Европейцы достали российский газ из запасного кармана

11:54 31.08.2023

Жесткая санкционная политика не помешала странам ЕС найти альтернативу остановленным поставкам по трубопроводам из РФ.



Бельгия и Испания догоняют Китай по объемам потребляемого российского СПГ.



Несмотря на то, что уровень запасов в подземных хранилищах (ПХГ) Европы достиг максимального уровня с 2011 года и продолжает расти, спотовая цена газа в Европе в начале этой недели превысила $430 за тысячу кубометров.



Эксперты объясняют это угрозой начала забастовки на нефтегазовых промыслах Австралии, которую профсоюзы назначили на 7 сентября. Кроме того, ветрогенерация в Европе снизилась до многолетней нормы - если в июле на нее приходилось 14% потребностей ЕС в электроэнергии, то в августе этот показатель снизился до 12%.



Также на рыночные цены все больше влияет уровень запасов в США, поскольку эта страна активно наращивают экспорт сжиженного природного газа (СПГ). При этом за неделю резервы газа в американских ПХГ выросли всего на 0,5 млрд кубометров, что в три раза меньше, чем обычно для этого сезона.



На стабильный разрыв цен на СПГ в Азии по сравнению с Европой указывает в своем обзоре "Интерфакс". Октябрьский фьючерс на индекс JKM Platts, который отражает спотовую рыночную стоимость грузов, поставляемых в Японию, Южную Корею, Китай и Тайвань, торгуется на уровне $481, в то время как фьючерс на СПГ, поставляемый в Северо-Западную Европу, заметно дешевле - $442.



На этом фоне появилась нашумевшая публикация международной деловой газеты Financial Times (FT), в которой утверждается, что страны Евросоюза планируют импортировать в 2023 году из России рекордные объемы СПГ, несмотря на декларируемое стремление отказаться от российского топлива в течение ближайших четырех лет.



На основании данных международной неправительственной организации Global Witness, занимающейся расследовательской деятельностью в области добычи и торговли природными ресурсами, GT пишет, что за первые семь месяцев 2023 года Бельгия и Испания заняли второе и третье места после КНР по объемам закупки российского СПГ, а в целом импорт сжиженного газа в ЕС в период с января по июль 2023 года вырос на 40% по сравнению с тем же периодом 2021 года (до введения масштабных антироссийских санкций в связи с началом СВО).



Как отмечается, этот скачок произошел с низкой базы, поскольку ранее ЕС не импортировал значительные объемы СПГ из-за своей зависимости от трубопроводного газа из России. Однако это гораздо более резкое увеличение поставок, чем средний мировой рост импорта российского СПГ, который за тот же период составил 6%.



Особое внимание в статье привлекла цитата представителя Global Witness Джонатана Норонья-Ганта, который назвал "шокирующим" тот факт, что страны ЕС, стремившиеся во что бы то ни стало отказаться от трубопроводного российского газа, заменили его поставками СПГ.



При этом брюссельские чиновники, взяв курс на поэтапный отказ от российского ископаемого топлива к 2027 году, предупредили, что полный запрет на импорт СПГ может спровоцировать энергетический кризис, аналогичный прошлогоднему, когда цены на газ в ЕС достигли рекордного уровня - более 300 евро за мегаватт-час.



Как напоминает ТАСС, поступления СПГ с терминалов в газотранспортную систему Европы вновь возросли до рекордных показателей для конца августа. Сейчас мощности регазификации сжиженного газа и дальнейшей его закачки в трубопроводы Европы загружены на 51% от максимума. Средняя цена закупки газа в июле в Европе составляла $337 за 1 тыс. куб. м, в августе - в среднем около $394 за 1 тыс. куб. м.



В то же время Евросоюз оказывает давление на семь стран юго-восточной Европы с тем, чтобы они отказались от поставок российского газа и отказывается помогать им в диверсификации импорта. Об этом сообщает РБК со ссылкой на интервью главы МИД Венгрии Петера Сийярто телеканалу TRT World.



В связи с тем, что ЕС "закрывает глаза" и не помогает с диверсификацией газовой инфраструктуры, Болгария, Венгрия, Греция, Румыния, Сербия, Словакия и Турция "провели серию переговоров, посвященных тому, как можно увеличить мощности в регионе, чтобы система была способна к доставке больших объемов газа из Турции, Азербайджана и Катара через юго-восточную Европу в центральную Европу", рассказал венгерский министр.



Ранее Сийярто заявлял, что Венгрия не останется без российского газа даже при остановке транзита через Украину в случае непродления контракта Москвы с Киевом, который истекает в конце 2024 года. Министр предположил, что топливо из РФ сможет реэкспортировать Сербия. Кроме того, он допускал, что Венгрия может перенаправить все поставки российского газа на трубопровод "Турецкий поток".



Михаил Макаров