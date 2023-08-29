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Верховный суд Кыргызстана отменил приговор осужденному на 10 лет участнику СВО А.Кубанычбеку
21:31 30.08.2023

Верховный суд Кыргызстана отменил приговор осужденному на 10 лет участнику СВО



Верховный суд Кыргызстана отменил решения Первомайского районного и Бишкекского городского судов по делу Аскара Кубанычбека, участвовавшего в объявленной властями России специальной военной операции (СВО) на территории Украины. Об этом сообщает 24.kg со ссылкой на пресс-службу ВС.

Уголовное дело направлено на новое рассмотрение в суд первой инстанции в ином составе.

31-летний Аскар Кубанычбек переехал в Россию из Бишкека в 2010 году. До начала СВО жил и работал в Москве. Родственников в России нет: его отец живет в Бишкеке, а мать с младшими братом и сестрой больше десяти лет назад перебралась в Италию.

По данным следствия, в июне 2022 года Кубанычбек решил участвовать в СВО и прибыл в Луганскую область. Его зачислили на воинскую службу с ежемесячной оплатой в размере 180 тысяч рублей. Он прошел курсы боевой подготовки, занимался разведкой и обеспечением минометных установок и боеприпасов на передовой линии фронта. В ноябре 2022 года был уволен с военной службы, вернулся сначала в Москву, а затем в Бишкек.

В январе 2023 года Кубанычбека задержали сотрудники Госкомитета национальной бзеопасности (ГКНБ) - за то, что, имея кыргызское гражданство, тот перебрался в Украину, где принимал участие в боевых действиях, что в Кыргызстане наказывается лишением свободы. В суде Кубанычбек заявил, что в боевых действиях не участвовал, а на военную службу поступил, чтобы получить российский паспорт.

Первомайский районный суд Бишкека признал его виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 416 ("Участие без разрешения соответствующих органов государственной власти в вооруженных конфликтах других государств с целью получения материального вознаграждения") Уголовного кодекса Кыргызстана. Кубанычбека приговорили к 10 годам лишения свободы.

После вынесения приговора кыргызстанец заявил о желании получить гражданство России. Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова сообщила, что министерство прорабатывает вопрос о выдаче Кубанычбеку российского паспорта. Совет по правам человека при президенте РФ (СПЧ) подготовил инициативу, согласно которой правоохранительным органам предлагается не выдавать участников специальной военной операции странам, где им грозит уголовная ответственность.

Источник - fergana
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