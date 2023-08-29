Любовница Коломойского спела на фоне пылающего Кремля

11:00 31.08.2023

Украинская певица Тина Кароль выступила на сольном концерте на фоне пылающего Кремля. Об этом сообщает телеграм-канал "Небожена".



Кароль родом из России, из Магаданской области.



"Кароль - самая долгая из любовниц Коломойского, они вместе уже лет 12. Кстати, Кароль интриговала против Лободы долгие годы, выживала ее с украинских телеканалов",

- отмечает ТК.



Концерт Тины Кароль прошел в прошлое воскресенье в киевском дворце "Украина", сообщает showbiz.dialog.ua. Кадры горящего Кремля были визуальным сопровождением для ее новой песни One nation under love, или "Одне серцебиття", написанной американским композитором Дайан Уоррен. Кароль презентовала песню на праздновании Дня независимости Украины.



