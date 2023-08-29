России пора ответить Эстонии небольшим ракетным ударом, - МК

20:15 30.08.2023

"Нужны две-три крыши в безлюдном месте": появился анализ атаки на Псков

Чем ответит Москва на нападение беспилотников



Беспилотники, атаковавшие аэропорт в Пскове в ночь с 29 на 30 августа, могли стартовать с территории Эстонии - такая версия разлетелась по телеграм-каналам наутро после налета. Официального подтверждения пока нет, но сама по себе гипотеза уже пугает. Ведь тогда получается, что Эстония, страна НАТО, напала на Россию. Есть ли в ночном налете на Псков прибалтийский след и каким должен быть ответ Москвы, "МК" обсудил с экспертами.



Чем ответит Москва на нападение беспилотников



Прошедшая ночь ознаменовалась самой масштабной атакой беспилотников на российскую территорию с начала СВО. Семь регионов страны сообщили о налетах. В Пскове целью дронов стал военный аэродром. Повреждения в результате атаки и начавшегося после нее пожара стали четыре военно-транспортных самолетов Ил-76. Региональное МЧС факт возгорания бортов подтвердило, не уточнив их точное количество.



По интернету поползли слухи, что беспилотники могли прилететь с территории соседней от Псковской области Эстонии. Никаких официальных подтверждений или опровержений на этот счет пока нет. Однако военные эксперты и политологи считают, что версия имеет право на существование.



Если дроны на псковский аэродром действительно стартовали из Эстонии, это, скорее всего, было актом самоуправства неких "политических хулиганов", а не спланированной операцией минобороны прибалтийской страны. Такое предположение выдвинул политолог Сергей Марков. Эксперт также не исключил, что за атакой могут стоять спецслужбы США и Великобритании.



- Если эстонский след подтвердится, Москва будет иметь право нанести по Таллину ракетный удар. 5-я статья устава НАТО в этом случае не сработает. Она говорит о коллективной обороне в случае агрессии. А здесь мы имеем агрессию Эстонии и ответный удар со стороны России с целью защитить свою территорию, - разъяснил Марков.



Если эстонский трек в деле о налете на Псков будет раскручиваться, официальный Таллин может начать всячески отрицать свою причастность. Если же отвертеться не получится, эстонцы могут сказать примерно следующее: "К нам проникли украинские диверсанты, мы здесь ни при чем".



- Мы можем сказать, что, раз на территорию Эстонии проникли украинские террористы, значит, Эстония не контролирует свою территорию. И у нас нет претензий именно к Эстонии. У нас есть претензии к террористам, и мы видим необходимость начать операцию по их поимке и обезвреживанию. В том числе и силовыми методами, - предложил Марков.



Эксперт считает, что Москва должна сработать на опережение и заранее заявить о том, что, если будут получены твердые доказательства причастности Таллина к атаке, последствия будут именно такими - жесткими и силовыми.



- Если это провокация ЦРУ, то стоит нам объявить о намерении ответить, из ЦРУ сами по своим каналам позвонят эстонцам и скажут, что они там окончательно сбрендили, - предположил аналитик.



Глава бюро военно-политического анализа Александр Михайлов тоже считает, что первое, откуда "прилетит" по Эстонии, если версия с их причастностью к атаке на Псков подтвердится, - из Вашингтона.



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- Это серьезная подстава для всего блока НАТО. Для США такие действия неприемлемы. Когда на Польшу упали обломки ракеты, повредили трактор и убили двух человек, Вашингтон моментально выступил с позицией о непричастности Москвы. За "большой лужей" очень боятся российского стратегического ядерного оружия. У них нет от него средств защиты, - пояснил Михайлов.



Эксперт назвал версию о том, что за налетом стоит военно-политическое руководство Эстонии, несостоятельной, а подобный сценарий - невероятным. Возможной, но тоже маловероятной он считает версию с проникновением группы украинских диверсантов на эстонскую землю.



- Возможно, это были какие-то "дроноведы"-русофобы. Но на границе с Эстонией у нас стоят комплексы ПВО/ПРО и РЭБ. Пересечение границы летательным аппаратом легко отследить. А так как летело несколько дронов, с которыми работало несколько операторов, зафиксировать это было бы еще легче, - уверен аналитик.



По мнению Михайлова, атака могла быть осуществлена "глубинной" агентурой СБУ с территории России. В связи с этим он призвал население РФ к повышению бдительности.



- Чтобы провернуть такую операцию, нужны две-три крыши в безлюдном месте в заброшенной промзоне. Агентура СБУ живет среди нас, они ассимилированы, ходят на работу, в магазины. Надо быть бдительными, - заявил эксперт.



Член ассоциации военных политологов, заведующий кафедрой политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им Г.В.Плеханова Андрей Кошкин заверил, что если эстонский след подтвердится, это станет однозначным casus belli - поводом для объявления войны. При этом России не надо бояться 5-й статьи Устава НАТО.



- 5-я статья не предполагает, что все сразу начнут воевать всеми своими огневыми возможностями. Страны НАТО воевать не собираются. 5-я статья Устава Альянса трактуется очень по-разному. В частности, она предполагает, что остальные члены блока должны информационно поддерживать воюющую страну, - объяснил Андрей Кошкин.