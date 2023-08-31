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Нехватка рабочей силы снова поставила Германию в тупик, - Дун Ифань
08:20 31.08.2023

Хуаньцю шибао
Китай
31 августа 2023

Главный фактор экономического спада в Германии - это нехватка рабочей силы, убежден автор статьи в "Хуаньцю шибао". Берлин рассчитывает исправить ситуацию, привлекая больше иностранцев. Но вот проблема - немцы настроены резко против приезжих, да и обеспечивать мигрантов страна не в состоянии.
Конфликт на Украине продолжается, поэтому и экономическая ситуация в Европе - особенно в ее "локомотиве" Германии - по-прежнему находится в центре внимания. О причинах немецкого спада ведется множество дискуссий: предлагаются варианты от неустойчивости моделей экспорта и энергетического кризиса до медленного развития цифровой экономики. Однако ключевым фактором, негативно влияющим на положение, считается нехватка в Германии рабочей силы, способной адаптироваться к новой промышленной трансформации.

Фактически, относительный дефицит нужной рабочей силы в стране начался уже довольно давно. Уровень безработицы в Германии в июне этого года составил всего 3%, однако подобная "стабильность" на рынке труда также в определенной степени отражает малое число соискателей. Немецкое правительство и промышленники повсеместно отмечают нехватку квалифицированных трудящихся. Согласно результатам опроса, проведенного Федеральным министерством труда и социальных вопросов страны, число профессий с дефицитом рабочей силы выросло с 148 в 2021 году до 200 в 2022 году. В отчете Министерства экономики ФРГ указано, что нехватка квалифицированных рабочих "серьезно влияет" на потенциал развития многих компаний, а по мере старения населения уже к 2035 году стране может не доставать 7 миллионов трудящихся.

Исторически Берлин неоднократно стимулировал государственную экономику посредством корректировки политики в сфере труда. После Второй мировой войны он восполнял дефицит промышленной рабочей силы за счет привлечения иностранцев из Турции, Греции, Италии и других держав, что стало важной опорой страны, позволившей случиться "экономическому чуду" в области послевоенного восстановления. В начале XXI века правительство Герхарда Шредера продвигало реформу Hartz IV, которая значительно смягчила проблемы, вызванные чрезмерными издержками на рынке труда и слишком жесткой системой, на протяжении более чем десяти лет принося Германии так называемые "дивиденды от конкурентоспособности". Однако сегодняшние трудовые вызовы, стоящие перед страной, сильно отличаются от тех, что были в прошлом. Во-первых, как показал опрос Евросоюза в 2022 году, доля немцев с "базовыми цифровыми навыками" и "более продвинутыми цифровыми навыками" составляет 49% и 19% соответственно, в то время как средний показатель по ЕС - 54% и 26% соответственно. Во-вторых, Берлин сталкивается с существенным дефицитом рабочей силы в традиционных отраслях промышленности или сферы услуг, таких как сестринское дело, строительство, автомобильное производство, архитектура и фармацевтика, не хватает и водителей грузовых машин.

В настоящее время Берлин обсуждает планы регулирования внутреннего рынка труда за счет компетентных трудящихся из-за рубежа. Немецкие эксперты считают, что для восполнения дефицита рабочей силы стране необходимо ежегодно привлекать 400 тысяч квалифицированных иностранных рабочих. В этих целях в июне этого года Берлин утвердил соответствующие законопроекты, предусматривающие введение "балльной системы", оценивающей работников на основе их профессиональных навыков, а также ослабление ограничений на воссоединение высококвалифицированных кадров и членов их семей в Германии. Во время своих заграничных визитов немецкие политики неоднократно говорили о смягчении визовой политики, пытаясь заманить специалистов из области информационных технологий и других сфер. Кроме того, Берлин намерен поощрять работодателей предоставлять сотрудникам возможность оплачиваемого отпуска для обучения, чтобы повышать общий уровень квалификации немцев в сфере цифровых технологий.

Но Берлин, надеющийся на привлечение иммигрантов для решения этой проблемы, стоит перед многими другими вызовами. Во-первых, рабочая сила, приезжающая в Германию, - это таланты, которые играют ключевую роль в экономическом подъеме и социальной стабильности в других государствах. Не только соседние страны Центральной и Восточной Европы начали жаловаться на "утечку мозгов", вызванную свободным потоком кадров в рамках ЕС: многие державы Африки и Латинской Америки тоже недавно раскритиковали Запад за переманивание чужих технических талантов.

Во-вторых, нельзя недооценивать, насколько сильно немцы настроены против расширения иммиграции в Германии. Культурные конфликты и социальная напряженность между приезжими и коренными жителями страны существуют уже десятилетия и продолжают накаляться из-за экономических проблем и распространения в государстве экстремистских политических идей. В настоящее время Берлин, с одной стороны, сталкивается с нехваткой рабочей силы. С другой, ему сложно оказывать дополнительную помощь огромному количеству беженцев с Ближнего Востока и Украины. Напротив, принятие мигрантов возлагает на него неподъемное экономическое бремя. Августовские опросы общественного мнения в ФРГ показали, что уровень поддержки партии "Альтернатива для Германии", консервативно относящейся к переселенцам, достиг рекордных 20%, что сделало "АдГ" второй по популярности политической силой в стране. Очевидно, что проблема нехватки рабочей силы в Германии не может быть решена путем простой корректировки иммиграционного курса.

Автор: Дун Ифань (董一凡) - научный сотрудник Института европейских исследований Китайской академии современных международных отношений

Источник - inosmi.ru
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