Япония стремится стать самостоятельной военной державой

20:36 31.08.2023

31.08.2023 | АНАТОЛИЙ КОШКИН



Откровения начальника японского Генштаба



Все послевоенные годы Япония остается страной-протекторатом Соединенных Штатов. Многих это устраивало, ибо под американским прикрытием японцы могли серьезно экономить на обороне, концентрировать средства и усилия на развитии мирных отраслей, что в немалой степени обеспечило экономический бум 60 – 70-х годов прошлого века. Однако уже тогда было немало тех, кто тяготился тотальной зависимостью Японии от США. Особенно это стало заметно после 1968 года, когда Страна восходящего солнца по своему экономическому весу вышла на второе место в мире после США. Сложилась ситуация, когда, являясь ближайшими военными союзниками, Япония и США вступили в полосу торговых войн.



Стремясь использовать территорию и материальные ресурсы Японии как платформу своей агрессивной стратегии господства в Азиатско-Тихоокеанском регионе, американцы стали постепенно предавать заветы своих предков, которые победили милитаристскую Японию и требовали не допустить возрождения японского милитаризма. Токио стали позволять в ограниченных масштабах усиливаться в военном плане, рассматривая Японию в качестве страны, на которую Пентагоном возлагались лишь вспомогательные функции логистического и снабженческого характера. Это проявилось в ходе Корейской, а затем Вьетнамской войн.



Однако времена меняются. Первый важный звоночек раздался, когда Дональд Трамп, еще будучи кандидатом в президенты США, подошел к вопросу о дорогостоящем обеспечении безопасности Японии и Южной Кореи не как политик, а как бизнесмен с калькулятором в руках. В марте 2016 года будущий президент США в интервью New York Times прямо заявил, что он "был бы открыт для Японии и Южной Кореи, создающих ядерное оружие для сдерживания Северной Кореи, и рассмотрит возможность вывода войск с территории обоих американских союзников, если они не будут больше платить за собственную оборону". При этом Трамп замахнулся на именуемый "краеугольным камнем" японо-американских отношений двусторонний договор о взаимной безопасности, существующий аж с 1951 года, назвав его "нечестной сделкой".



В Токио мнения разделились. В беседах с автором этих строк одни политологи призывали рассматривать слова эксцентричного Трампа как предвыборную риторику, указывая на то, что Япония и Южная Корея являются важнейшими форпостами США в ее глобальной военной стратегии. Другие же сочли высказывания взбалмошного политика серьезным сигналом - ведь следующие американские лидеры подобным шантажом могут заставить Японию и Южную Корею в гораздо больших размерах оплачивать пребывание войск США на их территории, а азиатские армии и флот переводить из разряда вспомогательных сил в состав боевой ударной группировки, удерживающей в повиновении страны АТР.



Пока японские пикейные жилеты судили и рядили, как воспринимать нарисованную перспективу ослабления прежних гарантий США, якобы только и думающих, как поскорее захватить Страну восходящего солнца, практичные политики и представители крупного капитала стали готовиться к новым раскладам.



В связи с этим заслуживают серьезного внимания свежие высказывания главы объединенного комитета начальников штабов (ОКНШ) Сил самообороны Японии (аналог генерального штаба) Есихидэ Есиды в интервью изданию Nikkei Asia.



По его словам, в текущей ситуации Японии следует укреплять собственные оборонные возможности, чтобы не полагаться целиком на альянс с США. "До сих пор мы могли рассчитывать на сдерживание США в случае возникновения кризиса. Но если мы будем слишком полагаться на США, то появятся те, кто будет сомневаться в том, что союз с нами стоит таких затрат. Мы будем укреплять потенциал альянса, расширяя возможности Японии в плане самостоятельных действий", – со свойственной военным прямотой заявил Есида.



При этом самостоятельно воевать японские генералы собираются в первую очередь с демонизированными в японских СМИ северокорейцами, которые никаких агрессивных планов в отношении Японии не имеют и хотят лишь, чтобы их оставили в покое, дав возможность в мирных условиях развивать свою страну. Начальник же японского ОКНШ представляет созданный в КНДР ракетно-ядерный щит как прямую угрозу своей стране и ее населению.



