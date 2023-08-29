Каким будет новый политический сезон в Казахстане. Мнения экспертов

07:50 31.08.2023

Данияр Ашимбаев; Без системы управления, ориентированной на эффективность, любые планы и задачи будут фикцией



Tengrinews.kz, 29 августа 23



Политологи поделились мнением о том, каким будет новый политический сезон в Казахстане, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Отметим, что Парламент соберется на совместное заседание палат уже 1 сентября, чем по сути "запустит" очередной политический сезон в Казахстане.

По мнению политолога Данияра Ашимбаева, в нашей стране активно правится национальный план развития до 2050 года.

"Дело в том, что в него было внесено большое количество коррективов. Согласно последней версии национальной системы планирования в 2021 году были приняты национальные проекты, сменившие госпрограммы. Сейчас нацпроекты массово отменяются, и правительство готовится к новой системе управления, с новыми показателями", - сказал он.

Ашимбаев считает, что смена ориентиров, государственных программ и законов требует введения устойчивости в систему.

"Устойчивых планов, стабильного законодательства и стабильных программ. Какие бы планы сейчас ни вводились, инициированные министерствами отмены национальных проектов развития АПК, организации общественного сознания и экологии - все это ставит вопросы об эффективности госуправления в целом.

Что касается политической сферы, то сейчас после прошлогоднего референдума и большого пакета реформ мы видим, что немало изменений произошло, которые были отработаны в ходе выборов. Я думаю, чрезмерное реформирование выборного законодательства сейчас вряд ли целесообразно", - сказал Ашимбаев.

Политолог считает необходимым взять во внимание модернизацию работы маслихатов и общественных советов.

"Несмотря на выборы, которые прошли по новой модели, мы видим, что маслихаты выпали из информационного пространства. И упорно в нем появляться не желают. Диалоговая модель, внедренная Президентом в прошлом году для акимов, министров, очень хорошо работает. Но проблема в том, что у нас пропали маслихаты. А это система взаимодействия населения и власти на региональном и на низовом уровне. При этом правительство не так давно пыталось в управление внедрить органы местного управления, которые были раскритикованы и сейчас активно "выпиливаются".

Видно, что экспертное сообщество, общественность восприняли с большим критицизмом. Я думаю, что сейчас в политическом плане очень большое внимание должно быть отведено представителям местных органов власти, связанных с ними и развивающих модели местного самоуправления. И активизация работы общественных советов. Сегодняшнее их состояние не устраивает никого", - сказал Ашимбаев.

Политолог заявил, что в экономическом вопросе правительство не исполняет текущие программные приоритеты.

"В условиях нестабильности планов и устойчивой тенденции к невыполнению, например, возьмем последний отчет Высшей аудиторской палаты. Перед тем как строить планы развития, неплохо выстроить модель, позволяющую достигать этих целей. Без системы управления, ориентированной на эффективность, любые планы и задачи будут фикцией.

Допустим, уже 2 года реализуется программа повышения доходов населения, которая сводится в основном к индексации зарплат бюджетников. При этом, по данным статистики, реальные доходы населения снижаются. Создаваемые рабочие места существуют только в статистике профильного министерства. Глава государства и государственный аудитор ставили вопрос о том, что большинство создаваемых рабочих мест по госпрограммам - это временные и фиктивные рабочие места. Вопрос создания нового производства не стоит, где эти рабочие места - большая загадка", - отметил он.

По его словам, стоит задача повышения эффективности системы управления.

"К развитию местного самоуправления и местных представителей органов власти. На мой взгляд, это ключевые вопросы. Вопрос экономики, понятно, что чиновники любят сваливать на сложную конъюнктуру и геополитические проблемы...", - сказал Ашимбаев.

В новом политическом сезоне эксперт ожидает появления норм, ограничивающих внешние вмешательства в политические процессы и информационное пространство Казахстана.

"Это вопрос уже очень наболевший. Мы видим, что внешние игроки активно "качают" внутриполитическое поле... Уже в прошлом Послании Глава государства озвучил определенную инициативу на эту тему.

Внешняя политика активно связана с вопросами развития логистики. С одной стороны, мы развиваем Срединный коридор в обход России, но наши южные соседи по Центральной Азии строят такой же коридор. Начинается гонка, Казахстан хочет направить энергию Узбекистана не столько на развитие альтернативного проекта, а сколько на трансафганскую магистраль. Соответствующие переговоры с афганскими чиновниками проводил вице-премьер Жумангарин. Кроме того, уже сделано несколько предложений России принять участие в развитии Срединного коридора", - сказал политолог.

По мнению эксперта, Казахстан в условиях санкционной войны активно использует свое транзитное положение, наращивая экспорт и импорт через свою территорию.

Ашимбаев считает, что Астана сохранит курс многовекторности с упором на евразийскую интеграцию и развитие двусторонних контактов с Китаем, Турцией и Ираном.

"В то же время не сворачивая программу сотрудничества с Западом, прежде всего с Евросоюзом. Поскольку мы видим попытки изменения соотношений доходов от Тенгизского, Кашаганского и Карачаганакского месторождений. Это ключевые оплоты внешней политики, касающиеся отношений Казахстана и Америки. Возможно, в Послании Глава государства огласит какие-то дополнительные тезисы по этому вопросу. Но без каких-либо острых шагов", - сказал политолог.

Он добавил, что сейчас необходимо дружить со всеми, но в то же время ограничивать воздействие некоторых друзей на казахстанское пространство с целью решения своих экономических, политических интересов.

Казахстанский политический обозреватель Газиз Абишев убежден, что нынешний политический сезон сравнительно продуктивнее покажет себя, чем прошлый.

"Лейтмотив следующего сезона, как полноценного сезона, потому что предыдущий политический сезон, так сказать, учебный год, был ознаменован двумя выборными кампаниями. Сейчас уже с новым мандатом действует и Президент, и Парламент, и для нас сейчас важно стратегическое решение проблемы.

Казахстан ожидает череда кризисов. Это водный кризис, экологический кризис чрезвычайных обстоятельств, инфраструктурный и кадровый кризисы. Здесь нужна мощная антикризисная стратегия, как Казахстан сможет не то что использовать драйверы, а как не позволить этим обстоятельством пробивать удары по нашей государственности", - добавил Абишев.

По его словам, в Казахстане остро стоит кадровый вопрос.

"В правительстве, возможно, отлажена какая-то система исполнения межбюджетных отношений, исполнения бюджетов, за что отвечал Смаилов, еще будучи министром финансов, сейчас Жамаубаев отвечает, можно сказать, "жамишевскую дисциплину" вернули.

Но все-таки нужно реальное управление с опытом в реальной экономике, и здесь вопрос: способно ли это правительство это сделать? Но с другой стороны вопрос: кто может прийти на смену Смаилову, подходя по политической конъюнктуре и набору качеств?" - заключил обозреватель.