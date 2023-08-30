 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Четверг, 31.08.2023
11:55  ЕвроСоюз начнет распадаться скоро и безвозвратно, - Haber7
11:54  Европейцы достали российский газ из запасного кармана
11:00  Любовница Коломойского спела на фоне пылающего Кремля
08:20  Нехватка рабочей силы снова поставила Германию в тупик, - Дун Ифань
08:01  В Кыргызстане созданы первые "Центры обучения и домиграционной подготовки"
07:59  В Узбекистане из пыли начали делать брикеты - ими можно отапливаться
07:58  Арабский мир меняет диспозицию: на Западе хорошо, а в БРИКС лучше, - А.Петросян

07:50  Каким будет новый политический сезон в Казахстане. Мнения экспертов
07:07  "Сирийская карта" России на Ближнем Востоке: цели, интересы, достижения и вызовы, - Левон Сафарян
07:00  США в шоке: Южная Америка уходит под контроль Пекина, - Дм.Капустин
00:37  Польша становится Укрополией, - Конрад Ренкас
00:27  Поднебесная: национальные особенности "мягкой силы", - Софья Гер
00:25  И хочется, и колется. Станет ли Казахстан председателем ОБСЕ? - Николай Кузьмин
00:22  Водно-энергетический кризис в Центральной Азии: взгляд из Киргизии, - Эрнест Карыбеков
00:20  Граница и вода: какие претензии имеют Казахстан и Киргизия друг к другу? - М.Казначеев
00:10  Виктор Орбан: Солдаты у Украины закончатся раньше, чем у России... (интервью)
00:05  Народ Ливии не принял никаких договоренностей властей с Израилем, - М.Магид
Среда, 30.08.2023
21:31  Верховный суд Кыргызстана отменил приговор осужденному на 10 лет участнику СВО А.Кубанычбеку
21:19  "Обдуманная сила" – 1995: осознанное варварство, - Е.Пономарева
20:15  России пора ответить Эстонии небольшим ракетным ударом, - МК
20:07  Сидящий в камере Игорь Стрелков стал лидером нового "Русского движения"
19:00  В Туркмении всем первоклассникам вручат ноутбуки от имени президента
18:58  Габон: военные свергли наследственного президента Бонго 2-го
13:44  Минкульт Кыргызстана потребовал заблокировать доступ к сервису TikTok
11:57  Такер Карлсон: США ненавидят Россию за то, что это христианская страна
11:53  Американцы пожелали списать Байдена в утиль, - Дм.Бавырин
11:52  Русские заманили армию Украины в ловушку: оборонять Киев и Одессу теперь некому
11:47  Салом Самадов стал ректором Правоохранительной академии Узбекистана
11:46  Китай деколонизирует британскую корону
07:30  Российский бизнес мужа премьера Эстонии Каллас показал двуличность прибалтийской "элиты"
06:54  Кручусь, верчусь... Эрдоган вновь летит в Сочи на переговоры с Путиным
06:46  Василий Головнин: Китай нанес мощный удар по Японии
06:23  Грядет война "гиперболоидов". В России прошли успешные полигонные испытания лазерной пушки
06:03  В Африке создается основа для нового мироустройства? - Сергей Миркин
01:57  Кто запрудил фурами казахо-кыргызскую границу?
01:55  Что делать в Казахстане с маслихатами? Тихо сжечь? - Данияр Ашимбаев
01:48  Аким Астаны прокомментировал вандализм на ярмарке товаров из Таджикистана
01:43  Программу президентских школ распространят на все школы Узбекистана
01:38  Во Франции запретят носить мусульманскую абайю в школах
01:35  Казахстан изгнал консула РФ за русский язык - это политика или деньги? - СП
00:40  Борьба за водные ресурсы или геополитика: Киргизия и Казахстан снова выясняют отношения, - А.Ажиев
00:35  "Вагнер" остается опасен и без Пригожина, - В.Мухин
00:11  Американская "помощь" Украине как необъявленная война против России
00:07  Пастбища Узбекистана близки к необратимой деградации
00:05  Кормовая база рыночных хищников. Как быки и медведи надувают хомячков, - Д.Баранов
00:04  Семья уже никогда не будет прежней, - Джомарт Алиев
Вторник, 29.08.2023
23:02  Как юань становится мировой валютой
22:58  Даниэль Ханнан: Отчего на Западе так много людей любят Путина?
20:39  Сторонники Игоря Стрелкова после суда идут на съезд
20:18  "Дипломатия памяти": как Россия завоевывает Глобальный Юг и обыгрывает Запад, - Хосе Кабальеро
20:17  Как Ташкент планирует бороться с засильем наружной рекламы
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
США в шоке: Южная Америка уходит под контроль Пекина, - Дм.Капустин
07:00 31.08.2023

Китайцы танцуют политическое танго

Дмитрий Капустин
30 авг. 23

Китай при Си Цзиньпине активизировал присутствие в Латинской Америке. Да так активизировал, что Штатам скоро придется распрощаться с соседним континентом. По крайней мере, в этом уверена Маргарет Майерс из Inter-American Dialogue.

Экономический симбиоз: литий, соя и искусственный интеллект

Взаимодействие с Латинской Америкой и Карибским регионом в значительной степени определяется стратегией going out, которая была выдвинута китайским правительством еще в конце девяностых.

