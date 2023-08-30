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Граница и вода: какие претензии имеют Казахстан и Киргизия друг к другу? - М.Казначеев
00:20 31.08.2023

ГРАНИЦА И ВОДА: КАКИЕ ПРЕТЕНЗИИ ИМЕЮТ КАЗАХСТАН И КИРГИЗИЯ ДРУГ К ДРУГУ?
Граница Казахстана и Киргизии в августе 2023 года вновь оказывается в фокусе внимания политиков. На этот раз поводом для негласного закрытия границы с казахстанской стороны стало прекращение подачи поливной воды в Жамбылскую область Казахстана из Кировского водохранилища, находящегося на территории Киргизии. Как в отношениях двух стран работает экономика угроз, читайте в материале Ia-centr.ru.

Казахстан и Киргизия признают объективный характер дефицита ресурса - лето было засушливым, и объем водохранилища резко обмелел. Воды физически не хватает даже самой Киргизии - это подтверждается спутниковыми снимками водохранилища.

Однако Астане аргументы Бишкека почему-то показались неубедительными, и в качестве ответного шага была существенно ограничена работа контрольно-пропускных пунктов на границе. На конец лета 2023 года ситуация на границе Казахстана и Киргизии остается неблагополучной, фиксируются существенные задержки с транзитом грузовых автомобилей.

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Формальное объяснение казахстанской стороны - якобы идет спецоперация по противодействию наркотрафику. Но есть подозрения, что проблема намного глубже: Астана просто воспользовалась кризисом с поставками воды, чтобы существенно усилить давление на Бишкек.

Подобные эпизоды в отношениях двух стран случаются регулярно и по совершенно различным поводам - от очередного государственного переворота до дефицита топлива.

Долгосрочной целью Казахстана является выход на новый формат приграничного сотрудничества с Киргизией, который бы снижал имеющиеся трансграничные риски и дополнительно давал бы казахстанской стороне определенные экономические преференции.

Основные претензии Астаны к Бишкеку затрагивают четыре блока вопросов:

· Контрабанда грузов из Китая в таможенную зону ЕАЭС. Для Казахстана расширение контрабанды может негативно отразиться на развитии казахстанско-китайской приграничной торговли, нанося существенный урон деятельности международного центра приграничного сотрудничества "Хоргос".

· Трансграничная преступность, связанная с транзитом наркотиков и оружия. Казахстан активизацию криминала в приграничной зоне с Киргизией рассматривает в качестве первоочередной угрозы. Снижение рисков Астана видит в координации с Россией, которая сама может столкнуться с увеличением транзита наркотиков и оружия из Киргизии.

· Серьезной проблемой является использование внешними игроками - США и Великобританией - территории Киргизии для поддержки оппозиционной активности в Казахстане.

· Проблема использования трансграничных рек. Несмотря на то, что Чу-Таласская водохозяйственная комиссия (ЧТВК) между Казахстаном и Киргизией была создана еще в 2006 году, в данный момент ее работа по вопросам сохранения водных экосистем бассейнов рек Чу и Талас приостановлена. Причина - в позиции Киргизии, которая настаивала только на компенсационном механизме затрат на ремонт водохозяйственных объектов межгосударственного пользования. При этом Казахстан осознает высокие риски коррупции при передаче Киргизии прав на бесконтрольное расходование инвестиций на ремонт гидротехнических сооружений.

Таким образом, реальность отношений двух стран существенно отличается от позитивной официальной риторики, заявлений о стремлении к увеличению двусторонней торговли и тому подобного. Астана пытается снизить риски для себя и сделать ситуацию на границе более контролируемой.

Вполне естественно, что Бишкек, отстаивая свои собственные интересы, воспринимает подобные шаги как экономический шантаж с целью политических уступок. При этом официальный Бишкек не всегда ведет себя в соответствии со своим экономическим весом.

Так, в частности, очевидным вариантом выхода из ситуации с дефицитом поливной воды могла бы стать реанимация работы по поддержанию водно-топливного баланса стран региона, отработанного еще в советские времена. Однако ни одна из сторон не хочет уступать в своем суверенитете - в итоге все в проигрыше.

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По прошествии трех лет с момента прихода к власти в Киргизии президента Садыра Жапарова в отношениях Бишкека с соседями не наблюдается сверхпозитивной динамики к улучшению. Действующие власти Киргизии, как и их предшественники, пытаются маневрировать в достаточно узких рамках - пытаются торговаться с соседями и соблюдать интересы внутриэлитных кланов и игроков.

В итоге киргизская сторона практически постоянно вынуждена прибегать к посреднической помощи третьих стран - в первую очередь России и иногда Китая - при выстраивании взаимодействия с крупными региональными игроками (Казахстаном и Узбекистаном). Пока возникающие конфликты удается купировать.

Однако к внутрирегиональным проблемам стран Центральной Азии приковано пристальное внимание и других внешних игроков.

Для Вашингтона принципиально важно дестабилизировать регион - это подорвет реализацию геополитических проектов его прямых конкурентов - России и Китая.

В прошлые годы уже предпринимались попытки раскачать водную проблему в отношениях Киргизии и Таджикистана. Дело дошло до вооруженных столкновений на границе.

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Арбитражные функции третьей стороны могут быть ослаблены внешними факторами. Это обстоятельство необходимо учитывать всем политическим элитам Центрально-Азиатского региона.

Ранее использовавшаяся стратегия по провоцированию конфликтов между глобальными и региональными игроками, позволявшая лавировать между их интересами, может просто перестать работать.

А потому лучше работать на опережение и уже сейчас закладывать институциональные основы для горизонтальной координации как в водно-энергетической сфере, так и в транспортно-логистической. И страны, имеющие меньший экономический вес, должны быть заинтересованы в этом как раз в наибольшей степени.

30 авг. 23
Максим Казначеев

Источник - Ia-centr.ru
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1693430400


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