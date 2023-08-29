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В Узбекистане из пыли начали делать брикеты - ими можно отапливаться
07:59 31.08.2023

На предприятии Global Textile Infinity, расположенном в Ферганской области, изготавливают брикеты из пыли, сообщает Минэкологии.

Эта пыль образуется в процессе производства. Установленные на предприятии новейшие технологии улавливают пыль и газы в специальных устройствах, не выбрасывая их в атмосферу. Собранная пыль перерабатывается и брикетируется, в результате чего снижается негативное воздействие производственного процесса предприятия на окружающую среду. Ей нашли применение.

"Далее эта пыль может использоваться в качестве альтернативного топлива для отопления, сжигания", - рассказали корреспонденту Sputnik.

Кроме того, на предприятии эффективно используют дождевую и талую воду, образующуюся в кровельной части. Ее собирают в специальные емкости, фильтруют и расходуют на ландшафтные работы и полив деревьев на территории предприятия.

Здесь же в рамках национального проекта "Зеленое пространство" в осенне-весенний сезон на 1,8 га земли планируют посадить более 1000 деревьев.

"...компания использует в производстве энергосберегающие технологии на основе "зеленой экономики". В результате принимаемых мер по установке солнечных панелей на крыше здания, энергоэффективность достигнута до 23 %", - рассказали в ведомстве.

Global Textile Infinity - одно из ведущих текстильных предприятий Узбекистана. На предприятии создано 2 000 рабочих мест, налажен полный процесс выращивания и переработки хлопка, а также производство качественной пряжи и окрашенного трикотажа.

Источник - uz.sputniknews.ru
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