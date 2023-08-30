США в шоке: Южная Америка уходит под контроль Пекина, - Дм.Капустин

07:00 31.08.2023

Китайцы танцуют политическое танго



Дмитрий Капустин

30 авг. 23



Китай при Си Цзиньпине активизировал присутствие в Латинской Америке. Да так активизировал, что Штатам скоро придется распрощаться с соседним континентом. По крайней мере, в этом уверена Маргарет Майерс из Inter-American Dialogue.



Экономический симбиоз: литий, соя и искусственный интеллект



Взаимодействие с Латинской Америкой и Карибским регионом в значительной степени определяется стратегией going out, которая была выдвинута китайским правительством еще в конце девяностых.



Три принципа этой стратегии: обеспечение доступа к природным ресурсам, развитие рынков товаров и услуг со все более высокой добавленной стоимостью и достижение конкурентных позиций для китайских компаний в стратегических отраслях промышленности региона.



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Китай ищет по всему миру новые ресурсы, в Латинской Америке это, например, торговля соей и нефтяная промышленность. Цель Пекина - обеспечить своей стране продовольственную и энергетическую безопасность. При этом латиноамериканские страны легко предоставляют Китаю концессии на добычу лития и важнейших полезных ископаемых.



Значение Латинской Америки как рынка для китайских товаров и услуг только растет. Особенно в связи с тем, что китайские технологические компании сталкиваются с юридическими и административными препятствиями на большей части Глобального Севера.



Латинская Америка для Китая, конечно, это не только сырьевая база, говорит Маргарет Майерс. Китайцы развивают совместные инвестпроекты в самых прорывных отраслях: облачные вычисления, искусственный интеллект, "зеленая" энергетика.



За помощью к китайцам обращаются не только президенты, но и губернаторы и мэры



Китай в Латинской Америке надеется на политическую поддержку по самым проблемным вопросам - от судьбы Тайваня до интеграции Гонконга. Все более доминирующее коммерческое присутствие Китая в регионе, безусловно, сближает и политические позиции.



Тем более, что в Латинской Америке китайцы занимаются "многоуровневой" дипломатией - от глав государств до глав муниципалитетов. По всем латинским странам частые гости - китайские чиновники, бизнесмены, известные журналисты, ученые.



На практике это сводится к многочисленным встречам, организованным форумом "Китай - CELAC" (Сообщество государств Латинской Америки и Карибского бассейна). Постоянно проходят круглые столы, бизнес-форумы, подписываются соглашения. Причем все это не бессодержательные бумажки: каждый заявленный Китаем инвестпроект обязательно будет доведен до конца.



К Китаю все чаще обращаются за помощью не только государства, но и отдельные провинции и даже города: постройте дорогу или школу, проложите водопровод… Тем более, что Китай охотно выдает многомиллиардные кредиты на крупномасштабные инфраструктурные проекты.



Очень активны в регионе китайские финансовые институты развития - Банк развития Китая и Экспортно-импортный банк Китая. Кстати, крупнейший получатель китайских кредитов в регионе - Венесуэла.



Некоторые страны (такие как Эквадор) сейчас уже заняты реструктуризацией существующего долга. Китайцы в свое время профинансировали строительство эквадорской плотины Coca Codo Sinclair. Китайский экспортно-импортный банк выдал правительству Рафаэля Корреа кредит в размере $1,7 млрд. Плотина построена у подножия активного вулкана Ревентадор, а открывал ее лично Си Цзиньпин.



Американцы кусают локти: Китай укрепляет на Карибах и военное присутствие



Недавнее исследование показало, что в период с 2001 по 2021 год в Организации американских государств Китай экономически все сильнее вытесняет США. Всего за несколько лет, благодаря ряду целевых инвестиций, Китай стал главным игроком в во многих отраслях латиноамериканской экономики: производстве и передаче энергии, телекоммуникациях, возобновляемых источниках энергии, электромобилях.



Причем американцы уже не могут вернуть себе былые позиции, уверена Маргарет Майерс: для США, например, политически невозможны торговые сделки со многими латиноамериканскими странами. А для Китая - да!



Причем многие страны сделали однозначный выбор между Китаем и Тайванем. Только за последние шесть лет, с момента избрания Цай Инвэнь, шесть стран Центральной Америки и Карибского бассейна разорвали отношения с Тайванем.



Например, Панама, которая объявила о 16 мегапроектах с китайскими компаниями. А в Никарагуа китайцы планировали построить альтернативу Панамскому каналу между Карибским морем и Тихим океаном за $40 млрд.



Параллельно с экономическим и дипломатическим Китай укрепляет и военное присутствие. Продает оружие, проводит совместные учения, учит латиноамериканских военных. Крепче всего такие связи, по словам Маргарет Майерс, с Венесуэлой, Аргентиной, Эквадором и Кубой.



Причем властям этих стран импонирует, что Китай не навязывает собственную модель демократии, как США.



Американцы, конечно, всерьез обеспокоены. Например, сбором разведданных совместно с Венесуэлой и Кубой. Или тем, что китайские военные получили неограниченный доступ к работе Центра наблюдения за дальним космосом в аргентинском Неукене (эта обсерватория, кстати, самая южная на планете).