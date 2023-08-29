Журналистам - СМИрно! В Кыргызстане усилили давление на издания, позволяющие себе критиковать власть

13:48 31.08.2023 Прокуратура Бишкека обратилась сразу в два районных суда с иском о ликвидации Общественного фонда (ОФ) "Клооп Медиа", который управляет независимым онлайн-изданием kloop.kg. Надзорное ведомство столицы обвинило журналистов во многих местных "смертных грехах", включая "резкую критику проводимой политики действующей власти", "дискредитацию представителей государственных и муниципальных органов", "создание оппозиции любым начинаниям правительства". Причем буквально на днях это же СМИ подверглось обструкции со стороны президента страны Садыра Жапарова. В общем, ожидается резонансный судебный процесс. А пока разберемся, почему в Кыргызстане усиливается давление на свободу слова.



Нарушители по всем статьям



Столичная прокуратура указала в своем заявлении, отправленном в Первомайский и Октябрьский райсуды Бишкека, что "Клооп Медиа" следует закрыть на основании абзаца 2 части 2 статьи 96 Гражданского кодекса республики. Согласно данной статье, которая называется "Ликвидация юридического лица", организация может прекратить существование по решению суда, если она работает без надлежащего разрешения (лицензии) или ее деятельность противоречит целям устава компании, занимается незаконной деятельностью, либо в случае неоднократных и грубых нарушений законодательства.



Видимо, власти решили подстраховаться, найдя у "Клоопа" прегрешения по всем пунктам и даже больше. По мнению надзорного ведомства, онлайн-издание работает вне закона. Во-первых, в уставе ОФ говорится, что цель организации - развитие журналистики в стране и предоставление общественности площадок для свободного выражения мнения, и нет указания на то, что компания занимается распространением информации, то есть выполняет функции СМИ. Во-вторых, все средства массовой информации должны быть зарегистрированы в госреестре Минюста, а "Клооп" в этом списке не значится.



Данное, как считают кыргызстанские власти, "не-СМИ" к тому же подозревается в нарушении финансовой дисциплины. Прокуратура выяснила, что в 2021 году Национальный фонд в поддержку демократии, контролируемый Конгрессом США, направил "Клооп Медиа" более 50 млн сомов (свыше $560 тысяч) "на содействие и проведение свободных и честных выборов". Однако в налоговой декларации компания указала, что получила от американцев благотворительную помощь на сумму вдвое меньше заявленной. Возникает вопрос о возможном сокрытии средств, еще и неизвестно, как был использован данный грант, возмущается подписавший иск руководитель столичного надзорного ведомства Эмильбек Абдыманнапов.



Судебная тяжба еще не стартовала, но прения уже начались. Юрист Фатима Якупбаева, представляющая интересы "Клоопа", выступила с официальным комментарием. Она не стала затрагивать тему налоговых отчетов, но защитила СМИ в плане наличия лицензии. Адвокат напомнила прокуратуре, что если издание осуществляет деятельность исключительно в интернете, то регистрироваться в Минюсте в данном случае необязательно. И добавила, что



устав "Клоопа" полностью соответствует законодательству Кыргызстана.



Логотип Kloop Media. Фото с сайта kloop.kg

Ломают стандарты мышления



Основные же претензии к независимому изданию касаются содержания отдельных публикаций. И здесь у силовиков разыгралась фантазия, так как некоторые выводы слегка напоминают "бред сумасшедшего".



Оказывается, Государственный комитет национальной безопасности республики еще в ноябре 2021 года начал досудебное расследование в отношении материалов "Клоопа" по факту призывов к насильственному захвату власти. Специалисты серьезно отнеслись к делу и спустя целый год предоставили заключение судебно-психолого-психиатрической экспертизы. Согласно документу, "сомнительные" тексты "содержат в себе скрытые манипуляции мнением общества, которому навязывают несоответствующие действительности негативные процессы и создают оппозицию любым начинаниям действующего правительства". И поэтому силовики "для установления конкретных публикаций, соответствующих указанным признакам, направили запрос в Республиканский центр психиатрии и наркологии". Видимо, эксперты-лингвисты, определяющие в журналистских материалах призывы к перевороту, были заняты. Как бы то ни было, судьба запроса спецслужбы пока остается неизвестной.



Но, как говорится, лиха беда начало. Комитетчики рассмотрели со всех сторон статью с заголовком "Мигранты спасают Юг Кыргызстана", где "Клооп" подчеркнул "слабость контроля властями над приграничными территориями", в частности, в Баткенской области. По версии следствия, именно из-за этого материала из населенных пунктов на границе с Таджикистаном, где периодически вспыхивают вооруженные конфликты, бегут люди. А значит, делает вывод ГКНБ, "Клооп" помогает соседнему государству изменить демографическую ситуацию в регионе в его пользу.



