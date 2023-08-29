В Кыргызстане созданы первые "Центры обучения и домиграционной подготовки"

08:01 31.08.2023

30 августа 2023, Бишкек - 24.kg, Анастасия МОКРЕНКО



Министр труда Кудайберген Базарбаев рассказал, чем будут заниматься центры обучения и домиграционной подготовки. Об этом сообщили в ведомстве.



Они созданы на базе 10 профессиональных лицеев во всех областях республики для решения задач в области внешней миграции, расширения географии миграции, обеспечения развития навыков и повышения конкурентоспособности трудовых кадров внутри страны.



Центры будут обучать, переобучать и повышать квалификацию трудовых кадров как для внутреннего рынка Кыргызстана, так и для зарубежных. Будут организованы краткосрочные курсы для незанятого населения и безработных, социально уязвимых слоев населения, лиц, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, работников предприятий/организаций по заказу работодателей и других. Образовательные программы адаптируют с применением цифровых инструментов и гибридных форматов обучения.



Центры обучения и домиграционной подготовки организованы на базе трех лицеев в Бишкеке, и по одному в Караколе, Токмаке, Баткене, Джалал-Абаде, Нарыне, Таласе и Оше.