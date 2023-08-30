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Шавкат Мирзиеев: "Мы до сих пор боремся с последствиями монополии хлопка" (поздравительная речь)
20:11 31.08.2023

"Жить по совести согласно справедливым законам". Главное из поздравления президента Узбекистана
Президент в поздравлении с 32-й годовщиной независимости Узбекистана затронул вопросы экологии, важности сильного гражданского общества и СМИ, создания равных возможностей для женщин, толерантности и мирного решения конфликтов. Он напомнил, что "задача государства - делать жизнь людей счастливее".

Президент Шавкат Мирзиеев 31 августа выступил в Ташкенте на торжествах по случаю 32-й годовщины независимости Узбекистана.

Поздравляя народ страны с праздником, он сравнил Узбекистан с человеком, выросшим за 32 года из ребенка в сформировавшуюся личность, превратившимся в "суверенное государство, имеющее собственные конкретные цели, курс и позицию".

"Это историческое достижение всего нашего народа. И в нем есть достойный вклад каждого из вас", - заявил глава государства.

"Восстановить честные имена соотечественников"
"Добиться суверенитета, государственной независимости Узбекистану было нелегко. Политические и просветительские устремления наших предков в этом направлении набирали силу на протяжении последних полутора столетий. Были репрессированы многие патриоты, боровшиеся за свободу Родины, герои нации, стремившиеся к ее независимости, стали жертвами насилия и беззакония", - отметил президент.

"Мы поставили перед собой цель восстановить честные имена наших соотечественников, которые были несправедливо обвинены и погибли, так и не осуществив свою мечту о свободе родной страны. За последние три года Верховным судом были реабилитированы 856 жертв политических репрессий. Мы обязательно продолжим эту благородную работу. Справедливость должна восторжествовать", - подчеркнул Шавкат Мирзиеев.

"Мы до сих пор боремся с последствиями монополии хлопка"
"Оглядываясь назад, мы вынуждены признать горькую правду: ранее слово „узбек" ассоциировалось лишь с теми, кто днем и ночью трудится на хлопковых полях. К сожалению, тогда так и было. Монополия хлопка стала ярмом для нашего народа", - отметил президент.

"Хлопковая политика иссушила Арал, привела к кризису нашу экосистему, вывела из строя нашу экономику, систему образования. Из-за этого несколько поколений не получили полноценные знания. Мы до сих пор боремся с этими последствиями", - сказал он.

Сегодня в хлопководстве внедрены принципы рыночной экономики, и отрасль обрела хозяина. "В результате учитель вернулся в школу, врач - в больницу, предприниматели освободились от хлопкового бремени, искоренены принудительный и детский труд, Узбекистан исключен из международных „черных списков"", - заявил Шавкат Мирзиеев.

"Задача государства - делать жизнь людей счастливее"
день независимости, шавкат мирзиеев

Подчеркнув, что "в основе политической независимости лежит прежде всего экономическая независимость", президент отметил рост экономики более чем в 1,5 раза за шесть лет и сокращение бедности более чем в 2 раза.

"Однако нам нужно сравнивать сегодняшний день не со вчерашним, а с завтрашним днем, и организовать работу исходя из этого. Ведь будущее начинается с шагов, которые мы предпринимаем сейчас", - указал он.

"Руководством к действию для себя мы считаем мудрые слова великих мыслителей: „Задача государства - делать жизнь людей счастливее, и это достигается знаниями и высокой нравственностью"", - заявил Шавкат Мирзиеев.

Он подчеркнул значение образования в развитии страны: "Без современного образования мы не сможем добиться ускоренного прогресса. Образование, несомненно, является и решением любой проблемы, и важным фактором нашего завтрашнего дня".

Приоритетными направлениями для государства он также назвал развитие сфер здравоохранения, бизнеса, совершенствование судебной системы, решение водных и топливно-энергетических проблем.

Локомотивами экономики Узбекистана в ближайшем будущем станут наука, инновации, информационные технологии и другие сферы, основанные на интеллектуальной деятельности - "как того требует время", и этим сферам уделяется особое внимание, сказал президент.

