ЕвроСоюз начнет распадаться скоро и безвозвратно, - Haber7

11:55 31.08.2023

Haber7

Турция



Читатели Haber7 о расширении ЕС: к 2030 году не останется такого союза



Глава Евросовета Шарль Мишель заявил о необходимости расширения ЕС, сообщает Haber7. Читатели портала призвали Турцию отозвать заявку на вступление в Евросоюз. "Присоединяться к образованию, которое в 2025 году начнет распадаться, глупо", - пишет один из них.



Председатель Европейского совета Шарль Мишель, говоря, в частности, о Западных Балканах, отметил, что ЕС, состоящий из 27 членов, должен подготовиться к расширению к 2030 году.



Выступая на стратегическом форуме в Бледе, Словения, председатель Европейского совета Шарль Мишель (Charles Michel) затронул тему расширения Евросоюза.



Говоря, в частности, о странах Западных Балкан, Украине и Молдове, Мишель отметил, что настала пора расширения ЕС, однако не упомянул Турцию, которая в настоящее время является страной - кандидатом в течение наиболее продолжительного времени.



"Пришло время избавиться от неопределенности и честно, открыто противостоять всем вызовам", - сказал глава Евросовета. Он также напомнил, что Западным Балканам перспектива вступления в ЕС была предложена 20 лет назад.



"Медлительность разочаровала многих, как в регионе, так и в ЕС. Я согласен с канцлером Германии Олафом Шольцем, который говорит, что ЕС должен сдержать свои обещания", - заявил Мишель.



Говоря об Украине, глава Евросовета заметил, что в июне 2022 года Молдове и Украине был предоставлен статус кандидата на присоединение к ЕС, и продолжил: "Расширение больше не является мечтой. Сейчас пора двигаться вперед. Предстоит еще много работы. Расширение будет трудным, сложным, а иногда и болезненным как для будущих членов, так и для самого блока. Но давайте будем откровенны. Чтобы вызвать доверие, мы также должны говорить о времени и „домашнем задании". В качестве предложения я хотел бы сказать: готовя следующую стратегическую повестку дня ЕС, мы должны поставить перед собой четкую цель. И должны быть готовы - с обеих сторон - к расширению к 2030 году".



Пусть новые участники не мешают вступлению других



Мишель также дал понять, что будущие члены ЕС должны решить свои проблемы между собой.



"Нам необходимо убедиться, что прошлые конфликты не будут импортированы в ЕС", - отметил глава Евросовета, не называя конкретно такие страны, как Сербия и Косово, и подчеркнув, что страны, вступающие в ЕС, не должны препятствовать присоединению других государств или их соседей.



"В договоры о присоединении к ЕС можно добавить оговорку о доверии, чтобы страны, которые только что присоединились к союзу, не блокировали вступление будущих членов", - предложил Мишель.



Страны – "получатели" станут "донорами"



Обращаясь к нынешним членам Евросоюза, Мишель отметил, что процесс будет непростым и после возможного расширения необходимо будет поработать над бюджетом ЕС.



Дав понять, что некоторым членам, которые в настоящее время получают долю из бюджета ЕС, отныне придется "давать, а не брать", тогда как вновь присоединившиеся члены будут "получателями", политик добавил: "Расширение повлияет на нашу политику, наши программы и наши бюджеты, потребует политических реформ и политической смелости".



В заявлении на своем аккаунте в социальных сетях после выступления Мишель сообщил, что перед саммитом лидеров ЕС 14-15 декабря будет созван саммит ЕС – Западные Балканы.



Количество стран – кандидатов на вступление в ЕС составляет семь



Последняя волна расширения группы европейских стран, основанной Германией, Францией, Италией, Нидерландами, Бельгией и Люксембургом в 1951 году как Европейское объединение угля и стали, превратившейся в 1957 году в Европейское экономическое сообщество, а в последующие годы ставшей Европейским союзом, имела место в 2004 году, с присоединением десяти стран.



В ходе крупнейшей в истории ЕС волны расширения к объединению присоединились Чехия, Эстония, Кипр, Латвия, Литва, Венгрия, Мальта, Польша, Словакия и Словения. В 2007 году, с присоединением Болгарии и Румынии, количество членов ЕС увеличилось до 27. С вступлением Хорватии в 2013 году число участников Евросоюза достигло 28, а с отделением Великобритании в 2020 году сократилось до 27.



