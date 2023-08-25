Арабский мир меняет диспозицию: на Западе хорошо, а в БРИКС лучше, - А.Петросян

07:58 31.08.2023

25 августа 2023



Расширение БРИКС происходит в условиях смены глобального миропорядка, крушения предыдущего и процесса формирования нового многополярного мира, в котором главную роль будут играть отдельные игроки в разных регионах, а также влиятельные организации, одной из которых является БРИКС. Таким мнением в беседе с "Арменпресс", опубликованной сегодня, 25 августа, поделился армянский арабист Армен Петросян.



Решение о расширении альянса было принято на саммите БРИКС, проходившем в Йоханнесбурге с 22-го по 24-е августа. Президент ЮАР Сирил Рамафоса, председательствовавший на саммите, объявил, что Аргентина, Египет, Иран, Эфиопия, Саудовская Аравия и Объединëнные Арабские Эмираты будут считаться полноправными членами БРИКС с 1-го января 2024 года. В настоящее время в БРИКС входят Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР, напоминает "Арменпресс".



Петросян считает, что уплотнение БРИКС является свидетельством решения важных стратегических задач ведущими представителями арабского мира. Основной характеристикой расширения БРИКС является геополитический акцент, посредством которого делается попытка повысить роль этой организации в формирующемся новом мировом порядке, хотя данная структура изначально создавалась как экономическая, отмечает эксперт.



"Что касается членства конкретных арабских стран, то это обстоятельство также было предсказуемым, поскольку Египет, Саудовская Аравия и ОАЭ - страны, обеспечивающие самый быстрый экономический рост на Ближнем Востоке. У них достаточно серьëзные амбиции, которые они демонстрировали перед последним саммитом БРИКС. Они всë ещë пытаются перепозиционироваться после процессов „арабской весны" 2010 года, демонстрируя свои большие достижения и возможности, а также расширяя своë влияние на Ближнем Востоке и в мусульманском мире в целом",

- констатировал Петросян.

Ещë одним важным фактором в логике расширения БРИКС он назвал энергетическую составляющую. В альянс входят и вскоре войдут богатые энергетическими ресурсами государства, чей вес, с точки зрения энергетической политики, является решающим в соответствующих вопросах, особенно в контексте соглашений по ценообразованию на нефть и газ.



"То, что шесть влиятельных государств присоединяются к БРИКС на первом этапе, обусловлено вышеперечисленными факторами, хотя заявки на членство подали более двадцати стран. В случае с Турцией процесс проходит не так гладко, потому что она является страной-членом НАТО, с которым у основателей БРИКС - России и Китая - серьëзные конфликты",

- привлëк внимание армянский арабист.

По мнению Петросяна, в контексте расширения БРИКС следует учитывать реалии, произошедшие за последние полтора года, после начала российско-украинского конфликта. Сегодня Египет, Саудовская Аравия и ОАЭ стремятся проводить независимую внешнюю политику, ведь арабские государства стали более активными на фоне формирования нового мирового порядка. Даже в плане обеспечения контроля над ценами на нефть договорëнности, достигнутые в ходе прошлогоднего визита президента США Джо Байдена в Ближневосточный регион, не состоялись, подчëркивает Петросян.



"Пользуясь геополитической ситуацией и ослаблением позиций США, многие стремятся к независимости. Эта линия ещë больше укрепилась в этом году, когда отношения между Ираном и Саудовской Аравией были урегулированы при посредничестве Китая. В случае с Египтом имели место региональные визиты президента этой страны, что также свидетельствует о выходе из-под американского влияния. А политика ОАЭ по проведению самодостаточного курса - не нова, поскольку они стремятся принимать самостоятельные решения в региональных вопросах и имеют весьма влиятельную роль, особенно в урегулировании сирийского кризиса",

- пояснил аналитик.

По его словам, разнонаправленные процессы урегулирования конфликтов между региональными державами также ослабляют гегемонию США в многополярном мире, которая серьëзно подорвана.