"Обдуманная сила" – 1995: осознанное варварство, - Е.Пономарева

21:19 30.08.2023 30.08.2023 | ЕЛЕНА ПОНОМАРЕВА



К годовщине бомбардировок НАТО Республики Сербской



30 августа 1995 г. армада НАТО под командованием американского генерала Лейтона Смита начала массированные бомбардировки преимущественно гражданских объектов Республики Сербской. Это была операция, организованная в античеловеческих традициях англосаксов. Западные историки и политики сознательно замалчивают тот факт, что американцы и англичане во время Второй мировой уничтожали, причем сознательно, гражданское население Германии. Делалось это в соответствии с программой, разработанной Куртом Левиным и Гансом Моргентау, с единственной целью – нанести максимальный психологический и демографический урон немцам. Жестокость британо-американского тандема с художественной пронзительностью показана в романе Э.М. Ремарка "Время жить и время умирать". Разница в подходах к уничтожению гражданских лиц и гражданской инфраструктуры лишь в том, что против немцев применялись фосфорные бомбы – "при взрыве они прожигали все насквозь – кожу, мясо, кости"; люди превращались в живые факелы, а на Республику Сербскую сбрасывались снаряды с обедненным ураном. После таких бомбардировок люди умирают медленно и долго – обедненный уран и другие ядовитые вещества, содержащиеся в снарядах, вызывают онкологию, кожные болезни, почечную недостаточность, повреждают печень и множество других заболеваний.



Еще одна отличительная черта варварского почерка западных стратегов – провокации. В этом они настоящие мастера. Обоснованием агрессии послужили взрывы на городском рынке Сараево – Маркале и у Национального театра. 28 августа 1995 г. в результате взрыва на рынке погибло 43 человека, 82 – были ранены; у театра ранения получили 8 человек. Специалисты из ООН, которые подключились к расследованию, уже 29 августа заявили, что не могут определить, какая из воюющих сторон произвела пуск снарядов. Но это не укладывалось в сценарий, и расследование под нажимом американцев быстро свернули. Руководство США и НАТО обвинили во взрывах сербов. На все заявления командования сербской армии о непричастности к этим актам, а также утверждения, что это классическая провокация, Билл Клинтон ответил: "…больше нельзя ждать, настало время жестоко ударить по сербам". Таким образом, провокация стала обоснованием операции под кодовым названием Deliberate Force. В отечественной литературе она переводится как "Обдуманная сила", хотя точнее ее называть "намеренная", то есть сила, примененная не просто осознанно, а специально, продуманно. Иными словами, планировщики и исполнители задолго до 30 августа 1995 г. осознавали, для чего и почему они применяют столь неадекватные и агрессивные меры. Учитывая сложность и масштабность операции (было осуществлено 3206 самолето-вылетов и сброшено около 1000 авиабомб; в операции были задействованы ВВС восьми стран-членов НАТО – США, Великобритании, Нидерландов, Франции, Турции, Германии, Италии и Испании; отдельные задачи выполнял Авиационный комплекс радиообнаружния и наведения (AWACS) НАТО), она не могла быть подготовлена за один день. Ее планировали заранее, возможно, с февраля 1994 г., после первой провокации на рынке Маркале, когда погибло 68 человек, в основном мусульмане, 200 получили ранения.



Операция "Намеренная сила" была первой крупномасштабной военной акцией в истории НАТО. А самолеты ВВС Германии сбрасывали не только бомбы, но и были призваны нанести особый психо-исторический удар по сербам – бомбардировки сербских позиций немецкими летчиками осуществлялись впервые после 1945 года. Характерной чертой стало также широкое использование высокоточных авиационных боеприпасов (две трети всех сброшенных бомб имели лазерное наведение).



Эта акция устрашения также показала, что США и НАТО впредь не собираются руководствоваться нормами международного права. Вместо резолюции СБ ООН американцы использовали "Меморандум о взаимопонимании между главнокомандующим Объединенными силами НАТО в южной зоне Европы и командующим силами ООН по охране в бывшей Югославии". При этом два постоянных члена Совбеза – Россия и Китай – даже не были ознакомлены с текстом этого документа.



В результате двухнедельных бомбардировок были уничтожены или повреждены не только военные мишени – радарные установки, склады оружия и боеприпасов, командные пункты, средства ПВО. Серьезно пострадала вся гражданская инфраструктура: были разрушены мосты, большое количество телекоммуникационных центров, радио и телетрансляторов, трансформаторных подстанций, линий электропередач, резервуары воды, дома, социальные здания, дороги и другие жизненно важные объекты. Под прикрытием натовских самолетов, используя фактор уничтожения военного потенциала сербов, мусульманские и хорватские войска предприняли масштабное наступление: были заняты почти 400 кв. км сербских территорий, изгнаны более 50 тыс. сербов, пали города Мрконич-Град, Рибник, Шипово. Яйце.



Последний – особо важный со стратегической и политической точек зрения. Отсюда контролируется каскад электростанций и водохранилищ; здесь в конце ноября 1943 г. состоялась историческая II сессия Антифашистского веча народного освобождения Югославии, на которой было определено будущее новой – федеративной и социалистической – Югославии. В июле-ноябре 1992 г. в районе Яйце была проведена военная операция "Врбас-92", завершившаяся победой сербских войск, в результате была разгромлена крупная группировка хорватско-мусульманских подразделений, сербы ликвидировали "карман", вклинивавшийся в позиции их армии. Падение Яйце в корне изменило ход боевых действий.



Бомбардировки продолжались до 14 сентября. В целях защиты мирного населения сербское командование согласилось выполнить условия НАТО и отвести тяжелое вооружение от позиций противников. Преднамеренная агрессия НАТО, сознательное уничтожение альянсом сербского населения определило исход боснийского конфликта. Через три месяца, 21 ноября 1995 г., на военной базе в Дейтоне в штате Огайо были согласованы положения мирного урегулирования, обнародованные 14 декабря того же года в Париже. В основе Дейтонского соглашения лежит новая карта Боснии и Герцеговины (БиГ), где установлено разделение на Республику Сербскую и Мусульмано-хорватскую федерацию. Сербы, контролировавшие до бомбардировок более 70% общей территории, получили всего 49%, хотя по кадастровым книгам (т. е. по расселению) имели 64 % БиГ.



Дейтонская Босния стала первым протекторатом на территории бывшей Югославии, подчиненным институтам внешнего управления. Однако до сих пор, несмотря на колоссальное давление и хитроумные программы по поглощению, Республика Сербская как политическая и административная единица этого государства-фантома борется за свой суверенитет. Память о том, в какой неравной борьбе сербы отстояли право на свою государственность, является обязательным условием сохранения Республики Сербской и оказания ей максимально возможной помощи во всех начинаниях. Без России ей не выстоять. Наша победа на Украине отзовется победным эхом в Баня-Луке.



И еще один важный вывод из событий 28-летней давности. Технологии устрашения, подавления, формирования протекторатов и установления гегемонии, впервые отработанные в боснийской войне, а затем в Косово, сейчас применяются на Украине. Это нужно знать и понимать. Сербский опыт учит быть готовыми к любым провокациям и любым видам агрессии: современные западные варвары в отличие от своих позднеримских собратьев тщательно подумывают и осознают творимые бесчинства. Источник - fondsk.ru

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