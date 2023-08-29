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Индия наводнила Европу и США почти российским бензином
13:46 31.08.2023

Игорь Юшков: Индия наводнила Европу и США почти российским бензином
Штаты и ЕС поставка нефти и СПГ из РФ не смущает
Игорь Плюснин

Игорь Юшков: Индия наводнила Европу и США почти российским бензином

Полученное из российской нефти топливо наводняет Европу. Западные эксперты пояснили, что продавцами в этой ситуации выступают Китай, Индия и Турция, которые скупают сырую нефть РФ, перерабатывают ее в бензин и керосин.

Импорт российского черного золота Индией в мае 2023 года достиг максимума в 69 миллионов баррелей. Это почти в десять раз больше, чем за тот же период в 2021-м. Эксперты считают, что закупка имеющих российское происхождение нефтепродуктов из третьих стран - часть стратегии Запада по поддержанию стабильных цен.

- Это абсолютно нормально. Мы же видим, что Индия стала чуть ли не крупнейшим поставщиком нефти в ЕС. Страна не добывает, так откуда у нее? Более того, они в лидерах по поставкам в США. Это еще более красноречиво. Перерабатывают, в том числе, российскую нефть и продают, - отметил в беседе со "Свободной Прессой" эксперт финансового университета и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.

"СП": У Индии хватает мощностей по той же переработке?

- У Индии есть многолетний опыт, поэтому кажется, что она так выстрелила. На самом деле, страна довольно долго занимается этим бизнесом, построила много НПЗ для покупки нефти, ее переработки и экспорта.

Просто раньше главными поставщиками у них были Ирак, Саудовская Аравия, ОАЭ. Теперь это мы. Соответственно, Индия просто очень сильно увеличила этот бизнес и больше зарабатывает.

Российская нефть идет со скидкой, сейчас она уменьшилась, но все-таки РФ - крайне выгодный поставщик. Причем, европейцы и американцы вполне согласны с этой схемой, поскольку если России некуда будет деть свою нефть, то сократиться экспорт, что неминуемо вызовет дефицит на мировом рынке, и произойдет рост цены.

"СП": Сколько теряет Россия от непрямой продажи нефти?

- Бесспорно, РФ потеряла из-за образования скидки, плюс подорожала логистика - для всех.

Раньше все было завязано на экономике. Европа была открыта, мы туда напрямую поставляли - они для нас основной рынок сбыта, мы для них - основной поставщик.

Теперь рынок выстроился с точки зрения политики. Европейское эмбарго на нефть и нефтепродукты РФ привело к тому, что маршрут удлинился - через Индию, Юго-Восточную Азию. А на европейский рынок перешли как раз Ирак, Саудовская Аравия, ОАЭ, но и им, получается, везти дальше. Поэтому издержки есть у всех, но с точки зрения объемов, Россия ничего не потеряла.

Любопытные изменения произошли и на рынке поставок сжиженного газа.

По информации Financial Times, страны Европейского Союза в 2023 году планируют импортировать рекордное количество сжиженного природного газа из РФ. Это делается вопреки стремлению Запада отказаться от российских энергоресурсов к 2027 году.

Согласно анализу Global Witness, по итогам первого полугодия Италия и Испания стали вторыми и третьими импортерами по объему закупок российского СПГ. Закупки выросли в 2023 году на 40%.

Стоимость импортированного СПГ из РФ в первые семь месяцев составила для Евросоюза 5,29 миллиарда евро. Получается, что западные страны заменили один энергоресурс другим, но не сменили поставщика, что делает их уязвимыми перед любыми решениями Москвы.

"И до 2022 года „Ямал СПГ", откуда основной поток идет в Европу, нормально работал. Просто большая часть уходила на азиатский рынок. Сейчас перенаправили в ЕС, поскольку там цены выше. Но вот эти объемы трубопроводного газа, которые Россия сегодня не экспортирует и не добывает, это удар. В отличие от нефти, тут мы просто сократили добычу. И тут необходима инфраструктура - либо трубопровод в другую сторону, либо завод по сжижению газа. А это очень дорого и долго", - сказал Юшков.

В заключение он пояснил, что сегодня с мирового рынка ушло порядка 140 миллиардов кубов газа за один год. Рынок сбалансировался просто за счет того, что Европа стала меньше потреблять - деиндустриализация, что РФ, конечно, не на руку.

Источник - свободная пресса
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1693478760


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