Три принципа этой стратегии: обеспечение доступа к природным ресурсам, развитие рынков товаров и услуг со все более высокой добавленной стоимостью и достижение конкурентных позиций для китайских компаний в стратегических отраслях промышленности региона.

Китайцы показали, что без галлия и германия будущее невозможно, о чем пора задуматься и России
Китай ищет по всему миру новые ресурсы, в Латинской Америке это, например, торговля соей и нефтяная промышленность. Цель Пекина - обеспечить своей стране продовольственную и энергетическую безопасность. При этом латиноамериканские страны легко предоставляют Китаю концессии на добычу лития и важнейших полезных ископаемых.

Значение Латинской Америки как рынка для китайских товаров и услуг только растет. Особенно в связи с тем, что китайские технологические компании сталкиваются с юридическими и административными препятствиями на большей части Глобального Севера.

Латинская Америка для Китая, конечно, это не только сырьевая база, говорит Маргарет Майерс. Китайцы развивают совместные инвестпроекты в самых прорывных отраслях: облачные вычисления, искусственный интеллект, "зеленая" энергетика.

За помощью к китайцам обращаются не только президенты, но и губернаторы и мэры

Китай в Латинской Америке надеется на политическую поддержку по самым проблемным вопросам - от судьбы Тайваня до интеграции Гонконга. Все более доминирующее коммерческое присутствие Китая в регионе, безусловно, сближает и политические позиции.

Тем более, что в Латинской Америке китайцы занимаются "многоуровневой" дипломатией - от глав государств до глав муниципалитетов. По всем латинским странам частые гости - китайские чиновники, бизнесмены, известные журналисты, ученые.

На практике это сводится к многочисленным встречам, организованным форумом "Китай - CELAC" (Сообщество государств Латинской Америки и Карибского бассейна). Постоянно проходят круглые столы, бизнес-форумы, подписываются соглашения. Причем все это не бессодержательные бумажки: каждый заявленный Китаем инвестпроект обязательно будет доведен до конца.

К Китаю все чаще обращаются за помощью не только государства, но и отдельные провинции и даже города: постройте дорогу или школу, проложите водопровод… Тем более, что Китай охотно выдает многомиллиардные кредиты на крупномасштабные инфраструктурные проекты.

Очень активны в регионе китайские финансовые институты развития - Банк развития Китая и Экспортно-импортный банк Китая. Кстати, крупнейший получатель китайских кредитов в регионе - Венесуэла.

Некоторые страны (такие как Эквадор) сейчас уже заняты реструктуризацией существующего долга. Китайцы в свое время профинансировали строительство эквадорской плотины Coca Codo Sinclair. Китайский экспортно-импортный банк выдал правительству Рафаэля Корреа кредит в размере $1,7 млрд. Плотина построена у подножия активного вулкана Ревентадор, а открывал ее лично Си Цзиньпин.

Американцы кусают локти: Китай укрепляет на Карибах и военное присутствие

Недавнее исследование показало, что в период с 2001 по 2021 год в Организации американских государств Китай экономически все сильнее вытесняет США. Всего за несколько лет, благодаря ряду целевых инвестиций, Китай стал главным игроком в во многих отраслях латиноамериканской экономики: производстве и передаче энергии, телекоммуникациях, возобновляемых источниках энергии, электромобилях.

Причем американцы уже не могут вернуть себе былые позиции, уверена Маргарет Майерс: для США, например, политически невозможны торговые сделки со многими латиноамериканскими странами. А для Китая - да!

Причем многие страны сделали однозначный выбор между Китаем и Тайванем. Только за последние шесть лет, с момента избрания Цай Инвэнь, шесть стран Центральной Америки и Карибского бассейна разорвали отношения с Тайванем.

Например, Панама, которая объявила о 16 мегапроектах с китайскими компаниями. А в Никарагуа китайцы планировали построить альтернативу Панамскому каналу между Карибским морем и Тихим океаном за $40 млрд.

Параллельно с экономическим и дипломатическим Китай укрепляет и военное присутствие. Продает оружие, проводит совместные учения, учит латиноамериканских военных. Крепче всего такие связи, по словам Маргарет Майерс, с Венесуэлой, Аргентиной, Эквадором и Кубой.

Причем властям этих стран импонирует, что Китай не навязывает собственную модель демократии, как США.

Американцы, конечно, всерьез обеспокоены. Например, сбором разведданных совместно с Венесуэлой и Кубой. Или тем, что китайские военные получили неограниченный доступ к работе Центра наблюдения за дальним космосом в аргентинском Неукене (эта обсерватория, кстати, самая южная на планете).

Источник - svpressa.ru
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1693454400


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Спикер Сената встретился с жителями области Жетысу
- Безопасность в школах и борьба с интернет-мошенничеством: Алихан Смаилов ознакомился с ходом цифровизации работы полиции
- Среднегодовой рост экономики Казахстана в ближайшие 5 лет прогнозируется на уровне 5,8%
- Каким будет новый политический сезон. Мнения экспертов
- До конца года завершить ревизию всех месторождений и принять меры в отношении недобросовестных недропользователей потребовал Алихан Смаилов
- Государственный советник провел заседание Республиканской комиссии по подготовке кадров за рубежом
- Большой проект МСХ: потекут ли в Казахстане молочные реки?
- "Вашими победами по праву гордятся казахстанцы"
- Алихан Смаилов провел заседание Совета директоров холдинга "Байтерек"
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  