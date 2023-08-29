Российскую деревню от вымирания тоже спасет Китай, - СП

14:55 31.08.2023

Проект новой сельской реформы Москве подскажет Пекин

Дмитрий Капустин



Российская деревня неумолимо вымирает. По данным последней переписи, села потеряли более 700 тысяч жителей. Сейчас в России лишь четверть сельского населения; это столько же, как и в городах-миллионниках. Либеральные реформы уничтожили почти 25 тысяч сел, деревень и аулов: чиновники парадоксально называют их "населенные пункты без населения".



К ним стоит приплюсовать еще 35 тысяч сел, где проживает менее 10 человек. Точнее, официально числятся: как правило, это последние доживающие свой век старики, которым просто некуда уехать. Или люди, которые уже давно уехали в поисках работы в другие места, а выписаться из родного села не успели.



Больше всего вымерших поселков в средней полосе: больше тысячи сел полностью обезлюдели в Костромской, Смоленской, Ярославской, Тверской областях. Деревенские жители в отсутствие работы и жизненных перспектив бежали в более крупные села и города.



Огромная депопуляция характерна для сел Северо-Запада: больше тысячи полностью вымерших сел остались в Архангельской, Вологодской и Псковской областях. Это результат деиндустриализации, когда закрывались последние производства, дававшие надежду и работу.



Истории китайских умов могут многому научить Россию

Абсолютно иная ситуация на Северном Кавказе, где село не вымирает, а скорее наоборот. Численность сельского населения не снизилась, а выросла в последнее десятилетие в Дагестане, Чечне, Кабардино-Балкарии, Адыгее.



На этом фоне российская урбанизация признана самой стремительной в Европе. Многие российские города признаны самыми быстро растущими, в том числе подмосковная Балашиха, Тюмень и Сургут, южные Краснодар и Сочи. Однако российская урбанизация - это просто миф. Мегаполисы увеличивают население не за счет высокой рождаемости (как, например, столица Албании Тирана, растущая на 1,6% в год), а за счет "высасывания" сельского населения.



Как спасти российское село от вымирания, федеральные власти должны были бы спросить у Пекина. Именно китайцы спасают, например, от обнищания и депопуляции села в соседнем Непале.



Непальцы еще позавидуют россиянам: у нас хотя бы сельские врачи есть



Си Цзиньпин еще во время своего второго председательского срока официально запустил проект по обеспечению безопасности поселений вблизи китайских границ. Задача китайских властей - сокращение масштабов бедности в странах Южной Азии. Пилотным населенным пунктом была выбрана высокогорная провинция Синдхупалчок на границе Непала и Китая.



Проблемы здесь такие же, как и, например, на российском Северо-Западе. Суровый горный климат выдерживают далеко не все, земледелие трудное. Вот население и уезжает: за последние десять лет жителей в высокогорной провинции уменьшилось более чем на 10%. Десятки деревень сейчас остались вообще без жителей.



Правда, непальцам еще стоило бы позавидовать россиянам. На 270-тысячную провинцию всего 6 докторов и ни одной крупной больницы. Если серьезно прихватило, то нужно лететь санитарным вертолетом в Катманду.



И вот теперь китайское правительство запускает в провинции Синдхупалчок проект "Оживленная деревня". Реализует его китайский Центр по борьбе с бедностью и сотрудничеству в целях развития. Помощь непальцам прежде всего в интересах самого Китая: чтобы у его восточных границ было спокойствие. Тем более что рядом расположен Тибет.



Так что выбор Синдхупалчока неслучаен: китайская комиссия тщательно отбирала территории, которые нуждаются в китайской помощи. И теперь проекты "Оживленная деревня" хотят запустить вдоль всей непальско-китайской границы.



"Оживленная деревня" поможет кастам неприкасаемых



Китайское правительство окажет финансовую и техническую поддержку бедным муниципалитетам: для них закупят сельхозтехнику, помогут построить животноводческие комплексы. Например, непальскую деревушку Кувинде хотят превратить в один из центров молочного животноводства. А это, понятное дело, позволит создать рабочие места, и значит, остановит отток населения. А заодно улучшит имидж Китая в глазах соседей.



Также китайцы будут строить инфраструктуру: дороги, школы, водопроводы, заявил консул по экономическим и коммерческим вопросам посольства Китая в Непале Ши Юй. По его словам, китайские правительство уже построило у соседей, в деревушке Джугал, новую школу. Предыдущее здание было в аварийном состоянии, проводить уроки было невозможно.



Китайские правительство выделило на стройку более 1 млрд непальских рупий (это примерно 1,1 млрд рублей). В новом здании будет 24 классных комнаты, 22 административных помещения, а также научная лаборатория, библиотека и компьютерный класс. Предусмотрели даже общежитие для учеников, что удобнее всего для представителей каст неприкасаемых (далитов).



На торжественной церемонии запуска "Оживленной деревни" присутствовал бывший спикер непальского парламента Агни Прасад Сапкота. Он, кстати, представитель Коммунистической партии Непала, которая, понятное дело, очень близка Компартии Китая.



На церемонии были также китайские чиновники и ученые из Юго-Западного университета. Профессор Ли Чуенг рассказал, что его вуз готовит "дорожную карту" (план мероприятий) для развития непальских деревень. Все по науке!