Кроме того, привлеченные силовиками психиатры изучили массу текстов на сайте издания и в марте текущего года выдали на-гора объемное заключение. Согласно документу, в публикациях используются "приемы, которые целенаправленно способны формировать негативное мнение в отношении проводимой политики действующей власти и государственной программы в целом", "имеется пропаганда отрицательного настроя с целью деформирования мышления населения от общепринятых норм и стандартов" и прочее.



Видимо, журналисты применяют технологии а-ля 25-го кадра в кино, из-за чего кыргызстанцы становятся "''зомбированными'', что удобно при организации митингов и революций".

Кстати, любопытно, что приглашенные ГКНБ эксперты упомянули наличие неких "норм и стандартов мышления для населения". Ну, и кто тут "зомбирует" граждан?



Естественно, "Клооп" дискредитирует власть по полной программе. Вместе с тем, издание "своими репортажами напрямую оказывает негативное эмоционально-психологическое воздействие на общество, тем самым генерируя эмоции страха, тревоги, отчаяния, паники у огромной массы людей, постоянно ощущая неустойчивость и неопределенность социального положения, теряют уверенность в своих силах и надежду на будущее".



Вот, оказывается, кто является "корнем зла" в Кыргызстане. Но это еще не все, нельзя не процитировать окончание этого яркого отрывка из экспертного заключения: "постепенно их [людей] уделом становится духовная подавленность, безысходность, тоскливое ожидание наступления жизненного краха, приводящие к развитию социально-стрессовых психических расстройств с агрессивно-криминальным поведением, сексуальными аномалиями, химическими и нехимическими формами аддикции, суицидальной настроенностью и другими нарушениями социальной адаптации".



Вывод экспертов: материалы "Клоопа" воздействуют на сознание народа и способны изменить восприятие большей части населения Кыргызстана, а именно - вызвать недовольство властью и государственной программой.



Еще комиссия по научно-политологической экспертизе нашла в материалах опального сайта высказывания, которые, якобы, могут привести к национальной розни. Причем в одних публикациях выявлены слова о неполноценности граждан Кыргызстана по сравнению с русской нацией, а в других наоборот - носящие "враждебный унизительный характер" в отношении русских.



Адвокат "Клоопа" Фатима Якупбаева, комментируя эти нападки, отметила, что в иске указан список материалов с "нарушениями", но в каких конкретно текстах эксперты нашли "разжигание розни" и "формирование недовольства властью", прокуратура не уточнила. Таким образом, ведомство само "манипулирует информацией, в чем и обвиняет издание", заключила юрист.



Авторитет президента



22 августа на сайте Kloop.kg вышло расследование, посвященное причастности членов семей действующего президента страны Садыра Жапарова и главы Госкомитета нацбезопасности Камчыбека Ташиева к появлению в республике футбольной академии легендарной "Барселоны", для которой частным инвесторам отдали 16 гектаров государственной земли. Журналисты раскопали информацию, доказывающую связь с проектом не только родственников первых лиц государства, но также бизнесменов из "клана" бывшего президента Кыргызстана Курманбека Бакиева и российских олигархов.



Садыр Жапаров. Фото с сайта asiaplustj.info

Интересная деталь заключается в том, что иск прокуратуры Бишкека о ликвидации издания был обнародован 28 августа, но судя по скрину документа, Абдыманнапов подписал его 22 августа, то есть в день выхода "барселонского" расследования. Совпадение?



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Кстати, заявление надзорного ведомства тоже всплыло "вовремя" - спустя пару дней после того, как сам Садыр Жапаров в интервью национальному информагентству "Кабар" раскритиковал "Клооп". Президент подтвердил, что и его родственники, и сыновья Ташиева организовали в стране академию "Барселоны", тем самым привлекли инвестиции, вложили собственный капитал, не потратив из казны ни тыйына. Глава государства подчеркнул, что этот социальный проект окупится, а благодаря работе тренеров из системы "сине-гранатовых" в будущем кыргызские дети начнут выступать на чемпионате мира и в составах сильнейших клубов планеты.



И только независимые СМИ, по мнению Жапарова, видят в этой инициативе минусы.



"У вас уже изначально сложился такой подход - приносить кыргызам только вред, а не пользу. Дальше так не пойдет. […] Излагая только негатив и ища во всем подвох, вы отпугиваете инвесторов, готовых вложить в страну миллиардные суммы", - обратился президент к свободным журналистам, работающим на такие сайты как "Клооп".

В том же интервью глава государства предложил "Клоопу" и подобным изданиям организовать нечто похожее, например, привезти в страну манчестерские клубы или "Реал Мадрид". В таком случае правительство также выделит редакции земельный участок, заверил Жапаров.



Вероятно, его критика и слова "дальше так не пойдет" стали отмашкой для силовиков к инициированию процесса закрытия опального средства массовой информации.

Хотя в апреле текущего года один из экс-президентов Кыргызстана - Алмазбек Атамбаев - рекомендовал действующему руководителю республики не заниматься преследованием оппозиции и независимых медиа.