"Природные ресурсы - богатство, принадлежащее будущим поколениям"
Важным вопросом для Узбекистана Шавкат Мирзиеев назвал проблемы экологии и связанный с ними дефицит воды:

"Если на одной чаше весов находится необходимость развития строительства, промышленности, сельского хозяйства, то на другой - важнейшие для каждого из нас вопросы водосбережения, предотвращения загрязнения окружающей среды и рационального использования земельных ресурсов".

"Наша задача заключается в сохранении баланса обоих направлений. Мы никогда не должны забывать о том, что природные ресурсы - это богатство, принадлежащее будущим поколениям. Поэтому нам нужно использовать их разумно, думая не только о сегодняшнем, но и о завтрашнем дне", - подчеркнул он.

"Важное значение имеет ускоренный переход к такой экономике, которая основана на бережном отношении к водным, энергетическим и другим природным ресурсам. Актуальна для нас также задача создания „зеленых" и цифровых технологий, инновационных производственных предприятий", - заявил глава государства.

"Наша сила - в сочетании разных культур"
день независимости, шавкат мирзиеев

Президент продолжил: "В обновленной Конституции четко определено, что Узбекистан - это светское государство, страна, где органично сочетаются разные культуры. Именно в этом наша сила, и мы должны беречь это богатство. Как показывает история, на протяжении столетий на нашей земле толерантно сосуществовали представители разных взглядов и убеждений, религий и культур".

"Мы - народ, который выбирает путь мира, а не войны в решении любых конфликтов. Мы всегда жили в согласии, дружбе и сотрудничестве со всеми народами. И на сегодняшнем пути развития также опираемся на эти принципы", - подчеркнул Шавкат Мирзиеев.

"Нам необходимо сильное гражданское общество"
"В первую очередь нам необходимо сильное гражданское общество, так как любая реформа прежде всего должна начинаться в сердце и сознании каждого из нас. Мы должны жить по совести в соответствии со справедливыми законами, должны уверенно и сплоченно двигаться вперед во имя будущего страны", - отметил он.

"Когда речь идет о формировании развитого гражданского общества, его невозможно представить без свободы слова и печати. Во всем мире журналисты боролись и будут бороться за правду, право говорить и писать на темы, которые волнуют и заставляют задуматься их самих и общество в целом", - сказал президент.

"Могу твердо сказать, что я всегда был на стороне свободно мыслящих журналистов и всегда буду придерживаться этой позиции. В то же время в информационном пространстве главными критериями должны быть достоверность и объективность", - добавил он.

"Создание для женщин равных возможностей во всех сферах"
Процитировав просветителя Абдурауфа Фитрата, Шакат Мирзиеев сказал: "Женщины - это матери нации".

"Нашей важной задачей является создание для женщин равных возможностей во всех сферах жизни общества. За прошедший период мы осуществили значительную работу по повышению роли и статуса женщин в обществе, обеспечению их прав и интересов, профессионального роста. Вместе с тем нам еще многое предстоит сделать на этом пути", - отметил он.

"В этом году мы приняли закон о недопущении насилия в семье. Его основная цель заключается в укреплении семей, защите прав женщин. Мы последовательно продолжим работу в этом направлении", - добавил президент.

"Только вместе - мы сильная страна"
"Каждый гражданин Узбекистана должен считать своим жизненным долгом обеспечение единства нашего народа, целостности страны", - продолжил Шавкат Мирзиеев.

"Только сплоченные - мы единый народ, только вместе - мы сильная страна!" - подчеркнул он.

Шавкат Мирзиеев заверил узбекистанцев, что "все наши действия и устремления - во имя процветания страны, во имя благополучия нашего народа, ради вашего блага".

"Мы уже не те, что были вчера. И наш народ уже не тот, каким был прежде. Как свидетельствует история, народ, который сумел превратить время - в возможность, возможность - в успех, а успех - в фундамент развития, это - великий народ. Сегодня наш трудолюбивый, мужественный и благородный народ проявляет именно такие качества", - подчеркнул он.

Источник - gazeta.uz
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1693501860


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