Телекомментатор Такер Карлсон рассказал о гомосексуализме и наркомании Обамы

15:00 31.08.2023

Кроме того, он спрогнозировал войну США против России



Известный американский консервативный комментатор Такер Карлсон утверждает, что Бараку Обаме нравилось употреблять наркотики и заниматься однополым сексом. Но, по словам Карлсона, СМИ не сообщали об этом в преддверии президентских выборов 2008 года. Кроме того, бывший ведущий Fox News предупредил о планах администрации Байдена развязать войну против России.



Кроме того, он спрогнозировал войну США против России



Бывший ведущий Fox News Такер Карлсон повторил обвинение американца Ларри Синклера, который утверждал, что Обама купил и выкурил кокаин перед тем, как они занялись сексом в 1999 году, пишет Daily Mail.



Это обвинение, появившееся в то время, когда тогдашний сенатор Обама готовился к президентским выборам, было решительно осуждено как попытка политического подлога. Но Карлсон заявил 30 августа, что было "действительно ясно", что у Обамы был роман с геем. Он утверждал, что СМИ не опубликовали эту историю, потому что предвыборная команда Обамы пригрозила отказать в доступе к кандидату от Демократической партии.



54-летний Карлсон, выступая на популярном шоу Адама Кароллы, заявил: "В 2008 году стало действительно ясно, что Барак Обама занимался сексом с мужчинами и курил крэк. Вперед вышел парень, Ларри Синклер, и сказал: "Я подпишу показания под присягой" – и он это сделал. "Я пройду проверку на детекторе лжи" – и он это сделал".



Как поясняет Daily Mail, Карлсон ссылается на заявления, сделанные осужденным преступником Ларри Синклером в Национальном пресс-клубе в 2008 году, когда Обама баллотировался на пост президента. Он сказал, что никто не сообщал об этом из-за угроз со стороны предвыборной команды Обамы.



"Никто не сообщал об этом не потому, что они брезговали сексом или наркотиками, а потому, что команда Обамы заявила, что любой, кто сообщит об этом, не получит доступа к кампании Обамы, - сказал он. - Вот они и не сообщали об этом. Количество лжи в средствах массовой информации по этому поводу было невероятным. Это происходит постоянно, как в правительстве, так и в низах".



Ларри Синклер, который провел время в тюрьме за подделку документов, мошенничество и воровство, утверждал, что Обама, который тогда был сенатором, купил и выкурил кокаин перед тем, как заняться с ним сексом.



Он также сделал еще одно заявление о том, что у бывшего президента был другой любовник-мужчина. Это было подробно описано в самоизданной книге Синклера 2009 года "Барак Обама и Ларри Синклер: кокаин, секс, ложь и убийство?".



Синклер, отбывавший срок в тюрьмах Аризоны, Флориды и Колорадо, баллотировался на пост мэра флоридского городка Какао в 2018 году.



Он снова защищал свои обвинения во время своей неудачной предвыборной кампании и сказал: "Мне больше ничего не нужно говорить. Моя книга говорит сама за себя, и я не отказываюсь ни от чего из того, что сказал на той пресс-конференции".



В то время средства массовой информации отвергли Синклера как человека с обширным криминальным прошлым, "специализирующегося на преступлениях, связанных с обманом".



Но Карлсон настаивает на том, что эти обвинения были правдой. Он сказал: "История с Ларри Синклером - она определенно произошла. Я поговорил об этом с Ларри Синклером. Ларри Синклер отсидел в тюрьме и вышел из нее 40 лет назад, у него судимость и он беден, у него беспорядочная жизнь, у него не хватает зуба. Я думаю, у него есть послужной список обмана, но эта история, если вы выслушаете ее в деталях, явно правдива".



Карлсон также указал на отредактированное письмо, отправленное Обамой своей бывшей девушке, в котором он подробно описал свои фантазии об однополом сексе.



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Обама, которому тогда был 21 год, написал Алекс Макнер в ноябре 1982 года, с которой у него были отношения во время учебы в Западном колледже в Лос-Анджелесе. Будущий президент США углубился в тему гомосексуальности и признался, что ему "нравится заниматься любовью с мужчинами ежедневно, но в воображении", согласно ранее отредактированной части письма, которая была получена New York Post.



Обама описал гомосексуальность как способ оторваться от настоящего и потенциально избежать повторяющейся театральности земного существования, пишет Daily Mail.



Несмотря на эти признания, Обама признал в письме, что он принял свою мужскую идентичность и предпочитает жить в соответствии с ней. "Но, возвращаясь в тело, я вижу, что меня сделали мужчиной, и физически в жизни я решаю принять это обстоятельство", - добавил он.



Обама женат на своей жене Мишель, 59 лет, с 1992 года, и у них общие дочери Малия, 25 лет, и Саша, 22 года. Как напоминает Daily Mail, в прошлом он также выступал против гомосексуальных браков.



В 2004 году Обама заявил: "Я не думаю, что брак является гражданским правом", и сказал, что, по его мнению, гомосексуальность - это "не выбор".



Но политик-демократ изменил свои взгляды, находясь в Белом доме, и помог отпраздновать федеральную легализацию однополых браков в 2015 году.



Как пишет далее Daily Mail, Карлсон также обрушился с критикой на администрацию Байдена в шоу Адама Кароллы и заявил, что они сделают все, чтобы победить на выборах, включая конфликт с Россией. "Они собираются вступить в войну с Россией, вот что они собираются сделать, - заявил он. – В следующем году между Соединенными Штатами и Россией будет горячая война. Это политический вопрос, им нужно объявить войну, чтобы взять на себя военные полномочия, чтобы победить".



Такер Карлсон добавил: "Я думаю, мы могли бы устроить это способом Тонкинского залива (здесь Карлсон намекает на мутную историю с якобы нападением северовьетнамских катеров на американские корабли в Тонкинском заливе в августе 1964 года, что спровоцировало Вьетнамскую войну. – "МК"), когда внезапно ракеты упадут в Польше, и это сделали русские, наш союзник по НАТО подвергся нападению. И мы отправляемся на войну. Если вас это беспокоит, вы должны оказать как можно большее давление на сенат Республиканской палаты представителей, чтобы добиться мира, который может быть заключен".



Авторы: АНДРЕЙ ЯШЛАВСКИЙ