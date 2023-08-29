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Народ Ливии не принял никаких договоренностей властей с Израилем, - М.Магид
00:05 31.08.2023

Народ Ливии не принял никаких договоренностей с Израилем
Некомпетентность правительства Нетаньяху вызывает серьезные протесты у арабских государств
Михаил Магид

Эли Коэн, глава МИД Израиля, встречался в Италии с министром иностранных дел Ливии Наджлой Аль-Мангуш. Встреча проводилась секретно, что вполне понятно - между странами нет дипломатических отношений, и в Ливии к Израилю отношение очень плохое. Причем, это плохое отношение - не результат государственной пропаганды, а массовые народные настроения.

Негативное отношение народных масс к Израилю проявилось даже во время или сразу после восстания против Каддафи, когда ливийцы писали в соцсетях, что они никаких ливийских евреев, некогда уехавших в Израиль, видеть на улицах ливийских городов не желают.

После встречи чиновники израильского МИД слили в СМИ сообщение о встрече с Мангуш. Это вызвало в Ливии волну уличных демонстраций, в ходе которых на улицах появились горящие покрышки - в этой стране дистанция от мирного протеста до восстания не очень большая. Мангуш сказала, что встреча, якобы, была случайной - мол, высокие персоны пересеклись на каком-то приеме в Риме, что тут такого. Но было уже поздно. Израильские чиновники и СМИ рассказали о том, что встреча планировалась заранее, и что Эли Коэн прибыл в Рим именно ради нее. Сам Коэн сообщил, что провел встречу с ливийской коллегой, назвав это событие "историческим".

Наджлу Мангуш сняли с должности по решению премьер-министра Ливии Абдель Хамида Дбейбы. Более того, начато расследование в связи с ее встречей. Страсти достигли такого накала, что г-жа экс-министр, похоже, вынуждена была бежать в Турцию. Об этом рассказало издание "Аль-Аусат", в то время, как другие СМИ сообщают, что выезд из страны ей запретили.

Нет ни малейших сомнений в том, что она действовала не по своей воле, а согласно решению хозяина Триполи, влиятельного и относительно популярного в Ливии премьер-министра Дбейбы, попытавшегося начать осторожную нормализацию отношений с Израилем. Однако, увидев, какую реакцию это вызвало, Дбейба решил не подставляться и все свалил на несчастную Наджлу Мангуш.

Поступок Коэна, главы израильского МИД, допустившего слив информации, был не просто непрофессиональным, но разрушительным для израильской политики. Он вызвал политический шторм в Ливии и осложнил на будущее любые дипломатические контакты представителей арабских стран с Израилем.

Это уже не первый скандал, связанный с поведением министров нового правительства Израиля. Бецалель Смотрич, глава Минфина, связанный с религиозными сионистами-радикалами, которые создают поселения на оккупированном Западном берегу реки Иордан, во время одного из своих публичных выступлений в марте 2023 года сказал речь на фоне герба ультра-националистической вооруженной организации Эцель. Эта группировка существовала на заре Израиля. На гербе организации изображена в качестве израильской территория Иордании. Смотрич заявил: "Нет такого понятия, как палестинцы, потому что не существует такого понятия, как палестинский народ".

Поступок Смотрича вызвал возмущение в Иордании. МИД этой страны заявил, что Смотрич нарушил мирный договор между Израилем и Иорданским Хашимитским Королевством и сделал "расистские" высказывания о палестинском арабском народе. "Израильское правительство должно занять четкую и открытую позицию по отношению к такому экстремизму и подстрекательским и злобным заявлениям действующего министра", - заявил представитель МИД Иордании Синан Маджали.

Можно сделать вывод, что Беньямин Нетаньяху, премьер-министр Израиля, набрал в правительство некомпетентных людей, зачастую, как в случае Смотрича, представляющих экстремистские националистические круги. Он сделал это потому, что многие мейнстримные израильские политики и партии не хотят с ним сотрудничать из-за уголовного дела и судебного процесса по обвинению в коррупции израильского премьера. Так что выбор у Нетаньяху невелик - или общее правительство с весьма своеобразными партиями и личностями, или потеря власти, а тогда Биби (так называют Нетаньяху в Израиле) грозит тюрьма. Из-за Нетаньяху и специфической ситуации, в которой он оказался, у Израиля возникла проблема компетентности руководства страны.

Но это - только то, что лежит на поверхности. Есть более глубокий слой проблем. Правда состоит в том, что соглашения о взаимном признании, об экономических и политических связях, о сотрудничестве в области безопасности и т. д., - соглашения, которые Израиль заключил с рядом арабских государств, в частности, соглашения Авраама, очень непопулярны в арабском мире. Ливийский политический шторм - лишь одно из проявлений данного явления. Израиль воспринимается почти везде на Ближнем Востоке как "колониальный режим", созданный переселенцами из Европы (хотя и не только ими), - режим, который продолжает оккупировать (Западный берег реки Иордан) или блокировать (Сектор Газа) территории, населенные палестинскими арабами (преимущественно мусульманами).

Арабские правительства, может, и хотели бы нормализовать отношения с Израилем, но они зачастую боятся это делать из страха перед реакцией населения. Именно поэтому они время от времени предлагают Израилю нормализовать отношения с палестинцами, прекратить оккупацию их земель или хотя бы перестать строить новые поселения на оккупированных территориях. Израиль в настоящее время не делает ни того, ни другого.

Когда арабская страна заключает с Израилем мир и договаривается с ним о сотрудничестве, это порождает глубокие трещины между правящей верхушкой и массами непривилегированного населения. Последствия, учитывая "Арабскую весну" и другие массовые выступления на неспокойном Ближнем Востоке, могут быть весьма серьезными.

29 авг 23

Источник - свободная пресса
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1693429500


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