголовным делом против него об экстремизме. Фигурант был оставлен под стражей, что, по мнению его сторонников, "в очередной раз подтверждает политическую подоплеку этого дела". Поэтому-то борьба исключительно законными методами за освобождение политзаключенного Стрелкова была основной задачей РДС в прежней инкарнации.



Теперь же обновленное РДС ставит перед собой более глобальные цели, но и лозунг "Свободу Стрелкову" вовсе не отменяет: "Съезд подтвердил, что первоочередной текущей задачей является не просто освобождение И.И. Стрелкова из-под ареста, но и полная его реабилитация со снятием всех обвинений". Тем более что лидером избран именно Стрелков. То есть отклонен один из первоначальных вариантов (см. "НГ" от 14.08.23) – мол, возглавить РДС может супруга арестанта Мирослава Регинская. И понятно, что как раз по причине преобразования в чисто политическую силу. Например, заявлено о подготовке документов для регистрации в Минюсте в качестве официального общероссийского движения.



Основных направлений деятельности РДС определено шесть: юрпомощь участникам СВО в отстаивании своих прав, волонтерская помощь фронту, участие в местных выборах и общественно-политической жизни в регионах. Пятый пункт сформулирован более остро: "Активная информационная политика в деле отстаивания идеалов "русской весны", защиты "русского мира", поддержки воинов русской армии и противодействия антироссийской пропаганде". Последний же и вовсе радикальный, если вспомнить, за какое конкретно высказывание сейчас пытаются осудить самого Стрелкова. Фраза "подготовка предложений по военной реформе и необходимости реорганизации вооруженных сил" явно напоминает о резких критических высказываниях Стрелкова в адрес руководства Минобороны и государства.



Оперативным руководителем РДС – главой центрального совета станет координатор первоначального движения и организатор съезда Олег Нельзин. Как положено по закону об общественных объединениях, образована и контрольно-ревизионная комиссия. Возглавить экспертный совет РДС поручено одному из соратников Стрелкова Георгию Федорову. Будет еще и центральный исполнительный комитет для координации всех направлений деятельности РДС, но эту должность заполнят позднее. В общем, все формальные решения приняты – в том числе о появлении молодежного крыла движения. Правда, в сообщении не говорится об утверждении устава РДС, но это, видимо, просто сочтено не самой значительной новостью.



Потому что для красно-белой коалиции патриотов, на создание которой и гнул линию сам Стрелков, конечно, гораздо важнее было опубликовать, например, такое заявление: "РДС – это сила, стихийно возникшая в виде объединения простых русских людей вне зависимости от их этнической, идеологической и конфессиональной принадлежности, патриотов Отечества, поддерживающих своего лидера, героя "русской весны" – Игоря Ивановича Стрелкова".