"Усиление противоракетной обороны само по себе не защитит жизнь и имущество наших граждан. Северная Корея приобрела передовой, сложный потенциал, включая ракеты с нестандартными траекториями, которые трудно перехватить. Мы должны решить три задачи. Нам необходимо наращивать потенциал контрудара (до последнего времени в Японии обсуждались не контрудары, а превентивные удары по базам противника – А.К.), чтобы мы могли поражать цели с помощью ракет и укреплять наши возможности по перехвату. Нам также необходимо больше подземных убежищ, чтобы минимизировать ущерб от ракетной атаки и защитить наших людей", – ставит задачи главный японский генштабист.



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Однако в Токио готовятся не только к отражению мифического северокорейского ракетно-ядерного нападения. Есида, да и не только он один, всерьез исходят из того, что в непосредственной близости к Японии может начаться вооруженный конфликт, подобный тому, который происходит на Украине. Имеется в виду, конечно же, ситуация вокруг Тайваня, который центральное правительство КНР якобы вознамерилось вернуть в состав своего государства вооруженным путем. Хотя серьезные аналитики понимают, что к такому разрешению тайваньской проблемы Пекин может прибегнуть только в крайнем случае, если Вашингтон и Токио спровоцируют на этом китайском острове объявление о его "независимости и суверенитете" по украинским лекалам.



Отвечая на вопрос, какие уроки должен извлечь Токио из происходящего на Украине, Есида говорит: "Мы не можем исключить, что такой же серьезный кризис может произойти и вблизи Японии, и мы сильно обеспокоены такой возможностью. Япония должна сделать две вещи. Во-первых, мы должны кардинально укрепить свой оборонительный потенциал, чтобы нас не недооценивали. Во-вторых, мы должны сделать все возможное для поддержания расширенного сдерживания, в том числе с помощью стратегий с использованием американского ядерного оружия".



Видимо, за этими словами стоят и замыслы разместить на японской территории ядерное оружие США, о чем уже открыто говорят в Токио.



Одной из целей интервью Есиды, как представляется, было убедить японцев в том, что, будучи в "кольце врагов", Японии не остается ничего другого, как согласится с политикой "пушки вместо масла".



"Мы не можем поддерживать безопасность Японии с нашими нынешними возможностями. Именно поэтому было принято решение об увеличении расходов на оборону до 2% от ВВП и коренном укреплении наших возможностей в рамках трех ключевых документов оборонной политики… Я хочу, чтобы общественность осознала стратегическую ситуацию, в которой находится Япония. Международное сообщество стоит на критическом этапе решения вопроса о том, сможет ли оно предотвратить односторонние изменения статус-кво силой и сохранить международный порядок, основанный на верховенстве закона. Япония находится на передовой линии этой борьбы в Индо-Тихоокеанском регионе", – увещевает японцев начальник ОКНШ.



Как уже доводилось отмечать, призывы к не контролированному наращиванию собственной военной мощи Японии имеют и серьезные экономические цели. С помощью воссоздания японского военно-промышленного комплекса крупный капитал этой страны намерен использовать его как драйвер для выхода из затянувшейся на десятилетия экономической рецессии. Хотя это может создать конкуренцию американцам, они, похоже, мирятся с этим, будучи заинтересованными в получении разрабатываемого в Японии современнейшего вооружения, в частности гиперзвукового.



О том, что японский ВПК уже приступает к активной деятельности и готов сотрудничать с зарубежными оружейными компаниями, в частности, свидетельствуют сообщения о намерении крупнейших мировых производителей вооружения перенести свои операционные и производственные мощности в Японию. Как сообщает издание Nikkei Asia, ведущая британская аэрокосмическая и оружейная компания BAE Systems переедет в Японию из Малайзии к концу этого года. Американская компания Lockheed Martin уже передислоцировалась в Японию из Сингапура.



В Москве и Пекине видят, куда вновь вознамерилась свернуть Япония, окончательно отбросив прежний пацифизм и превратив антивоенную 9-ю статью Конституции страны в фикцию. Нет сомнений, что соседние со Страной восходящего солнца державы внесут необходимые поправки в свои стратегические планы с учетом того, что Япония уже не вспомогательный логистический резерв американской армии, а все возрастающая современная военная сила, открыто назвавшая своих врагов, и исполненная решимости сразиться с ними.