"Единственный совет главе государства - не доверять тем, кто докладывает ему о разных надуманных заговорах и фабрикует уголовные дела на пустом месте. Особенно против СМИ, журналистов, блогеров. […] Надо помнить, что оппозиция - это обязательный элемент развития в любой демократической стране", - говорил тогда Атамбаев.

Очевидно, Жапаров проигнорировал этот совет опытного политика.



Не первые и не последние



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Главный редактор "Клоопа" Анна Карпушенко назвала исковое заявление столичной прокуратуры "давлением, которое можно сравнить с 2010 годом, когда у власти был Бакиев".



"Мы знаем, что тогда тоже на журналистов давили, издания закрывались, и мы знаем некоторые кейсы убийств… Власти используют любые средства, чтобы закрыть рты неугодным лицам", - заявила руководительница издания.

Юрист Института Медиа Полиси Акмат Алагушев согласился с этой точкой зрения. Он уточнил, что претензии, отраженные в исковом заявлении, сумбурны и бессодержательны. Более того, по словам правозащитника, документ прокуратуры ориентирован на проект закона "О СМИ", который еще не принят.



Независимое медиа поддержал и Комитет по защите журналистов (КЗЖ). Международная организация назвала действия прокуратуры Бишкека "возмутительной и глубоко циничной попыткой задушить некоторые из наиболее острых журналистских расследований в Кыргызстане, включая коррупционные схемы, связанные с высокими госчиновниками". В КЗЖ призвали власти центральноазиатской республики немедленно отозвать исковое заявление и прекратить кампанию против СМИ.



С аналогичным требованием к "верхам" обратилось медиасообщество Кыргызстана, назвавшее иск столичной прокуратуры несостоятельным и политически мотивированным. В организации добавили, что критика властей и негативные высказывания - проявление свободы слова, прописанной в Конституции республики.



"Более того, в законодательстве закреплен принцип повышенной терпимости государственных деятелей к критике в их адрес, что необходимо для обеспечения прозрачного и ответственного исполнения ими своих полномочий", - говорится в заявлении медиасообщества.

Журналисты также подчеркнули, что редакция "Клооп" зарекомендовала себя как независимое, авторитетное издание, освещающее общественно значимые вопросы и расследующее факты коррупции в госуправлении и злоупотребления должностными полномочиями. По их мнению, прокуратура Бишкека должна отозвать иск о ликвидации данного СМИ.



Однако есть ощущение, что чиновники проигнорируют этот призыв так же, как президент Жапаров отнесся к совету своего предшественника - Атамбаева.



ℹ️ "Клооп" - далеко не первое и, скорее всего, не последнее медиа, которое подвергается преследованию со стороны кыргызстанской "верхушки". Приведем пару громких примеров.



В начале 2022 года силовики завели дело против известного в стране журналиста-расследователя Болота Темирова. Его коллеги посчитали, что преследование связано с материалом о родственниках шефа ГКНБ Камчыбека Ташиева, которые благодаря связям стали "нефтяными магнатами". Процесс длился почти год, в итоге суд признал Темирова виновным в подделке военного билета, что помогло ему, гражданину России, получить кыргызский паспорт. Юридически журналиста признали иностранцем и выдворили из страны. Причем обращались с ним как с закоренелым преступником: сотрудники спецслужбы силой посадили его в самолет и сопроводили до российского аэропорта.



В октябре прошлого года Минкульт республики докопался до радио "Азаттык" (кыргызское бюро Радио Свобода, признанного в РФ иноагентом), посчитав, что в одном из материалов о приграничном конфликте между Кыргызстаном и Таджикистаном есть "недостоверная информация". Сайт издания тут же заблокировали, позднее по указанию сверху банк, обслуживающий компанию "Азаттык Медиа", заморозил ее счета. Но чиновникам и этого было недостаточно - в апреле текущего года суд удовлетворил иск Минкульта о прекращении деятельности радиостанции. Лишь в июле, после того, как редакция удалила скандальный репортаж со всех своих ресурсов, стороны пошли на мировую. Минкульт заявил о снятии любых ограничений в отношении издания и завершении судебного разбирательства.



В мае 2023 года "Репортеры без границ" опубликовали обновленный "Всемирный индекс свободы прессы". Кыргызстан сохранил за собой лидерство среди центральноазиатских республик бывшего Союза. Но в общем списке страна рухнула на 50 позиций - с 72-го места на 122-е. По оценке аналитиков, на это повлияло усиление властями контроля над частными СМИ, а также угроза принятия закона о признании изданий, получающих финансовую поддержку из-за рубежа, иноагентами.



Стремление Кыргызстана закрывать неугодные медиа приведет к тому, что крутое пике в рейтинге свободы слова продолжится. И такими темпами уже в скором времени страна опустится на дно "Индекса", где ее соседями окажутся Иран, Туркменистан и Северная Корея.



29.08.23 Источник - fergana.media

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