В настоящее время странами - кандидатами на вступление в ЕС являются Албания, Черногория, Северная Македония, Сербия, представляющие Западные Балканы, а также Турция с 1999 года и Украина с Молдовой с 2022 года.



Босния и Герцеговина, Грузия и Косово являются потенциальными кандидатами.



Автор: Мехмет Кючуккахведжи (Mehmet Küçükkahveci)



Комментарии читателей Haber7:



Мехмет

А как же Турция???



Из Аданы

При чем тут Грузия?



Камиль отвечает пользователю Из Аданы:

Из Аданы, Евросоюз может дать зеленый свет Грузии, Армении и Азербайджану, чтобы выйти на Кавказ и к Каспийскому бассейну, подорвать влияние России.



ИзменениеКлимата

Присоединяться к образованию, которое в 2025 году начнет распадаться, глупо.



хХусейн

Большое спасибо председателю Евросовета Шарлю Мишелю за то, что не упомянул мою Турцию. Нам нечего делать среди свиней.



Ильхан Йылмаз

Я говорю Евросоюзу "нет". Турция нужна Европе больше, чем Европа – Турции. Великобритания увидела реальные факты и сбежала.



Гражданин ТР

ЕС пошел ко дну.



джахит

К 2030 году не останется такого союза, как ЕС.



Гость

ЕС и США развалятся.



реалист

В ЕС вступят все, кроме нас, даже Украина с Белоруссией, потому что это христианский союз.



Гость

Пусть принимают всех, кого захотят. Когда будет создан наш Тюркский союз, тогда посмотрим.



Эрол Шахин

Главное, держитесь от нас подальше.



Мерт

Не надо принимать Турцию!!! Мы должны оставаться независимой страной.



Гость

Турция никогда не присоединится к ЕС.



Камиль

Гость, это известный факт, не надо ждать чудес. Давайте убедим Россию, Китай, Бразилию, Индию, пусть нашу страну примут в БРИКС. Мы упростим визовый режим со странами БРИКС, сблизимся с азиатскими обществами. В то время как ЕС переживает период спада, мы вместе с БРИКС вступим в эпоху подъема.



Авшароглу

Мы против ЕС. Мы против ЛГБТ, против наркотиков. Мы против однополых союзов, против уничтожения семьи.



Гражданин

Турцию не примут и через сто лет.



Антеповец

Мы должны отказаться от членства в ЕС, над нами издеваются уже 60 лет, все национальные партии должны объединиться в этом вопросе.



Дениз

Грузия-то какое отношение имеет к Евросоюзу, не понимаю...



Мето

Дениз, грузины – христиане...



Метин эльгюн

Нет членству в ЕС. Давайте не будем вступать в христианский клуб, давайте откажемся от статуса кандидата.



гость

Если в Турции будет найдено достаточно природного газа и нефти, они завершат все переговоры в течение суток и мгновенно примут нас в свои ряды, кинув греков и киприотов, которые противятся этому.



Гость

Не питайте никаких надежд. В ЕС скорее Россию примут, чем Турцию.



Эрт

ЕС – большая угроза для нас. Прежде всего существует разница в религии и культуре. Давайте развивать Тюркский союз, в него нужно принять Катар и ОАЭ, нужно использовать единую валюту.



Из Диярбакыра

Евросоюз неизбежно распадется.



Гражданин

Насколько я понимаю, Европа отгораживается от турок и хочет сказать: "Вас с Западом ничто не связывает". Давайте объединимся с Россией, Китаем.



С чужбины

Будь ЕС толковым объединением, разве Великобритания вышла бы... К сожалению, мы как попрошайки у дверей ЕС.



Эшреф

А мы создадим Туранский союз.



происшествие отвечает пользователю Эшреф:

Эшреф, не позволяют.



Камиль

Саммит БРИКС 22-24 июня завершился принятием в ряды блока шести новых членов, а именно Египта, Аргентины, Эфиопии, Ирана, Саудовской Аравии и ОАЭ. Мы должны принять четкое решение. Если мы не сможем добиться евроинтеграции взамен на членство Швеции в НАТО, мы должны начать переговоры о членстве в БРИКС.